Более тысячи гривен к пенсии: кто в Украине может получить максимальную надбавку в 2026 году

Некоторые украинцы в 2026 году могут получать к основной пенсии дополнительную выплату в размере до 1038 гривен ежемесячно. Речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной, сообщает Пенсионный фонд.

Гривна. Фото: из открытых источников

Максимальная надбавка составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому 40% равны 1038 гривнам.

На максимальную доплату могут претендовать Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, а также женщины, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста десять и более детей.

Такая выплата не заменяет основную пенсию. Она начисляется дополнительно к пенсии, назначенной по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Размер надбавки зависит от конкретного основания и категории получателя. Помимо максимальных 40%, предусмотрены выплаты в размере от 23% до 39% прожиточного минимума. В 2026 году это соответствует суммам от 596,85 до 1012,05 гривны.

Для получения выплаты необходимо подтвердить право на нее соответствующими документами. Обратиться за назначением можно как в бумажной, так и в электронной форме.

В Пенсионном фонде отмечают, что, если человек обратился за надбавкой в течение 12 месяцев после возникновения права на нее, выплату могут установить со дня приобретения такого права.

После повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2595 гривен размеры пенсий за особые заслуги были пересчитаны с 1 января 2026 года.

Таким образом, сама по себе пенсия по возрасту или наличие определенного стажа не дает права на эту выплату. Ключевым условием являются предусмотренные законодательством особые заслуги перед Украиной.

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