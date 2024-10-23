СМИ: Боголюбов мог скрыть от Высокого суда Англии 5-звездочный отель в Хорватии

По информации издания "Телеграф", ряд компаний и их руководителей, тесно связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, являются совладельцами и управителями хорватской гостиницы Radisson Blu Resort & Spa, Split. Впрочем, по информации журналистов, эта гостиница не включена в список имущества, внесенного судом Лондона в так называемый Freezing Order по аресту активов Коломойского-Боголюбова, хотя по всем признакам должна.

Геннадий Боголюбов

Телеграф сообщает, что у Боголюбова в Хорватии может быть скрыт тайный актив – роскошный 5-звездочный отель Radisson Blu Resort & Spa в городе Сплит, на берегу Адриатического моря.

По данным хорватских мониторинговых систем и местной печати, отель принадлежит и управляется компанией HOTEL SPLIT dd

В свою очередь владельцами HOTEL SPLIT dd являются ряд акционеров, основные из которых:

— компания AEDRO FINANCE LTD, с долей 68,84%. Это оффшор в Белизе, который, как известно, наглухо прячет владельцев зарегистрированных там фирм. Именно там любят регистрировать свои "прокладки" Коломойский и Боголюбов, Суркисы и другие многочисленные представители украинского эстеблишмента. По данной хорватской печати, эта фирма является основным кредитором отеля.

— Компания MEMENTO doo, Загреб, Хорватия, владелец 26,84% отеля.

— Компания — OLBIA INVESTMENTS LIMITED, в собственности — 2,8% отеля. Это также оффшор, на этот раз – кипрский. Информацию о нем "Телеграфу" удалось получить в распоряжение (об этом ниже).

Для понимания – последние две компании, это, суть, одно и то же, ведь OLBIA INVESTMENTS LIMITED, является единоличным владельцем MEMENTO doo

При этом владельцем мажоритарной части самой OLBIA INVESTMENTS LIMITED является опять же кипрская MERVINOX HOLDING LTD.

Издание объяснило, как владельцы гостиницы могут быть связаны с Коломойским и Боголюбовым.

Итак, пишет "Телеграф", у "Приватбанка" есть список более 300 физических и юридических лиц , которые были связаны с ним лицами и при этом задолжали и просрочили выплаты долгов перед ним. Возглавляют этот список Боголюбов с Коломойским, но кроме них самих там фигурирует перечень на 7 страниц преимущественно аффилированных с ними компаний. Среди таких компаний – OLBIA INVESTMENTS LTD, совладелец отеля.

Как отмечается в хорватских источниках , президентом наблюдательного совета HOTEL SPLIT dd через MEMENTO doo и OLBIA INVESTMENTS LIMITED является некий Сергей Дистергов, бизнесмен украинского происхождения, являющийся гражданином Австрии и имеющий бизнес и в Украине и за рубежом.

Кроме того, по данным, полученным "Телеграфом", Дистергов также является совладельцем кипрской MERVINOX HOLDING LTD (владельца компании OLBIA INVESTMENTS LTD из списка "ПриватБанка").





Телеграф обращает внимание на то, что Хорватская пресса пишет, что Дистергов – не только председатель наблюдательного совета компании-владельца гостиницы, но и близкий друг Григория Суркиса. Украинские СМИ, в свою очередь, отмечают, что Сергей Дистергов – это человек Геннадия Боголюбова.

При этом издание отмечает, похоже, что Высокий суд Англии, ранее установивший Боголюбову лимит на использование денег в неделю в размере 20 тысяч фунтов, пока не знает о "тайном активе". Кстати, сокрытие активов от Лондонского суда карается, по английскому законодательству, лишением свободы.

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