З бюджетом все дуже погано: які витрати довелося відкласти Мінфіну через брак коштів

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Кравцев Сергей
Український бюджет зіткнувся з нестачею коштів, через яку частину капітальних видатків довелося перенести з осені на грудень. Під ударом опинилися, зокрема, проекти, пов'язані з підготовкою енергетичної системи до зими, будівництвом укриттів та відновленням інфраструктури. Про це заявила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у підкасті "Хроніки економіки".
Гривня. Фото: із відкритих джерел
За її словами, Міністерство фінансів скоректувало графік державних витрат на вересень, жовтень та листопад, перенісши частину платежів на останній місяць року.
Йдеться насамперед про капітальні витрати – будівництво та реконструкцію об'єктів, включаючи лікарні, спорудження укриттів у школах та медустановах, захист енергетичної інфраструктури, а також створення соціального житла.
При цьому соціальні зобов'язання держави продовжуються: уряд фінансує, зокрема, зарплати працівників бюджетної сфери. Проте з інвестиційними видатками ситуація значно складніша.
За словами Підласої, лише з вересня на грудень було перенесено близько 39 млрд. грн. капітальних витрат. І саме тут виникає головний ризик: освоїти такі кошти протягом останніх тижнів року технічно може бути вкрай важко.
Вона також підтвердила, що відстрочка зачіпає заходи із "планів стійкості" та підготовку країни до зимового періоду.
Підласа пов'язує дефіцит фінансування з невчасним виконанням Україною зобов'язань у рамках програм міжнародної фінансової допомоги. Раніше вона також заявляла, що власних бюджетних ресурсів покриття всіх витрат вже недостатньо.
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