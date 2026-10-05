Банк в кармане вместо кассы: почему украинцы массово отказываются от банковских карт

Эра, когда мобильное приложение использовали только для проверки баланса или перевода средств на карту, окончательно прошла. В 2026 году украинцы воспринимают банковский софт как ежедневного помощника, а саму карточку как точку входа в масштабную цифровую экосистему. Об этом рассказали представители Sense Bank в ответе на запрос издания "Комментарии".

Зарплатная карта

По данным банка, наблюдается массовый переход клиентов от отдельных финансовых услуг к единой цифровой среде Sense SuperApp. Возрастает доля продуктов, которые оформляются полностью дистанционно без визита в отделения. В частности, высокий интерес вызвал новый продукт "Карта Sense", объединяющий бессрочную льготную ставку 0,01% на покупки в кредит и начисление 3% на остаток собственных средств.

Среди ключевых трендов года банкиры выделяют стремительный рост интереса украинцев к покупке государственных облигаций (ОВГЗ) через приложение, а также спрос на накопительные и страховые продукты. Кроме того, в августе 2026 года банк первым в Украине интегрировал пакеты подписок на цифровые сервисы партнеров непосредственно в Sense SuperApp, выйдя за рамки классического банкинга.

До конца 2026 года банк планирует запуск открытого банкинга (Open Banking), интеграцию игровых механик и более активное использование искусственного интеллекта для персонализации сервисов. Главная цель – предоставить пользователю возможность закрывать все финансовые и бытовые потребности в одном окне, обеспечив максимальную скорость, безопасность и комфорт.

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