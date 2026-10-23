На сколько вырастут цены на бензин и дизель в Украине в 2026 году: прогноз неутешительный

Горючее в Украине дорожает, а перспективы удешевления до конца 2026 остаются неопределенными. На 23 октября бензин А-95 стоит около 90 грн за литр, а дизель на отдельных АЗС уже достигает 108-109 грн. Три модели искусственного интеллекта спрогнозировали, сколько придется платить за заправку в ближайшие месяцы и что будет влиять на цены.

Цены на топливо. Фото портал "Комментарии"

По прогнозу ChatGPT, к декабрю бензин А-95 может подорожать до 92–97 грн/л, а дизель – до 105–112 грн/л. Чат-бот не ожидает существенного удешевления горючего до конца года.

Среди ключевых факторов он называет мировые цены на нефть, курс гривны и стабильность снабжения. Наибольшие риски связаны с дизелем, который дорожает быстрее. Это может сказаться не только на расходах водителей, но и стоимости перевозок, продуктов и других товаров.

Grok также не прогнозирует резкого падения цен. По его оценке, бензин А-95 до конца года будет стоить 90-98 грн/л, а дизель – 105-115 грн/л или дороже.

Причинами остаются высокая стоимость нефти, сложный импорт и проблемы с логистикой. Дополнительный риск – ситуация на Ближнем Востоке и возможные перебои со снабжением. В то же время, если ситуация на мировых рынках стабилизируется, топливо может немного подешеветь. Однако зиму, по оценке чат-бота, Украина, скорее всего, встретит с высокими ценами.

DeepSeek дает один из самых высоких прогнозируемых цен для бензина. До конца 2026 года А-95 может подорожать до 95-100 грн/л, а дизель – до 105-110 грн/л.

Среди причин чат-бот называет напряженность в Ормузском проливе, удары по нефтеперерабатывающим объектам на Ближнем Востоке, рост нефтяных котировок и логистические проблемы в Европе. Дополнительным фактором стало повышение акцизов с января 2026, которое, по оценке DeepSeek, прибавило примерно 1-2 грн за литр.

Если ситуация со снабжением не улучшится, подорожание может продолжиться и в 2027 году. В частности, DeepSeek приводит прогноз, согласно которому к февралю дизель может достичь 115-120 грн/л.

В заключении все три чата сходятся на том, что до конца года горючее вряд ли существенно подешевеет, а дизель будет оставаться более дорогим и уязвимым к перебоям со снабжением. В то же время прогнозы разнятся: бензин оценивают в диапазоне 90-100 грн/л, дизель — 105-115 грн/л, а DeepSeek отдельно предупреждает о возможном дальнейшем росте дизельных цен уже в феврале 2027 года.

Важно: все эти цифры – ориентировочные оценки чат-ботов, а не гарантированный сценарий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты значительно подорожают в 2026 году.



