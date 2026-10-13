Від куратора МінАПК до ресторатора для еліти: що відомо про бізнесмена Михайла Бейліна і до чого тут Зеленський

У той час як багато діячів часів Віктора Януковича живуть за кордоном або обираються до Держдуми РФ, люди з пулу наближених Петра Порошенка залишаються в Україні і, ймовірно, в тіні.

Михайло Бейлін. Фото портал "Коментарі"

"Коментарі" розбиралися, чому у відомого та одного з найуспішніших українських рестораторів Михайла Бейліна у минулому виявилося чимало "білих плям", і як так вийшло, що прикрити їх міг допомогти нинішній президент Володимир Зеленський.

Від ресторану до готелю у Буковелі

Якщо подивитися біографію київського бізнесмена та ресторатора Михайла Бейліна, то з'ясується, що вона дуже нерівномірна – вперше якась інформація про нього з'являється лише у 2008 році, коли йому виповнився 31 рік. Його прізвище, як повідомляють джерела в Інтернеті, вперше прозвучало в якості віцепрезидента Всеукраїнської рекламної асоціації та керівника рекламної компанії Promotion Technologies.

Через менш ніж 10 років Михайло Бейлін був уже більш відомий як один з найуспішніших столичних рестораторів, правда в досить вузьких колах, більше на слуху були ресторани "Кувшин", Dim Sum, "Сом" і Vino e Cuccino.

Після 2019 року Михайло Бейлін почав з'являтися на сторінках ЗМІ і розповідав про свою історію успіху. Бізнесмен характеризував своє сходження в бізнесі як результат його комерційних талантів, які з'явилися ще в 13 років. Щоправда цьому заважали певні метання, що він хотів стати військовим і навіть закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку, здобув і юридичну освіту. Однак комерційна жилка пересилила і в 2001 році Михайло Бейлін створив ту саму рекламну компанію Promotion Technologies. У ресторанний бізнес він увійшов через 5 років, коли в 2006 році з'явився онлайн-ресторан Pizza&Sushi 33, який працював тільки на доставку і належав йому на паях з партнерами. Через 11 років Михайло Бейлін продав цей бізнес, але тоді вже мав велику кількість стаціонарних ресторанів, об'єднаних у мережу La Famiglia, до якої, за даними ділових ЗМІ, входять 15 закладів преміум-класу.

З останніх операцій на слуху — відкриття вже другого ресторану мережі La Famiglia у курортному Буковелі. У ресторані можуть одночасно розміститися понад 400 гостей, а цінник за страви починається від 250 гривень за порцію картоплі з овочами, приготованими за традиціями високої французької кухні.

Сам Михайло Бейлін, натхненний виходом свого бренду на зимові курорти Буковеля, заявив Forbes-Україна, що готується відкрити там власний готельний бізнес. І цим привернув увагу до власних фінансів.

Так, як стверджує той же Forbes-Україна, відкриття ресторану в Буковелі вартує 1500 до 2500 доларів за квадратний метр площі. За два заклади мережі La Famiglia на 2000 кв. м, відкритих у 2024-2026 роках, потрібно від 3 до 5 млн дол. або від 120 до 225 млн грн інвестицій.

Зазначимо, що виручка всієї мережі La Famiglia у 2025 році, як пишуть джерела в інтернеті, склала близько 400 млн грн, тобто два ресторани вартували б від 30 до 50% доходу всього бренду. При цьому хоч Михайло Бейлін є старшим партнером у компанії, все ж таки він не один, тобто виручку розподіляють і серед інших співвласників ресторанів.

І у списку цих співвласників і слід шукати відповідь на питання – у чому секрет бізнес-успіху ресторатора Михайла Бейліна. Але спершу — звідки взялися гроші в майбутнього успішного власника ресторанів.

Заробив на ресторани ймовірно сумнівними операціями на Укрзалізниці та в МінАПК?

Ще до того, як прізвище Михайла Бейліна зазвучало у контексті його успішного ресторанного бізнесу, у 2015-2016 роках він був на слуху зовсім з інших причин. Тоді у публічному просторі постійно звучала інформація про його вплив на низку держпідприємств та навіть цілі державні відомства.

Так, як повідомляли "Коментарі", у віданні Михайла Бейліна у 2015 році перебували Міністерство аграрної політики та Міністерство інфраструктури України. У травні він потрапив у скандал – ймовірно, намагався сприяти призначенню своєї людини на посаду голови ДП "Укрспирт", але конкурс скасували. Тоді він був досить непублічною людиною, успішним ресторатором, власником закладів "Кувшин", Dim Sum, "Сом" і Vino e Cuccino. На останніх парламентських виборах Бейлін йшов у списках Блоку Петра Порошенка на 83 місці, але до парламенту не потрапив.

Вже через 2 місяці, у липні 2015 року директор машинобудівного заводу "Укрзалізбуд" Віктор Руденко заявив, що чиновники ДП "Укрзалізничпостач" вірогідно займаються махінаціями при держзакупівлях завищуючи вартість товарів і послуг, що купували. Михайло Бейлін міг через гендиректора "Укрзалізничпостач" Євгена Хорощака курувати "тіньовий офіс" співробітників.

У січні 2016 року НАБУ відкрило кримінальне провадження №52016000000000001. Згідно з ним за версією Бюро у квітні-листопаді 2015 року троє посадових осіб ДП "Укрзалізничпостач" та посадова особа ПАТ "Укрзалізниця" ймовірно у змові з представниками приватних компаній здійснили закупівлю метизної продукції для потреб ДП "Укрзалізничпостач" за завищеними цінами. У результаті "Укрзалізниці" було завдано майнових збитків у розмірі понад 20 млн грн. А у 2016 році ця ж група осіб намагалася повторити схему. Однак Антимонопольний комітет зобов'язав філію "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" (колишнє ДП "Укрзалізничпостач") скасувати одну із закупівель, внаслідок якої держава могла втратити 44 млн грн.

Згодом НАБУ розкрило всю схему — крім постачальників та чиновників там брали участь тодішній народний депутат України та позаштатний радник глави Адміністрації президента України. За даними "Української правди", йшлося про екснардепа від БПП Валерія Іщенка та Михайла Бейліна.

Однак, жодного реального покарання у справі про розкрадання мільйонів гривень "Укрзалізниці", Михайло Бейлін не поніс - тільки домашній арешт. 5 червня 2024 року Вищий антикорупційний суд України звільнив його від відповідальності у зв'язку із закінченням строку давності – 5 років за статтю КК "Про зловживання впливом".

Зауважимо, що ТОВ "Інкомм", яке мало здійснити дане постачання на 44 мільйони гривень, і було припинене АМКУ та НАБУ, за даними аналітичного сервісу YouControl, у 2014-2015 роках отримало на держзакупівлях від ДП "Укрзалізничпостач" 218,5 млн грн.

Від Бориса Ложкіна до Володимира Зеленського – уміння знаходити "дах" у владі

Але яким чином непомітному ресторатору вдалося отримати "у кураторство" два міністерства та право вирішувати комусь перемагати на держтендерах? Відповідь на це питання для пояснення впливу Михайла Бейліна у 2014-2016 роках досить проста – спільний бізнес із тодішнім головою Адміністрації президента України Борисом Ложкіним.

Як підтвердив в одному зі своїх інтерв'ю сам Михайло Бейлін, при відкритті ресторану італійської кухні Piccolino спочатку у партнерах були Борис Ложкін та співвласник клініки "Добробут" Олег Калашніков, а до 2021 року Ложкін вийшов із числа партнерів. Пізніше ресторатор визнав, що познайомився з Ложкіним, коли той був власником "Українського медіахолдингу", а Бейлін курував інтернет-напрямок медіабізнесу.

Але говорячи про це, Михайло Бейлін промовчав, що в низці його фірм, яких у нього налічується 20, партнером виступає дружина Бориса Ложкіна – Надія Шаломова:

- ТОВ "Ла фамилия кейтеринг" (сфера діяльності – виробництво готової їжі та страв, статутний фонд – 1 млн грн.), на 80% належить кіпрській компанії "РЛФ Холдинг лімітед", яка за даними YouControl порівну належить Олегу Калашнікову, Михайлу Бейліну, Надії Шаломовій та ще одному ресторатору Дмитру Галбмільйону. Дохід компанії до речі зріс з довоєнних часів – з 19,4 млн грн у 2021-му до 436 млн у 2025-му;

- ТОВ "Дометі лтд" (сфера діяльності – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, статутний фонд – 50 тис. грн), також на 80% належить той же "РЛФ Холдинг лімітед" з тим самим складом учасників. Дохід фірми до речі також зріс, правда не так суттєво – з 6,4 млн грн до 10,3 млн грн;

- ТОВ "Ресторан "Кувшин" (сфера діяльності – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, статутний фонд – 200 тис. грн) на 100% належить "РЛФ Холдинг лімітед" та приніс своїм власникам у 2025 році 20,8 млн грн.

І це далеко неповний перелік компаній Михайла Бейліна, в яких він виступає бізнес-партнером дружини Бориса Ложкіна. Більше того, з травня 2026 року Надія Шаломова стала бізнес-партнером Олега Калашнікова також у його медичному бізнесі – групі медичних компаній "Добробут".

І тоді зовсім недивними здаються кульбіти у біографії Михайла Бейліна – саме на 2014-2015, і частково 2016-й припадає апогей впливу його партнера Бориса Ложкіна, який був з червня 2014 до серпня 2016 року головою АП України Петра Порошенка. За такої ситуації Михайло Бейлін цілком міг курувати міністерства та розпоряджатися сотнями мільйонів бюджетних гривень на тендери. Все змінила відставка Бориса Ложкіна, який був призначений до Національної ради реформ.

Втім, ймовірно, його впливу вистачало на те, щоб гальмувати розслідування НАБУ до листопада 2019 року, поки суд не виніс рішення щодо покарання Михайла Бейліна у вигляді нічного арешту. І тут слід згадати те, що сталося за місяць до засідання суду – перший пресмарафон нового президента України Володимира Зеленського, який 10 жовтня пройшов у приміщенні фуд-холу Kyiv Food Market.

Власником Kyiv Food Market є ТОВ "Київ фуд маркет менеджмент" (сфера діяльності – надання в оренду власного або нерухомого майна, статутний фонд – 1000 грн). 50% компанії належить тій самій "РЛФ Холдинг лімітед", а значить і Олегу Калашнікову, Михайлу Бейліну, Надії Шаломовій та Дмитру Галбмільйону. Дохід компанії у 2025 році становив 34,4 млн грн.

У самому виборі майданчика відчувається рука досвідченого піарника, журналіста чи рекламника, якими на зорі своєї біографії були як Борис Ложкін, так і Михайло Бейлін. Щоправда, якщо ідею проведення заходу подав Михайло Бейлін, то спочатку це йому мало допомогло, адже через місяць після пресмарафону президента він опинився під домашнім арештом.

Але куди цікавіше питання власника решти 50% "Київ фуд маркет менеджменту", яким є Богдан Олександрович Мельниченко. Порталу "Коментарі" не вдалося з'ясувати, що це за людина, а дані в публічних реєстрах виводять на 2 двох осіб — з Одеси та Києва.

Але що цікаво, 50% "Київ фуд маркет менеджменту" Богдан Олександрович Мельниченко отримав у власність у травні 2023 року. Це приблизно за 1 рік та 1 місяць до звільнення від кримінальної відповідальності у справі "Укрзалізниці" Михайла Бейліна. Аналогічна ситуація склалася і з ТОВ "КФМ-бар" (сфера діяльності – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування), у якому Богдан Мельниченко отримав 50% у травні 2023 року, а з ним і частку у доходах, яка за 2025 рік склала 32,7 млн грн.

Зрештою, людина з абсолютно ідентичними ПІБ фігурує як спостерігач від партії "Слуга народу" на позачергових виборах до ВР України 21 липня 2019 року.

"Коментарі" не беруться судити, чи йдеться про одну й ту саму людину. Однак відсутність будь-яких надійних даних у публічному просторі про особу співвласника ресторанного бізнесу з оборотом близько 100 млн грн на рік викликає питання. Особливо, якщо іншого співвласника даного бізнесу після цього не стали карати в рамках кримінальної справи.

Тим часом, як повідомляли "Коментарі", головною дійовою особою розслідування НАБУ та САП може стати прем'єр-міністр України Сергій Корецький, що може серйозно вплинути на багато політичних розкладів у країні.