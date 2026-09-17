З бюджетом все дуже погано: які витрати довелося відкласти Мінфіну через брак коштів

Український бюджет зіткнувся з нестачею коштів, через яку частину капітальних видатків довелося перенести з осені на грудень. Під ударом опинилися, зокрема, проекти, пов'язані з підготовкою енергетичної системи до зими, будівництвом укриттів та відновленням інфраструктури. Про це заявила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у підкасті "Хроніки економіки".

Гривня. Фото: із відкритих джерел

За її словами, Міністерство фінансів скоректувало графік державних витрат на вересень, жовтень та листопад, перенісши частину платежів на останній місяць року.

Йдеться насамперед про капітальні витрати – будівництво та реконструкцію об'єктів, включаючи лікарні, спорудження укриттів у школах та медустановах, захист енергетичної інфраструктури, а також створення соціального житла.

При цьому соціальні зобов'язання держави продовжуються: уряд фінансує, зокрема, зарплати працівників бюджетної сфери. Проте з інвестиційними видатками ситуація значно складніша.

За словами Підласої, лише з вересня на грудень було перенесено близько 39 млрд. грн. капітальних витрат. І саме тут виникає головний ризик: освоїти такі кошти протягом останніх тижнів року технічно може бути вкрай важко.

"Перенесення до грудня означає, що цього року вони взагалі не будуть профінансовані", — зазначила голова комітету.

Вона також підтвердила, що відстрочка зачіпає заходи із "планів стійкості" та підготовку країни до зимового періоду.

Підласа пов'язує дефіцит фінансування з невчасним виконанням Україною зобов'язань у рамках програм міжнародної фінансової допомоги. Раніше вона також заявляла, що власних бюджетних ресурсів покриття всіх витрат вже недостатньо.

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