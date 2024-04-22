Как изменились международные переводы в Украину за 30 лет независимости государства

Несмотря на полномасштабную войну и перемены в мировой экономике, украинская диаспора продолжает поддерживать родную страну. Львиную долю денежных средств, поступающих в Украину от физических лиц, составляют электронные переводы, получившие безумную популярность среди наших сограждан за все годы независимости нашего государства.

Международные денежные переводы в Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным Национального банка Украины, в 2023 году в Украине со всего мира было перечислено около $11,5 млрд. Эти средства включают как заработную плату, так и частные денежные переводы, из которых $7,6 млрд составляет оплата труда, а $3,8 млрд – частные трансферы.

Как изменялись объемы международных переводов в Украину и доля крупнейших стран – доноров

В 2008 году сумма частных переводов в Украину из-за рубежа составляла около $6,2 млрд, и она постепенно увеличивалась, достигнув пика в 2021 – около $14 млрд. После этого наблюдались небольшие колебания в суммах: в 2022 году эта цифра снизилась до $12, 5 млрд, а в 2023 году уже составила почти $11,5 млрд.

По данным Национального банка Украины, в топ 10 стран, из которых поступали средства в Украину в период с 2018 по 2023 годы, были: Польша, США, Чехия, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Греция.

Отметим, что Польша — лидер среди стран по объемам переводов во все годы, что отражает большое количество украинских работников в этой стране. В 2018 году объем переводов из Польши составил 32,8% всех переводов, в 2023 году эта доля выросла до 37,3%.

Поступления из США также увеличились с 7,8% в 2018 году до 10,7% в 2023-м, что может отражать рост экономических завязей между двумя странами и активизацию украинской диаспоры в США.

Другие страны, такие как Чехия, Великобритания и Германия также показали рост объемов переводов в некоторые годы. К примеру, денежные переводы из Великобритании увеличились с 3,5% в 2018 году до 7,1% в 2023 году.

Самые популярные системы международных переводов украинцев

Денежные переводы – жизненная артерия для многих украинских семей, опирающихся на поддержку родных за границей. Последние годы показали значительные изменения в ландшафте платежных систем, совершающих эти важные трансакции.

По состоянию на начало 2024 года в Украине функционировало 35 систем перевода средств, из которых 26 создано резидентами, а 9 – нерезидентами.

На основе данных Национального банка Украины за 2023 год наиболее популярными системами перевода средств в Украину являются:

1. Western Union – занимает наибольшую долю рынка переводов в Украину, 43,2%. Эта американская платежная организация активно работает с 1993 года на украинском рынке. Компания, основанная в США в далеком 1851 году, сегодня поражает своим охватом – более 120 тысяч пунктов в 185 странах. Качественный сервис и огромные инвестиции в рекламу обеспечивают стабильную популярность компании. В Украине можно получить деньги в долларах или гривнах, а отправить только в долларах. Инновационность Western Union заключается в мгновенном обмене валют по актуальному курсу, а уникальный 10-значный код MTCN (money transfer control number) гарантирует безопасность каждой транзакции.

2. MoneyGram – вторая по популярности система переводов с долей рынка 21,7%. Основанная в 1988 году как дочернее предприятие American Express, сегодня она принадлежит Travelers Express Company, Inc. MoneyGram отличается низкими и гибкими тарифами и предоставлением бесплатных дополнительных услуг. К примеру, в некоторых странах можно даже доставить деньги прямо домой получателю. Защита каждого перевода обеспечивает уникальный 8-значный RN-код (Reference Number) и возможность включения контрольного вопроса.

3. PrivatMoney – эта украинская платежная система от АО КБ "ПриватБанк" имеет долю рынка 17,9%. ПриватMoney обеспечивает переводы в Украине и за ее пределами более чем в 100 странах мира, используя сеть государственного банка. ПриватБанк выступает не только как платежная организация, но и процессинговый центр, расчетный банк и прямой участник системы PrivatMoney. Это обеспечивает высокую скорость и надежность транзакций. Клиенты, как резиденты, так и нерезиденты, имеют право подавать заявления-претензии в случае каких-либо проблем или недоразумений. Агенты и участники системы должны рассматривать и удовлетворять обоснованные требования клиентов, что гарантирует защиту их интересов.

4. RIA – американская платежная организация с долей рынка 12,35%. RIA предлагает конкурентоспособные тарифы и широкий спектр услуг по переводу средств. Ria Envia, основанная в 1987 году, с головным офисом в Нью-Йорке, уже более 20 лет помогает связывать украинцев с их семьями и друзьями за границей. В настоящее время компания открыла более 3000 агентских пунктов в 35 странах, обеспечивая клиентам удобство и доступность услуг.

5. Intelexpress – грузинская платежная система, занимающая 3,04% рынка. Intelexpress известна своими инновационными решениями и оперативностью обслуживания.

Среди множества сервисов, предлагающих свои услуги на украинском рынке, стоит также выделить Ria Envia, VIGO и US Money Express Co, хотя их доля составляет менее 1% от общего оборота денежных переводов в Украине.

История платежных систем для международных переводов в течение 30 лет независимости Украины

Начиная с 2022 года, перечень лидеров среди систем переводов средств остается стабильным, но к 2021 году ситуация была иной: PrivatMoney еще не входило в список самых популярных платежных систем, а Western Union доминировал с долей более 58% (самый низкий показатель, зафиксированный в 2021 году).

Зайдя на украинский рынок в 1993 году, компания Western Union оставалась на протяжении многих лет фактическим монополистом, что привело к скандалу с вмешательством Антимонопольного комитета Украины в 2005 году. Тогда платежная система вынуждена была снизить тарифы на 40%, поскольку ее клиенты платили непомерную комиссию, достигавшую 10-12% от суммы перевода.

В конце 2000-х годов приобрели популярность среди украинских граждан за рубежом другие платежные системы, такие как MoneyGram и RIA.

Окончательно конец монополизма Western Union состоялся в 2022 году, когда появился отечественный серьезный конкурент – PrivatMoney.

С началом полномасштабного вторжения в Украину платежные системы как жест солидарности отменили комиссии за переводы в страну. Среди них были такие гиганты, как Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intel Express и TransferGo. Сейчас большинство из них возобновили комиссии, хотя TransferGo продолжает предлагать 2 бесплатных перевода, а дальше – только с минимальной комиссией.

В настоящее время в мире, где границы уже давно перестали быть преградой для финансовых операций, Украина продолжает расширять горизонты сотрудничества с международными системами денежных переводов.