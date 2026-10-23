На скільки зростуть ціни на бензин та дизель в Україні у 2026 році: прогноз невтішний

Пальне в Україні дорожчає, а перспективи здешевлення до кінця 2026 року залишаються невизначеними. Станом на 23 жовтня бензин А-95 коштує близько 90 грн за літр, а дизель на окремих АЗС уже сягає 108-109 грн. Три моделі штучного інтелекту спрогнозували, скільки доведеться платити за заправку найближчими місяцями та що впливатиме на ціни.

Ціни на пальне. Фото портал "Коментарі"

За прогнозом ChatGPT, до грудня бензин А-95 може подорожчати до 92–97 грн/л, а дизель — до 105-112 грн/л. Чат-бот не очікує суттєвого здешевлення пального до кінця року.

Серед ключових чинників він називає світові ціни на нафту, курс гривні та стабільність постачання. Найбільші ризики пов’язані з дизелем, який дорожчає швидше. Це може позначитися не лише на витратах водіїв, а й на вартості перевезень, продуктів та інших товарів.

Grok також не прогнозує різкого падіння цін. За його оцінкою, бензин А-95 до кінця року коштуватиме 90-98 грн/л, а дизель — 105-115 грн/л або дорожче.

Причинами залишаються висока вартість нафти, складний імпорт і проблеми з логістикою. Додатковий ризик — ситуація на Близькому Сході та можливі перебої з постачанням. Водночас якщо ситуація на світових ринках стабілізується, пальне може трохи подешевшати. Проте зиму, за оцінкою чат-бота, Україна, найімовірніше, зустріне з високими цінами.

DeepSeek дає один із найвищих прогнозованих цін для бензину. До кінця 2026 року А-95 може подорожчати до 95-100 грн/л, а дизель — до 105-110 грн/л.

Серед причин чат-бот називає напруженість в Ормузькій протоці, удари по нафтопереробних об’єктах на Близькому Сході, зростання нафтових котирувань і логістичні проблеми в Європі. Додатковим чинником стало підвищення акцизів із січня 2026 року, яке, за оцінкою DeepSeek, додало приблизно 1-2 грн за літр.

Якщо ситуація з постачанням не покращиться, подорожчання може продовжитися і у 2027 році. Зокрема, DeepSeek наводить прогноз, за яким до лютого дизель може сягнути 115-120 грн/л.

У висновку усі три чат-боти сходяться на тому, що до кінця року пальне навряд чи суттєво подешевшає, а дизель залишатиметься дорожчим і вразливішим до перебоїв із постачанням. Водночас прогнози різняться: бензин оцінюють у діапазоні 90-100 грн/л, дизель — 105-115 грн/л, а DeepSeek окремо попереджає про можливе подальше зростання дизельних цін уже в лютому 2027 року.

Важливо: усі ці цифри — орієнтовні оцінки чат-ботів, а не гарантований сценарій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти значно подорожчають у 2026 році.



