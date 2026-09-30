Мільярди для бізнесу під час війни: Ощадбанк назвав частку кредитів у прифронтових регіонах

Попри повномасштабну війну, підприємці у прифронтових регіонах продовжують залучати банківське фінансування для розвитку та роботи бізнесу. Про це йдеться у відповіді Ощадбанку на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Кредити

За даними банку, 36% від загального обсягу кредитів для мікробізнесу припадає саме на прифронтові регіони.

При цьому у 2026 році попит на фінансування у низці таких областей продовжує зростати. Загальний обсяг кредитів, виданих Ощадбанком у прифронтових регіонах за перше півріччя 2026 року, становив 1,345 млрд грн.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року цей показник становив 1,125 млрд грн. Таким чином, за рік обсяг кредитування зріс на 220 млн грн, або приблизно на 19,6%.

Водночас динаміка кредитування відрізняється залежно від конкретної області. У банку зазначають, що найбільше зростання попиту та обсягів фінансування спостерігається на Харківщині, Одещині, Миколаївщині та Сумщині.

Таким чином, підприємці у регіонах, які безпосередньо стикаються з наслідками війни, не лише продовжують працювати, а й звертаються по банківське фінансування.

Ощадбанк при цьому не наводить у відповіді окремих показників щодо кількості позичальників у кожній області або середнього розміру кредиту. Також банк не деталізує, на які саме цілі мікробізнес переважно залучає кошти.

Водночас наведені цифри свідчать про збереження значного попиту на кредитування у прифронтових областях: за шість місяців 2026 року там було видано кредитів на понад 1,3 млрд гривень.

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