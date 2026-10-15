Дом с мебелью по цене смартфона: под Киевом выставили на продажу дом за 12 тыс. гривен



















В Киевской области выставили на продажу дом за 12 тысяч гривен. Житель расположен примерно в 50 километрах от столицы. Несмотря на старый тип здания, автор видео уверяет, что дом опрятный, меблированный и пригодный для проживания.

Дом под Киевом продают за 12 тысяч гривен

О необычном объявлении стало известно из видео, опубликованного на YouTube. По словам автора, жилье продают срочно, а всю мебель владельцы готовы оставить новому хозяину.

На обнародованных кадрах виден дом со старым интерьером. Внутри оборудованы три комнаты, где есть диван, кресла и стол. Также в помещении есть кухня с холодильником. Для отопления используют печь. Автор видео утверждает, что дома предусмотрены необходимые удобства, а приобрести его можно с возможностью сразу заселиться.

Особое внимание он обратил на инфраструктуру села. По его словам, неподалеку работают продуктовые магазины, отделение "Новой почты", школа и больница.

В то же время, точное название населенного пункта и адрес дома автор не раскрыл. За дополнительной информацией о продаже он предложил обращаться к нему лично.

Стоимость в 12 тысяч гривен существенно отличается от цен на большинство домов в пригороде Киева. Даже бюджетные дома в области могут стоить десятки тысяч долларов, а современное жилье в популярных пригородах, например, как Ирпень, Буча, Крюковщина, Вишневое, Белогородка стоит от 80 до 200 тысяч долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве сдают в аренду квартиру за 4 тысячи гривен: как выглядит самая дешевая квартира столицы в Соломенском районе.