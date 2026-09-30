Миллиарды для бизнеса во время войны: Ощадбанк назвал долю кредитов в прифронтовых регионах

Несмотря на полномасштабную войну, предприниматели в регионах прифронтовых продолжают привлекать банковское финансирование для развития и работы бизнеса. Об этом говорится в ответе Ощадбанка на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Кредиты

По данным банка, 36% общего объема кредитов для микробизнеса приходится именно на прифронтовые регионы.

При этом в 2026 году спрос на финансирование в ряде таких областей продолжает расти. Общий объем кредитов, выданных Ощадбанком в прифронтовых регионах за первое полугодие 2026 года, составил 1,345 млрд. грн.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года этот показатель составил 1,125 млрд. грн. Таким образом, за год объем кредитования вырос на 220 млн. грн., или примерно на 19,6%.

В то же время, динамика кредитования отличается в зависимости от конкретной области. В банке отмечают, что наибольший рост спроса и объемов финансирования наблюдается в Харьковской, Одесской, Николаевской и Сумской областях.

Таким образом, предприниматели в регионах, которые непосредственно сталкиваются с последствиями войны, не только продолжают работать, но и обращаются за банковским финансированием.

Ощадбанк при этом не приводит в ответ отдельных показателей относительно количества заемщиков в каждой области или среднего размера кредита. Также банк не детализирует, на какие целые микробизнес преимущественно привлекает средства.

В то же время приведенные цифры свидетельствуют о сохранении значительного спроса на кредитование в прифронтовых областях: за шесть месяцев 2026 там было выдано кредитов более чем на 1,3 млрд гривен.

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