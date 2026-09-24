“Космічний дефіцит” не перешкода: чи виплатять “Вовину тисячу” у 2027 році

За кілька років на одноразові виплати українцям спрямували десятки мільярдів гривень. У Верховній Раді неодноразово критикували таку практику, пояснюючи, що гроші потрібно спрямовувати першочергово тим, хто найбільше потребує підтримки.

Тисяча Зеленського. Фото портал "Коментарі"

Політик нагадала, коли розпочалася практика соціальної виплати всім:

- 19 грудня 2021 року стартувала програма “єПідтримка” — по 1 000 грн повнолітнім українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Тоді, повідомила нардепка, тисячу отримали 8 млн українців, а з бюджету було витрачено 8 млрд грн.

- Наприкінці 2024 року тисяча повернулася — вже під назвою “Зимова єПідтримка”. За повідомленням Уряду, нею скористалися 14,4 млн українців. Це приблизно 14,4 млрд грн виплат, повідомила політик.

- Наприкінці 2025 року стартувала наступна “Зимова підтримка”. Цього разу, розповіла народна депутатка, по 1 000 грн отримали 17,8 млн українців.

“Уряд повідомив, що всі виплати здійснено. Отже, йдеться про 17,8 млрд грн. І тут уже цікаве не лише питання суми, а й джерела коштів. Фінансування виплат здійснювалось за рахунок ПЕРЕРОЗПОДІЛУ коштів державного бюджету (Постанова Кабміну №1443 від 13 листопада 2025 року)”, — пояснила нардепка.

Южаніна повідомила, що на “Зимову підтримку” перерозподілили фінансування з інших програм Міністерства соціальної політики:

- із програми "Соціальний захист дітей та сім’ї";

- із програми "Підтримка малозабезпечених сімей".

“Кошти спрямували на програму "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини". Зверніть увагу: це не окремий рядок бюджету під назвою "тисяча". Це рішення про використання ресурсу вже наявних соціальних програм”, — зауважила політик.

Вона нагадала, що у квітні 2026 року з’явилася ще одна одноразова виплата — по 1 500 грн пенсіонерам та окремим категоріям отримувачів соціальної допомоги. За повідомленням Уряду, доплату отримали 9,7 млн пенсіонерів — це 14,55 млрд грн, зазначила вона.

“За наведеною хронологією, — орієнтовно 57,75 млрд грн ОДНОРАЗОВИХ ВИПЛАТ. З них у 2026 році — 35,35 млрд грн. І ЦЕ НЕ ОКРЕМИЙ РЯДОК В БЮДЖЕТІ ЧИ БЮДЖЕТНІЙ ЗВІТНОСТІ. Я вам продемонструвала масштаб”, — наголосила народна депутатка.

За її словами, у проєкті Держбюджету-2027 є п’ять бюджетних програм із загальним ресурсом 154,4 млрд грн, які за своїм призначенням потенційно можуть бути використані для подібних рішень.

“Звісно, наявність коштів у цих програмах не означає, що нову "тисячу" вже заплановано. НІ, ці програми мають чинні соціальні зобов’язання, а збільшення трансферту Пенсійному фонду має забезпечувати, зокрема, передбачені законодавством пенсійні виплати. Однак якщо в бюджеті-2027 ми не бачимо запровадження одноразової допомоги — це не означає, що Уряд її не створюватиме, ухваливши рішення про перерозподіл коштів у межах чинних призначень”, — зауважила народна депутатка.

І, за її словами, важливе питання — що краще для людей: чергова одноразова виплата чи передбачуване, системне підвищення соціальної підтримки для тих, хто її найбільше потребує.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чекає на Зеленського після завершення війни.