В начале июля 2025 года курс евро в Украине достиг рекордного уровня, превысив 49 гривен. По данным Национального банка Украины, на 2 июля официальный курс евро составил 49,41 грн, что стало новым историческим максимумом. С 12 июня официальный курс рос почти каждый день — только за последние две недели это уже седьмое обновление. С момента первого повышения в июне – с 47,5 до 48,08 грн – стоимость евро выросла почти на 2 гривны.

Курс евро бьет исторические рекорды: причины подорожания европейской валюты и прогнозы экспертов

Причинами таких головокружительных изменений курса не только спекулятивные колебания, но и ряд фундаментальных экономических факторов. В частности, рост спроса на евровалюту среди украинских импортеров, активность на международном рынке, а также геополитические и монетарные процессы, формирующие глобальные валютные тенденции. В этом контексте курс евро в Украине уже не просто внутренний показатель, а отражение более широких мировых процессов, в которых страна остается уязвимой к внешним экономическим влияниям.

Валютный рынок: поведение банков и обменников

Ситуация с курсом евро в банковских учреждениях и обменниках подтверждает высокий уровень волатильности на валютном рынке. Вечером 1 июля банки предлагали наличный курс на уровне 48,85–49,57 грн (покупка/продажа). Обменные пункты — 49,26-49,78 грн. Финансовый аналитик Алексей Козырев в комментарии отметил , что в ближайшие недели курс наличного евро будет колебаться в пределах 48,1-49,6 грн. Он также спрогнозировал, что в обменниках евро подешевеет, удерживаясь в коридоре 48,2–49,5 грн.

"Евро останется главным инструментом для спекулятивного заработка в ближайшие недели. Причем обменники и банки будут вынуждены часто менять свои ценники по приему и продаже в течение дня – в зависимости от ситуации на международном рынке и поведения украинского межбанка по поводу евровалюты", — пояснил Козырев.

Такая динамика заставляет граждан быть особенно аккуратными во время валютных операций. Ведь ценники могут меняться даже в течение дня. Спрос на евро также растет со стороны физических лиц, пытающихся защитить сбережения или совершающих покупки за рубежом. Все это создает дополнительное давление на валютный рынок, заставляя регулятор учитывать и поведенческие, и технические факторы.

Почему растет евро: внутренние и внешние факторы

Объяснить резкий рост евро в Украине можно как внутренними, так и внешними экономическими факторами. Эксперт по финансам Елена Соседка считает , что до конца 2025 года курс евро может достигнуть 50 гривен. По ее мнению, главными причинами высокий спрос на евро со стороны импортеров, а также активная спекулятивная деятельность на валютном рынке.

"До декабря евро вполне реально может приблизиться к отметке 50 грн. И здесь главная рекомендация – внимательно следить за рынком и избегать панических решений", – отметила соседка.

Кроме того, повышение евро на международном рынке происходит на фоне ослабления доллара. Как пояснил экономист Олег Пендзин, одна из причин – торговая политика Дональда Трампа, провоцирующая рост бюджетного дефицита США. Из-за принятого налогового закона, который активно критикует бизнес-сообщество, включая Илона Маска, дефицит бюджета США может увеличиться на 2,5 триллиона долларов. Это неизбежно повлияет на снижение доллара и, соответственно, рост евро.

"Это соотношение не может не отразиться на курсе американской денежной единицы по отношению к базовым валютам", — отметил Пендзин в эфире Украинской Службы Информации.

Стоит ли украинцам инвестировать в евро

Несмотря на рекордный рост евро, эксперты не советуют вкладывать все сбережения исключительно в эту валюту. Алексей Козырев отмечает, что экономика Евросоюза находится на грани рецессии и стагнации. "Локомотивы" экономики – Германия и Франция – не в состоянии обеспечить стабильный рост для всего блока, а экономическое неравенство между странами-членами только усугубляется. Также сохраняется зависимость от энергоносителей, что делает еврозону уязвимой к ценовым шокам.

Козырев отмечает, что чрезмерное укрепление евро не выгодно ни ЕЦБ, ни экспортерам. Ведь это снижает конкурентоспособность европейских товаров на глобальном рынке, что в условиях геоэкономической конкуренции может негативно отразиться на экономической динамике внутри ЕС. Следовательно, хотя евро на волне глобальных тенденций может выглядеть стабильной инвестицией, следует придерживаться принципа валютной диверсификации.

Перейдет ли Украина на евро: позиция НБУ и МВФ

На фоне роста евро снова возникает вопрос, возможен ли переход Украины на единую европейскую валюту. Директор МВФ Витас Василяускас заявил, что вступление в Евросоюз предполагает переход на евро, однако добавил, что украинцам следует просто адаптировать свою правовую систему и стать частью "клуба".

Несмотря на это, заместитель главы НБУ Сергей Николайчук подчеркнул , что отказ от гривны – это вопрос очень далекой перспективы. Только оценка готовности к такому шагу, по его словам, может занять 10–15 лет. А учитывая структуру украинских валютных резервов, которые сейчас хранятся преимущественно в долларах, и высокий уровень зависимости от внешнего финансирования, переход на евро скорее политическое, чем экономически обоснованное решение.

"Гривня сейчас находится на обочине мировых инвестиционных процессов, а переход на евро требует не только политической воли, но и существенных макроэкономических изменений", – отметил экономист Олег Пендзин.

Прогнозы на июль: как курс евро повлияет на цены

Вопрос влияния роста курса евро на внутренние цены не менее важен. Олег Пендзин считает, что ключевым фактором инфляции в Украине будет оставаться продовольственная корзина. При инфляции 15,9% именно социально значимые продукты выросли в цене на 22,5%. Поэтому осенняя динамика цен будет больше зависеть от украинского урожая, чем от соотношения евро/доллар.

Однако не следует недооценивать эффект курса на стоимость импортируемых товаров. Рост евро приводит к удорожанию закупаемой за пределами страны продукции — от электроники до медикаментов. Это, в свою очередь, может отразиться на индексе потребительских цен. В то же время, банки и обменники уже готовятся к новым изменениям, регулярно обновляя курсовые таблицы.

Таким образом, ситуация с курсом евро в Украине многовекторна. Она охватывает как международную политику, так и внутренние рыночные настроения, и требует от граждан внимательной слежки за новостями, а от правительства — гибкой и ответственной монетарной политики.