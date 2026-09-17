Скільки коштуватиме бензин та дизель до кінця 2026 року: прогноз шокує

Пальне в Україні продовжує дорожчати, а нові цінові рекорди можуть бути ще попереду. Голова НБУ Андрій Пишний попередив про можливе подорожчання пального уже найближчим часом. Штучний інтелект оцінив, якою може бути максимальна ціна пального до кінця 2026 року.

Ціни на пальне. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що головний ризик — не одномоментний стрибок, а поступове наближення бензину до психологічної позначки 100 грн за літр. За його оцінкою, якщо нинішня динаміка збережеться, А-95 до кінця року може наблизитися до 100 грн, а на окремих АЗС навіть перевищити цю межу. Дизель, який уже майже коштує 100 грн у середньому по країні, за несприятливого сценарію здатен подорожчати до 110–115 грн за літр.

Водночас ChatGPT не вважає 120-130 грн базовим сценарієм. Для такого стрибка, на його думку, знадобляться додаткові шоки: різке зростання світових цін на нафту, проблеми з імпортом або суттєве послаблення гривні.

Чат-бот Gemini звертає увагу на кілька чинників одночасно: акцизи, світові ціни на нафту, валютний курс, логістику та підвищений попит на дизель.

За його оцінкою, у базовому сценарії А-95 може коштувати 92-95 грн за літр. Якщо світовий нафтовий ринок переживе сильний стрибок, преміальні марки бензину можуть короткочасно наблизитися до 100 грн.

Для дизеля Gemini називає вищу потенційну планку — до 100-105 грн за літр. Автогаз, за прогнозом чат-бота, може піднятися до 45-48 грн.

При цьому Gemini очікує поступового, а не одномоментного зростання. Подорожчання пального, своєю чергою, може позначитися на вартості перевезень і товарів.

Чат-бот Grok виходить із того, що дизель уже практично дійшов до 100 грн, тому наступною важливою позначкою може стати 105 грн за літр.

За його оцінкою, до кінця 2026 року ціни залежатимуть від світового нафтового ринку, ситуації з поставками, курсу гривні та акцизної політики. За відносно стабільного імпорту дизель може залишитися в районі 100-110 грн.

А от за нових проблем із постачанням або сильних зовнішніх шоків Grok допускає 115-120 грн за літр. Це вже буде сценарій суттєвого погіршення ситуації.

У висновку, усі три чат-боти сходяться в одному: пальне до кінця року може продовжити дорожчати, а дизель першим закріпитися вище 100 грн. Різняться саме максимальні оцінки. ChatGPT допускає 110-115 грн за дизель, Gemini — близько 105 грн, Grok — до 120 грн за несприятливого сценарію.

Варто зазначити, що це змодельовані ШІ оцінки, а не офіційний прогноз цін. Фактична вартість залежатиме від світової нафти, курсу гривні, логістики та ситуації на ринку.

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