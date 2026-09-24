На українців чекає новий ціновий шок: у Раді попередили, що буде з дизельним пальним

Ціни на пальне впевнено зростають, що буде впливати на вартість всіх товарів та послуг в Україні.

Ціни на пальне. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, чи може держава стримувати ціни на пальне та чи не загрожує Україні дефіцит пального. За його словами, постачальники станом на зараз не прогнозують дефіциту, однак вартість буде зростати.

"Що стосується адміністративного регулювання ціни, це можна робити тільки в тому разі, якщо ти як держава можеш виходити на ринок і впливати на попит. Україна сьогодні не має таких можливостей. Навіть НПЗ, які були у власності держави, сьогодні знищені", — пояснив політик.

За словами парламентаря, якщо спробувати регулювати ціну в адміністративний спосіб, то дизель точно зникне з ринку. А через 2 тижні з’явиться, однак за суттєво вищою ціною — уже не 104, а 120 грн за літр, щоб перекрити ті збитки, які вже були нанесені бізнесу.

"У чому суть? Е, для того, щоб вплинути на ціну, потрібно, щоб був процес двостороннього руху з боку та бізнесу. З ними треба домовлятися. А з іншого боку, це має бути позиція держави. Допустимо, давайте знизимо ціну, ви там мінімізуєте свою маржу, ми її виставимо там на певному рівні, давайте це обговорювати. А своєю чергою держава зменшує, наприклад, ПДВ, що нараховується на пальне”, — пояснив народний депутат.

Також політик розповів, про систему, яка зараз діє на ринку пального — з кожної заправки збираються гроші незалежно від того, скільки пального в день продає ця заправка та де знаходиться.

"Тобто це було зроблено на користь великих компаній, а малий та середній бізнес, які цим займаються, вони фактично сьогодні перебувають на межі виживання. Тобто якщо влада не піде на поступки, не включатиме голову і прийматиме розумні рішення, то ми з вами не матимемо палива, а матимемо лише головний біль", — підсумував Разумков.

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