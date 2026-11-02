Зарплати держслужбовців в Україні: хто отримує понад 100 тисяч гривень на місяць

У вересні 2026 року середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади України становила майже 64 тисячі гривень. Крім того, у деяких державних установах середні виплати перевищили 100 тисяч гривень. Найвищі показники зафіксували в енергетичному регуляторі, НАЗК та Апараті Верховної Ради. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Хто з держслужбовців отримує найвищі зарплати

У вересні в органах державної влади налічувалося 165,4 тисячі працівників. Це на 1,2 тисячі менше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості 108,4 тисячі осіб працювали в центральних державних органах разом із територіальними підрозділами, 23 тисячі — у місцевих державних і військових адміністраціях, ще 34 тисячі — в органах судової влади.

Середня зарплата працівників центральних органів виконавчої влади становила 63,88 тисячі гривень. За рік показник зріс на 4,8 тисячі гривень.

У Мінфіні пояснили, що на вересневі нарахування впливає, зокрема, сезонний фактор: працівники йдуть у відпустки та отримують грошову допомогу на оздоровлення.

Хто з держслужбовців отримує найвищі зарплати

До п'ятірки державних органів із найвищими середніми зарплатами увійшли:

- Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 105,8 тис. грн;

- НАЗК — 99,5 тис. грн;

- Апарат Верховної Ради — 96,8 тис. грн;

- Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності — 96,3 тис. грн;

- Антимонопольний комітет — 94,3 тис. грн.

У Мінфіні також зазначили, що на загальний розмір виплат можуть впливати компенсації за невикористану відпустку та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Окремо оприлюднено дані про винагороду суддів і виплати в органах судової системи. У вересні середня нарахована сума становила 586,9 тис. гривень у Конституційному Суді та 332 тис. гривень у Верховному Суді. У Вищій кваліфікаційній комісії суддів показник дорівнював 296,3 тис. гривень, у Вищій раді правосуддя — 293,3 тис. гривень, а у Вищому антикорупційному суді — 290,3 тис. гривень.

Для порівняння, середня зарплата в Україні у вересні становила 33 153 гривні. Отже, середня оплата праці в центральних органах виконавчої влади була майже вдвічі вищою за загальноукраїнську, а в НКРЕКП — приблизно утричі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нардеп ВР закликав "підняти зарплати народним депутатам".