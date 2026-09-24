“Космічний дефіцит” не перешкода: чи виплатять “Вовину тисячу” у 2027 році

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Кречмаровская Наталия
За кілька років на одноразові виплати українцям спрямували десятки мільярдів гривень. У Верховній Раді неодноразово критикували таку практику, пояснюючи, що гроші потрібно спрямовувати першочергово тим, хто найбільше потребує підтримки.
Тисяча Зеленського. Фото портал "Коментарі"
Політик нагадала, коли розпочалася практика соціальної виплати всім:
- 19 грудня 2021 року стартувала програма “єПідтримка” — по 1 000 грн повнолітнім українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Тоді, повідомила нардепка, тисячу отримали 8 млн українців, а з бюджету було витрачено 8 млрд грн.
- Наприкінці 2024 року тисяча повернулася — вже під назвою “Зимова єПідтримка”. За повідомленням Уряду, нею скористалися 14,4 млн українців. Це приблизно 14,4 млрд грн виплат, повідомила політик.
- Наприкінці 2025 року стартувала наступна “Зимова підтримка”. Цього разу, розповіла народна депутатка, по 1 000 грн отримали 17,8 млн українців.
Южаніна повідомила, що на “Зимову підтримку” перерозподілили фінансування з інших програм Міністерства соціальної політики:
- із програми "Соціальний захист дітей та сім’ї";
- із програми "Підтримка малозабезпечених сімей".
Вона нагадала, що у квітні 2026 року з’явилася ще одна одноразова виплата — по 1 500 грн пенсіонерам та окремим категоріям отримувачів соціальної допомоги. За повідомленням Уряду, доплату отримали 9,7 млн пенсіонерів — це 14,55 млрд грн, зазначила вона.
За її словами, у проєкті Держбюджету-2027 є п’ять бюджетних програм із загальним ресурсом 154,4 млрд грн, які за своїм призначенням потенційно можуть бути використані для подібних рішень.
І, за її словами, важливе питання — що краще для людей: чергова одноразова виплата чи передбачуване, системне підвищення соціальної підтримки для тих, хто її найбільше потребує.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чекає на Зеленського після завершення війни.