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Понад тисячу гривень до пенсії: хто в Україні може отримати максимальну надбавку у 2026 році

Доплата призначається не за вік чи тривалість стажу: максимальна сума пов'язана з особливими заслугами перед Україною та залежить від встановленої законом категорії

18 вересня 2026, 08:46
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Кравцев Сергей

Деякі українці у 2026 році можуть отримувати до основної пенсії додаткову виплату до 1038 гривень щомісяця. Йдеться про пенсію за особливі заслуги перед Україною, повідомляє Пенсійний фонд.

Понад тисячу гривень до пенсії: хто в Україні може отримати максимальну надбавку у 2026 році

Гривня. Фото: із відкритих джерел

Максимальна надбавка становить 40% прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, тому 40% дорівнюють 1038 гривням.

На максимальну доплату можуть претендувати Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також жінки, які народили та виховали до шестирічного віку десять і більше дітей.

Така виплата не замінює основної пенсії. Вона нараховується додатково до пенсії, призначеної за віком, інвалідністю, у зв'язку із втратою годувальника або за вислугу років.

Розмір надбавки залежить від конкретної основи та категорії одержувача. Крім максимальних 40%, передбачено виплати у розмірі від 23% до 39% прожиткового мінімуму. 2026 року це відповідає сумам від 596,85 до 1012,05 гривні.

Для отримання виплати слід підтвердити право на неї відповідними документами. Звернутися по призначення можна як у паперовій, так і в електронній формі.

У Пенсійному фонді зазначають, що якщо людина звернулася за надбавкою протягом 12 місяців після виникнення права на неї, виплату можуть встановити з дня набуття такого права.

Після підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2595 гривень розміри пенсій за особливі заслуги перерахували з 1 січня 2026 року.

Таким чином, сама собою пенсія за віком або наявність певного стажу не дає права на цю виплату. Ключовою умовою є особливі заслуги перед Україною, передбачені законодавством.

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