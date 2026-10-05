НБУ встановив новий історичний курс долара: скільки коштує валюта 6 жовтня

Офіційний курс долара в Україні вперше в історії перетнув позначку 45 гривень. На вівторок, 6 жовтня, Національний банк України встановив курс на рівні 45,0564 гривень за долар. Цікаво, що попри зростання долара, євро трохи подешевшав. Про це свідчать дані Національного банку України.

Курс валют. Фото: Associated Press

Який курс долара та євро встановив НБУ

У 6 жовтня офіційний курс американської валюти зросте на 7 копійок порівняно у порівнянні з 5 жовтня, коли він становив 44,99 гривні. Таким чином, долар уперше подолав історичну межу в 45 гривень. Євро, навпаки, знизиться в ціні на 5 копійок.

Офіційні курси валют на 6 жовтня такі:

- 1 долар США — 45,06 гривень

- 1 євро — 50,48 гривень

Для порівняння, у цей самий день 2024-го та 2025 року офіційний курс долара становив близько 41,2 гривень. Однак, зауважимо, що в Україні курс долара в банках уже раніше перевищував 45 гривень. Уперше це сталося в червні, а повторно — 23 липня.

Чому долар дорожчає і чого очікувати до кінця року

На міжнародних ринках долар зміцнювався на тлі послаблення євро, який опустився до мінімального рівня за 17 місяців. Серед чинників тиску на європейську валюту стало побоювання щодо стану державних фінансів Франції та економічних наслідків високих цін на нафту.

У державному бюджеті на 2026 рік закладено середній курсовий орієнтир на рівні 45,7 гривні за долар. Неурядові аналітики прогнозували, що наприкінці року курс може перебувати в діапазоні 44-46,4 гривень за долар.