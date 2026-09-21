Украинцы изменили свое отношение к депозитам: ПриватБанк показал резкое изменение

Украинцы стали дольше оставлять свои сбережения на гривневых депозитах. Об этом свидетельствует статистика ПриватБанка, предоставленная в ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Депозиты в банке

В банке проанализировали средневзвешенный срок жизни гривневых депозитов с учетом их автоматической пролонгации. Результат показал заметное изменение за последний год.

Если в июне 2024 года средний срок нахождения средств на депозите составил 11,7 месяца, то через год показатель снизился до 11,1 месяца. Однако в июне 2026 года ситуация кардинально изменилась – средневзвешенный срок вырос сразу до 14,5 месяца.

Таким образом, по сравнению с июнем 2025 г. деньги клиентов в среднем остаются на депозитах примерно на треть дольше.

В ПриватБанке связывают такую динамику с тем, что клиенты чаще продлевают сроки своих вкладов и не забирают средства после окончания начального срока. Автоматическая пролонгация предусмотрена условиями ряда депозитных товаров банка. В частности, если вкладчик не требует возврата средств, вклад может быть продлен автоматически на аналогичный срок.

В то же время, условия продления зависят от конкретного вида депозита. Для отдельных вкладов средства по истечении срока могут сначала переводиться на счет "До востребования", после чего, если клиент не забирает их, депозит продолжается.

В банке считают увеличение среднего срока хранения средств положительным сигналом и увязывают его, в частности, с высоким уровнем доверия вкладчиков.

При этом приведенная статистика касается именно депозитов, закрытых в июне соответствующего года, и учитывает предыдущие пролонгации. То есть показатель отражает не только первоначальный срок договора, но и то, как долго фактически сохранялись деньги на депозите.

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