Индексация зарплат и пенсий в 2024 году: насколько вырастут доходы украинских граждан

Пенсии и зарплаты граждан являются одними из важнейших показателей социально-экономического развития страны, на базе которых составляется бюджет государства, определяется уровень платежеспособности населения, регулируются коммунальные тарифы и цены на товары социального значения.



Индексация зарплат и пенсий в Украине. Фото из открытых источников

Ежегодно правительством Украины пересматривается размер минимальной зарплаты, прожиточного минимума граждан, а также производится индексация пенсий и окладов госслужащих.

Индексация пенсий украинских пенсионеров в 2024 году

На основании обнародованных данных Опендатабот, ссылающегося на информацию Пенсионного фонда Украины, в начале 2024 года в Украине численность пенсионеров составила 10 516 537 человек. Из них:

- 51% пенсионеров получали пенсию менее 4000 гривен.

- 30% пенсионеров получали пенсию, которая превышала или равнялась средней пенсии, которая к началу 2024 года составляла 5 385,25 гривны.

С 1 января минимальная пенсия в Украине увеличилась с 2093 гривен до 2361 гривна. Кроме того, с 1 марта 2024 года была проведена очередная индексация пенсий.

Перерасчет пенсий в 2024 году осуществляется в 3 этапа:

- В январе 2024 года произошло повышение выплат тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию, связанное с изменением размеров прожиточного минимума.

- В январе и июле 2024 года пенсии перечислят для получающих минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем: для мужчин с 35-летним стажем и женщин с 30-летним стажем.

- В марте 2024 года пенсии были повышены для всех, кого касалась новая индексация.

Повышение пенсий с 1 марта 2024 года

В марте размер выплат был перечислен для 9,5 млн гражданских пенсионеров, 600 тыс. пенсионеров силовых ведомств и 100 тыс. получающих пенсию по инвалидности из-за Чернобыльской катастрофы. Пересчет коснулся 20,8 тыс. ученых, госслужащих, работников местного самоуправления, пенсии которых ранее не индексировали, а также тех, кого занесли в индексированный перечень только в последние два года. Их выплаты увеличились до максимального размера пенсии по закону без учета надбавок.

После проведения индексации средние выплаты выросли на 322 гривны, что привело к росту средней пенсии с 5395 до 5717 гривен. Повышение суммы выплат ограничено 1500 гривен для всех пенсионеров и получателей страховых выплат, независимо от их категории. Важно отметить, что при любом расчете увеличение составило не менее 100 гривен.

Согласно информации Пенсионного фонда, минимальные пенсии для военнослужащих с инвалидностью в результате войны увеличены на коэффициент 1,0796:

— 1 группа инвалидности: сумма выплат составляет 6493,72 грн (ранее 6014,93 грн);

— 2 группа инвалидности: сумма увеличилась до 5957,41 грн (против 5518,17 грн);

— 3 группа инвалидности: пенсия выросла до 5680,87 грн (против 5262,01 грн).

Для других лиц с инвалидностью пенсии изменились:

— 1 группа инвалидности: 5950,96 грн (ранее 5512,19 грн)

— 2 группа инвалидности: 5680,87 грн (против 5262,01 грн)

— 3 группа инвалидности: 5409,49 грн (против 5010,64 грн)

Минимальные пенсии по инвалидности, вызванные Чернобыльской катастрофой, изменились следующим образом:

- 1 группа инвалидности: 8839,20 грн (ранее 8187,48 грн)

- 2 группа инвалидности: 7071,36 грн (против 6549,98 грн)

- 3 группа инвалидности: 5450,85 грн (против 5048,95 грн)

- дети с инвалидностью: 5450,85 грн (против 5048,95 грн)

"Это уже в третий раз наше правительство увеличивает пенсионные выплаты после начала полномасштабной войны. Но, несмотря на все вызовы и сложности, мы продолжаем помогать своим гражданам. Мы не просто осуществляем очередную индексацию, но и расширяем охват все больших слоев населения", — подчеркнул украинский премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабинета министров.

В Украине для определения размера пенсии используется средняя заработная плата. Этот показатель каждый год увеличивается на определенный коэффициент. Коэффициент рассчитывается на основе 50% уровня инфляции за предыдущий год (например, в 2023 году это было 5,1%) и на 50% рост средней заработной платы за 3 года до года, в котором происходит увеличение. К примеру, если в 2024 году происходит повышение, то сравнивают данные за 2021, 2022 и 2023 годы с данными за 2018, 2019 и 2020 годы. В результате таких расчетов в 2024 году коэффициент составил 10,72%.

Владимир Максимчук, руководитель управления соцстраха и пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Украины, в частности, прокомментировал последнее повышение пенсий:

"В нашей стране уровень пенсионного обеспечения слишком низкий. Хотя индексация, в известной степени, улучшает материальное положение пожилых людей, однако любая индексация зависит от размера поступлений в систему социального страхования и Пенсионного фонда. Поэтому, для граждан с низким размером пенсий, доплаты не очень большие. Для пенсионеров с большим размером пенсий, даже 10% повышение уже существенно".

Повышение минимальной зарплаты и ставок госслужащих

Кроме пенсий, индексация в 2024 году также затронет минимальную зарплату в Украине, которая регулируется Законом "Об оплате труда". Об этом стало известно от Министерства социальной политики.

В прошлом году индексация была приостановлена, поэтому расчеты на 2023 год не производились. Согласно закону о бюджете на 2024 год, начиная с января, индексацию будут рассчитывать нарастающим итогом, с учетом предыдущего месяца – декабря 2023 года. Если зарплаты не повышали до января 2024, базовым месяцем будет декабрь 2023 года. Однако для получивших повышение в январе 2024 года базовым месяцем станет январь 2024 года. Для многих работников базовым месяцем может быть январь 2024 из-за увеличения прожиточного минимума и минимальной зарплаты. При сохранении темпов инфляции первая индексация заработной платы в 2024 году может произойти в апреле-мае.

Согласно последним изменениям, с 1 января текущего года минимальная зарплата составляет 7 100 гривен в месяц или 42,60 гривны в час. Следующее повышение минимальной зарплаты намечено на 1 апреля, когда она увеличится до 8 000 гривен в месяц и 48 гривен в час.

Согласно информации, представленной в письме Министерства финансов от 07.08.2023 года, дальнейшие планы по увеличению минимальной зарплаты также уже определены: с 1 января 2025 года она составит 8 370 гривен, а с 1 января 2026 года — 8 956 гривен.

"Основания для роста минимальной зарплаты в Украине есть, поскольку в 2024 году ожидается дальнейший рост украинской экономики, — отмечает инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса. Рост экономики является следствием макроэкономической стабильности нашего государства, что, конечно, является уникальным явлением в условиях полномасштабной войны".

Эксперт также добавил, что повышение минимальной зарплаты стимулирует бизнес, платящий зарплаты в конвертах, выплачивать ее работникам официально, а это увеличивает поступление налогов в бюджет, что является очень положительным явлением.

Индексация пенсий и повышение минимальной зарплаты в 2024 году будет осуществляться исходя из индекса потребительских цен и будет зависеть от социально-экономической ситуации в стране.