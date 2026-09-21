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Українці змінили своє ставлення до депозитів: ПриватБанк показав різку зміну

Середньозважений строк життя гривневого депозиту за рік зріс із 11,1 до 14,5 місяця

21 вересня 2026, 16:50
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Кравцев Сергей

Українці почали довше залишати свої заощадження на гривневих депозитах. Про це свідчить статистика ПриватБанку, надана у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Українці змінили своє ставлення до депозитів: ПриватБанк показав різку зміну

Депозити у банку

У банку проаналізували середньозважений строк життя гривневих депозитів з урахуванням їх автоматичної пролонгації. Результат показав помітну зміну за останній рік.

Якщо у червні 2024 року середній строк перебування коштів на депозиті становив 11,7 місяця, то через рік показник знизився до 11,1 місяця. Проте у червні 2026-го ситуація кардинально змінилася – середньозважений строк зріс одразу до 14,5 місяця.

Таким чином, порівняно з червнем 2025 року гроші клієнтів у середньому залишаються на депозитах приблизно на третину довше.

У ПриватБанку пов’язують таку динаміку з тим, що клієнти частіше продовжують строк своїх вкладів і не забирають кошти після завершення початкового терміну. Автоматична пролонгація передбачена умовами низки депозитних продуктів банку. Зокрема, якщо вкладник не вимагає повернення коштів, вклад може бути автоматично продовжений на аналогічний строк.

Водночас умови продовження залежать від конкретного виду депозиту. Для окремих вкладів кошти після завершення строку можуть спочатку переводитися на рахунок "До запитання", після чого, якщо клієнт не забирає їх, депозит продовжується.

У банку вважають збільшення середнього строку зберігання коштів позитивним сигналом і пов’язують його, зокрема, з високим рівнем довіри вкладників.

При цьому наведена статистика стосується саме депозитів, закритих у червні відповідного року, та враховує попередні пролонгації. Тобто показник відображає не лише початковий строк договору, а й те, як довго фактично зберігалися кошти на депозиті.

Також видання "Коментарі" повідомляло – платитимемо з власної кишені: який хід уряду створив дірку в держбюджеті.




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