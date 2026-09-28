В Раде высказались жестко: требуют резкого уменьшения заработных плат

Бюджетный дефицит требует жесткой экономии. Возможно, она коснется и тех, кто получал ежемесячно сотни тысяч гривен. Именно с таким предложением выступили в парламенте.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский рассказал, что Верховная Рада неоднократно пыталась сократить огромные зарплаты членов наблюдательных советов, директоров государственных предприятий, монополий, руководителей правоохранительных органов, государственных банков.

"Во время войны эти зарплаты кажутся абсолютно безумными и просто нереалистичными, сотни тысяч гривен. Каждый раз мы слушали рассказы о том, что мы потеряем каких-нибудь замечательных специалистов, которые немедленно покинут все, немедленно пойдут в частный бизнес и государство больше не сможет на них рассчитывать", — рассказал он об "объяснении" необходимости больших зарплат.

При этом отметил политик, что каждые полчаса приходят новости о новых ударах РФ по Киеву, Днепру, Харькову, Одессе. И под эти обстрелы, подчеркнул он, попадает также бизнес, "умирающий на глазах каждый день". Парламентарий отметил, что каждый такой удар выбивает из экономики тысячи человек.

По его мнению, сейчас будет сложно найти "свое место на рынке труда", тем, кто получает сотни тысяч гривен за "выполнение каких-то функций надзора безответственности". Он отметил, что нардепы подали правки в госбюджет с предложением ограничить заработные платы указанным категориям лиц. Политик также выразил надежду, что хотя бы одна правка будет принята и больше не будет рассказов, что государство потеряет большое количество специалистов, которые пойдут в бизнес.

"Бизнеса нет. Бизнес умирает. Уйти некуда. И зарплата 80 тысяч гривен, в полтора раза выше, чем у народного депутата, это очень хорошая зарплата в наше время. Я думаю, что не уйдет никто. Нужно пробовать и сокращать заработные платы", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно немедленно изменить в Украине.



