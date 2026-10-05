logo_ukra

BTC/USD

85299

ETH/USD

2696.51

USD/UAH

45.06

EUR/UAH

50.48

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2026 НБУ встановив новий історичний курс долара: скільки коштує валюта 6 жовтня
commentss НОВИНИ Всі новини

НБУ встановив новий історичний курс долара: скільки коштує валюта 6 жовтня

Нацбанк встановив історичний курс долара. Які прогнози щодо валютного курсу на кінець 2026 року.

5 жовтня 2026, 19:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Офіційний курс долара в Україні вперше в історії перетнув позначку 45 гривень. На вівторок, 6 жовтня, Національний банк України встановив курс на рівні 45,0564 гривень за долар. Цікаво, що попри зростання долара, євро трохи подешевшав. Про це свідчать дані Національного банку України.

НБУ встановив новий історичний курс долара: скільки коштує валюта 6 жовтня

Курс валют. Фото: Associated Press

Який курс долара та євро встановив НБУ

У 6 жовтня офіційний курс американської валюти зросте на 7 копійок порівняно у порівнянні з 5 жовтня, коли він становив 44,99 гривні. Таким чином, долар уперше подолав історичну межу в 45 гривень. Євро, навпаки, знизиться в ціні на 5 копійок. 

Офіційні курси валют на 6 жовтня такі:

  • - 1 долар США — 45,06 гривень
  • - 1 євро — 50,48 гривень

Для порівняння, у цей самий день 2024-го та 2025 року офіційний курс долара становив близько 41,2 гривень. Однак, зауважимо, що в Україні курс долара в банках уже раніше перевищував 45 гривень. Уперше це сталося в червні, а повторно — 23 липня.

Чому долар дорожчає і чого очікувати до кінця року

На міжнародних ринках долар зміцнювався на тлі послаблення євро, який опустився до мінімального рівня за 17 місяців. Серед чинників тиску на європейську валюту стало побоювання щодо стану державних фінансів Франції та економічних наслідків високих цін на нафту.

У державному бюджеті на 2026 рік закладено середній курсовий орієнтир на рівні 45,7 гривні за долар. Неурядові аналітики прогнозували, що наприкінці року курс може перебувати в діапазоні 44-46,4 гривень за долар.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв прогноз курсу долара та євро на жовтень.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини