Украинцев ждет новый ценовой шок: в Раде предупредили, что будет с дизельным топливом

Цены на топливо уверенно растут, что влияет на стоимость всех товаров и услуг в Украине.

Цены на топливо. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, может ли государство сдерживать цены на топливо и не угрожает ли Украине дефицит горючего. По его словам, поставщики по состоянию на данный момент не прогнозируют дефицита, однако стоимость будет расти.

"Что касается административного регулирования цены, это можно делать только в том случае, если ты как государство можешь выходить на рынок и влиять на спрос. У Украины сегодня нет таких возможностей. Даже НПЗ, которые были в собственности государства, сегодня уничтожены", — пояснил политик.

По словам парламентария, если попытаться регулировать цену административным способом, то дизель точно исчезнет с рынка. А через 2 недели появится, однако по существенно более высокой цене — уже не 104, а 120 грн за литр, чтобы перекрыть те убытки, которые уже были нанесены бизнесу.

"В чем суть? Э, для того, чтобы повлиять на цену, нужно, чтобы был процесс двустороннего движения со стороны и бизнеса. С ними надо договариваться. А с другой стороны, это должна быть позиция государства. Допустим, давайте снизим цену, вы там минимизируете свою маржу, мы ее выставим там на определенном уровне, давайте обсуждать это. А в свою очередь государство уменьшает, например, НДС, начисляемый на горючее”, — объяснил народный депутат.

Также политик рассказал о системе, которая сейчас действует на рынке горючего – с каждой заправки собираются деньги независимо от того, сколько горючего в день продает эта заправка и где находится.

"То есть это было сделано в пользу крупных компаний, а малый и средний бизнес, которые этим занимаются, они фактически сегодня находятся на грани выживания. То есть если власть не пойдет на уступки, не будет включать голову и принимать разумные решения, то мы с вами не будем иметь топлива, а иметь только головную боль", — подытожил Разумков.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько будет стоить бензин и дизель до конца 2026 года по версии ИИ.



