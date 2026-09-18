Україну поставили на паузу: тисячі українців ризикують втратити роботу та бронювання

Міністерство фінансів відклало капітальні видатки на грудень 2026 року. Тобто на паузу поставили захист енергетики, відновлення об’єктів, будівництво тощо.

Безробіття. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів про найбільші ризики.

“Сталося це без будь-якого попередження. І в результаті цілі галузі можуть зупинити свою роботу вже зараз, а люди — фактично втратити робочі місця. І вже є перші заяви про припинення робіт через зупинку державного фінансування”, — зауважив він.

Експерт зазначив, що в Раді оцінюють ситуацію не настільки катастрофічною, одна підтвердили припинення до грудня капітальних видатків на будівництво, реконструкції, в тому числі лікарень, укриттів у лікарнях, школах, будівництво соціального житла, захист енергетичних споруд тощо.

“Нардепка Роксолана Підласа каже, що коли говоримо про капітальні видатки, то слід розуміти, що якщо вони відкладені на грудень, то в цьому році вони вже взагалі не будуть профінансовані. Це просто неможливо буде зробити. Уряд якби каже, що ми просто відклали і в грудні типу повернемо. Але ми знаємо, що коли в грудні закривається бюджет, ніхто нічого не повертає, ніякі гроші більше не видає. Тобто це історія фактично про втрату цих коштів. І бізнес їх, очевидно, жодним чином вже не отримає”, — зауважив експерт.

Він наголосив, що уже є заява будівельної компанії “Автострада” про зупинку робіт. І, скоріш за все, найближчими днями будуть подібні заяви від інших компаній припустив Рейтерович.

“Найголовніше, в цих капітальних видатках дійсно була реалізація планів стійкості, підготовка до зими та захист енергооб'єктів. І так виходить, що ці речі тепер можуть бути не профінансовані”, — зазначив експерт.

Дивно, наголосив Рейтерович, що таке рішення було ухвалено в односторонньому порядку, без консультацій з бізнесом. І ситуація, враховуючи обстріли бізнесу, може скластися погана.

“Це фактично означає зупинку бізнесу і можливо його ліквідацію. Тому що чекати кілька місяців, виплачувати якусь навіть мінімальну зарплату, більшість компаній не зможе. Плюс давайте не будемо забувати, що значна частина людей були там заброньовані. Як тепер буде ця ситуація вирішуватися?”, — зазначив експерт.

За його словами, рішення виглядає дивно, адже компанії, які можуть закритися, сплачували податки, як і люди, які зараз можуть втратити роботу.

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