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На скільки зростуть ціни на бензин та дизель в Україні у 2026 році: прогноз невтішний

Штучний інтелект спрогнозував, на скільки зростуть ціни на бензин та дизель до кінця 2026 року

23 жовтня 2026, 22:34
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Кречмаровская Наталия

Пальне в Україні дорожчає, а перспективи здешевлення до кінця 2026 року залишаються невизначеними. Станом на 23 жовтня бензин А-95 коштує близько 90 грн за літр, а дизель на окремих АЗС уже сягає 108-109 грн. Три моделі штучного інтелекту спрогнозували, скільки доведеться платити за заправку найближчими місяцями та що впливатиме на ціни.

На скільки зростуть ціни на бензин та дизель в Україні у 2026 році: прогноз невтішний

Ціни на пальне. Фото портал "Коментарі"

За прогнозом ChatGPT, до грудня бензин А-95 може подорожчати до 92–97 грн/л, а дизель — до 105-112 грн/л. Чат-бот не очікує суттєвого здешевлення пального до кінця року.

Серед ключових чинників він називає світові ціни на нафту, курс гривні та стабільність постачання. Найбільші ризики пов’язані з дизелем, який дорожчає швидше. Це може позначитися не лише на витратах водіїв, а й на вартості перевезень, продуктів та інших товарів.

Grok також не прогнозує різкого падіння цін. За його оцінкою, бензин А-95 до кінця року коштуватиме 90-98 грн/л, а дизель — 105-115 грн/л або дорожче.

Причинами залишаються висока вартість нафти, складний імпорт і проблеми з логістикою. Додатковий ризик — ситуація на Близькому Сході та можливі перебої з постачанням. Водночас якщо ситуація на світових ринках стабілізується, пальне може трохи подешевшати. Проте зиму, за оцінкою чат-бота, Україна, найімовірніше, зустріне з високими цінами.

DeepSeek дає один із найвищих прогнозованих цін для бензину. До кінця 2026 року А-95 може подорожчати до 95-100 грн/л, а дизель — до 105-110 грн/л.

Серед причин чат-бот називає напруженість в Ормузькій протоці, удари по нафтопереробних об’єктах на Близькому Сході, зростання нафтових котирувань і логістичні проблеми в Європі. Додатковим чинником стало підвищення акцизів із січня 2026 року, яке, за оцінкою DeepSeek, додало приблизно 1-2 грн за літр.

Якщо ситуація з постачанням не покращиться, подорожчання може продовжитися і у 2027 році. Зокрема, DeepSeek наводить прогноз, за яким до лютого дизель може сягнути 115-120 грн/л.

У висновку усі три чат-боти сходяться на тому, що до кінця року пальне навряд чи суттєво подешевшає, а дизель залишатиметься дорожчим і вразливішим до перебоїв із постачанням. Водночас прогнози різняться: бензин оцінюють у діапазоні 90-100 грн/л, дизель — 105-115 грн/л, а DeepSeek окремо попереджає про можливе подальше зростання дизельних цін уже в лютому 2027 року. 

Важливо: усі ці цифри — орієнтовні оцінки чат-ботів, а не гарантований сценарій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти значно подорожчають у 2026 році.




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