Хата з меблями за ціною смартфона: під Києвом продають будинок за 12 тис. гривень



















У Київській області виставили на продаж будинок за 12 тисяч гривень. Оселя розташована приблизно за 50 кілометрів від столиці. Попри старий тип будівлі, автор відео запевняє, що будинок охайний, мебльований і придатний для проживання.

Будинок під Києвом продають за 12 тисяч гривень

Про незвичайне оголошення стало відомо з відео, опублікованого на YouTube. За словами автора, житло продають терміново, а всі меблі власники готові залишити новому господарю.

На оприлюднених кадрах видно будинок зі старим інтер’єром. Усередині облаштовані три кімнати, де є диван, крісла та стіл. Також у помешканні є кухня з холодильником. Для опалення використовують піч. Автор відео стверджує, що в будинку передбачені необхідні зручності, а придбати його можна з можливістю одразу заселитися.

Окрему увагу він звернув на інфраструктуру села. За його словами, неподалік працюють продуктові магазини, відділення "Нової пошти", школа та лікарня.

Водночас точну назву населеного пункту й адресу будинку автор не розкрив. За додатковою інформацією щодо продажу він запропонував звертатися до нього особисто.

Вартість у 12 тисяч гривень суттєво відрізняється від цін на більшість будинків у передмісті Києва. Навіть бюджетні будинки в області можуть коштувати десятки тисяч доларів, а сучасне житло в популярних передмістях, таких як Ірпінь, Буча, Крюківщина, Вишневе, Білогородка, коштує від 80 до 200 тисяч доларів.