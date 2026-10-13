Долар по 50 гривень уже 2027 року: у НБУ відповіли, чого чекати українцям

Українцям не варто автоматично готуватися до різкого стрибка курсу долара до 50 гривень на початку 2027 року. Національний банк України не встановлює конкретних цільових значень курсу, однак накопичений досвід роботи регулятора на валютному ринку дозволяє розраховувати на відсутність неконтрольованих коливань. Про це заявив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський у коментарі журналістці Новини.LIVE.

Долари. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності долара по 50 гривень уже на початку наступного року, представник Нацбанку наголосив, що регулятор не дає прогнозів із конкретною цифрою курсу гривні до американської валюти.

"Зі всієї практики, яку Національний банк проводив на валютному ринку, можемо точно сказати, що курс у космос не літає", — зазначив Лепушинський.

За його словами, ключове завдання НБУ полягає не у утриманні заздалегідь встановленого значення долара, а у поверненні інфляції до цільового рівня в 5% та подальшому збереженні її поблизу цього показника.

Таким чином, заява регулятора не означає гарантію певного курсу на початок 2027 року. Динаміка гривні залежатиме від економічної ситуації та факторів, що впливають на валютний ринок.

Додатковий орієнтир для оцінки перспектив країни подав Міжнародний валютний фонд. У жовтневому огляді World Economic Outlook організація зберегла прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році на рівні 1%.

Для порівняння, 2025 року українська економіка зросла на 1,8%. Таким чином, оцінка МВФ передбачає уповільнення економічної динаміки цього року.

Водночас, на 2027 рік фонд прогнозує прискорення зростання ВВП України до 3,5%. Це помітно оптимістичніша оцінка порівняно з очікуваним результатом 2026 року.

Проте прогноз економічного зростання сам собою не дозволяє визначити, яким буде курс долара в конкретний місяць. Оцінки МВФ відображають очікувану динаміку економіки в цілому, тоді як НБУ наголошує на відсутності фіксованого прогнозу щодо гривні. Тому розраховувати на долар по 50 гривень як на неминучий сценарій підстав немає, а гарантувати відсутність змін курсу регулятор не береться.

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