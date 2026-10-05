Банк у кишені замість каси: чому українці масово відмовляються від банківських карток

Ера, коли мобільний застосунок використовували лише для перевірки балансу чи переказу коштів на картку, остаточно минула. У 2026 році українці сприймають банківський софт як щоденного помічника, а саму картку, як точку входу до масштабної цифрової екосистеми. Про це розповіли представники Sense Bank у відповіді на запит видання "Коментарі".

Зарплатна картка

За даними банку, спостерігається масовий перехід клієнтів від окремих фінансових послуг до єдиного цифрового середовища Sense SuperApp. Зростає частка продуктів, які оформлюються повністю дистанційно без візиту до відділень. Зокрема, високий інтерес викликав новий продукт "Картка Sense", що поєднує безстрокову пільгову ставку 0,01% на покупки в кредит та нарахування 3% на залишок власних коштів.

Серед ключових трендів року банкіри виділяють стрімке зростання інтересу українців до покупки державних облігацій (ОВДП) через застосунок, а також попит на накопичувальні та страхові продукти. Крім того, у серпні 2026 року банк першим в Україні інтегрував пакети підписок на цифрові сервіси партнерів безпосередньо в Sense SuperApp, вийшовши за межі класичного банкінгу.

До кінця 2026 року банк планує запуск відкритого банкінгу (Open Banking), інтеграцію ігрових механік та активніше використання штучного інтелекту для персоналізації сервісів. Головна мета – надати користувачу змогу закривати всі фінансові та побутові потреби в одному вікні, забезпечивши максимальну швидкість, безпеку та комфорт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – мільярди для бізнесу під час війни: Ощадбанк назвав частку кредитів у прифронтових регіонах.



