Кредитный скачок на 55%: почему украинцы берут взаймы все большие суммы

Инфляционное давление и дороговизна жизни изменили поведение украинских заемщиков: люди берут взаймы ощутимо большие суммы, чем год назад. В Sense Bank сообщили о поразительном росте объемов наличного кредитования, несмотря на отсутствие традиционных сезонных всплесков спроса.

Кредиты

Согласно официальному ответу банка на запрос издания "Комментарии", за 8 месяцев 2026 года прирост продаж в сегменте кредитов наличными составил около 45% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Еще более стремительно выросла средняя сумма одного займа – средний чек за этот же период увеличился сразу на 55%.

Главным драйвером таких изменений финансисты называют инфляцию и существенное удорожание базовой потребительской корзины. Если раньше мелкие покупки люди могли покрывать по своим доходам, то сегодня для больших расходов приходится привлекать банковское финансирование. Изменился и профиль потребностей: граждан все меньше интересуют мелкие бытовые займы, зато растет доля масштабных инвестиций в собственное жилье и энергетическую безопасность.

Ключевыми статьями расходов заемщиков в 2026 году стали покупка оборудования для энергосберегающих технологий, альтернативных источников питания, а также проведение комплексных ремонтных работ. В банке подчеркивают, что спрос на такие кредиты остается стабильно высоким в течение всего года. Потребители адаптируются к новым условиям жизни и пытаются заранее подготовиться к возможным вызовам, выбирая большие сроки и суммы кредитования для реализации своих потребностей.

Также издание "Комментарии" сообщало, что в первом полугодии 2026 года украинский микробизнес активно привлекал кредитные средства не только для поддержки текущей деятельности, но и для инвестиций в развитие. Как сообщила в ответе на запрос интернет-портала "Комментарии" член правления Сбербанка, ответственная за ММСБ, Наталья Буткова-Витвицкая, общий объем микрокредитования банка за этот период составил 3,3 млрд грн. Это на 37% больше чем за аналогичный период 2025 года.



