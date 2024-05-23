Кто зарабатывает на войне в Украине



















Масштабная война, которую ведет Украина против российских агрессоров с 24 февраля 2022 года, серьезно повлияла на оружейный рынок не только внутри страны, но и в мире. Если коротко, то он вырос и от этого выиграли практически все игроки. Аналогичная ситуация сложилась и с внутренним украинским производством. И пусть своего оружия по-прежнему не хватает, в Украине за 2022-2023-й года образовался собственная прослойка "оружейных баронов", чьи предприятия имеют выручку в миллиарды, а то и десятки миллиардов гривен.



Кто зарабатывает на войне на Украине. Фото из открытых источников

"Комментарии" разбирались в том, кто и какие деньги зарабатывает в Украине на производстве и продаже оружия.

ООО "Украинская бронетехника" Сергея Пашинского – прирост в 32 000%

Несомненно, вторжение РФ в Украину в 2022-м году стало для ООО "Украинская бронетехника" толчком к развитию. По данным аналитического сервиса YouControl, выручка ООО выросла со 103 млн грн в 2021-м до 32,4 млрд грн по итогам 2023 года. То есть, прирост составил 320 раз или 32 000%. А по данным авторитетного журнала The New York Times, "Украинская бронетехника" стала за время войны самым крупным частным поставщиком украинского Министерва обороны.

Основанное в 2001 году как предприятие по производству упаковки, с 2015 года фирма сменила название и переквалифицировалась на производство оружия, разрабатывая бронеавтомобили "Варта" и "Новатор". Впоследствии номенклатура выросла, добавились бронеавтомобиль "Варта-Редут", минометы калибром 60, 82 и 120 мм, мины к ним, с объемом производства до 20 тысяч мин и 100 минометов в месяц, и 122-мм снаряды для гаубиц "Гвоздика".

Единственное, в чем "не везет" компании, так это с ее владельцем. Так, хотя официально им считается Николай Кузьма, "реальным собственником", скорее всего, является экс-нардеп Сергей Пашинский, у которого в помощниках одно время трудился Кузьма.

Этого же мнения придерживаются и гособвинители из НАБУ и САП, поскольку экс-политик подозревается в хищении 97 тысяч тонн нефтепродуктов почти на 1 млрд грн. Правда, в данный момент следствие застопорилось, поскольку факт получения выгоды Пашинским не установили.

При этом само ООО "Украинская бронетехника" какую бы то ни было связь с Сергеем Пашинским отрицает.

АО "Мотор Сич" — собственник в тюрьме, а предприятие работает на Минобороны

Номер 2 по производству военной продукции в Украине – АО "Мотор-Сич" лихорадит от скандалов и нестабильной экономической ситуации. Собственник предприятия Вячеслав Богуслаев находится за решеткой и подозревается в госизмене, а выручка компании упала в 1,5 раза.

Хотя официально "Мотор Сич" не производит оружия или боеприпасов, но его двигатели используются на самолетах и вертолетах гражданского и военного назначения.

Пока сам владелец АО "Мотор Сич" пребывает в СИЗО вот уже более года, предприятием с ноября 2023 года управляет Министерство обороны Украины и судя по показателям, делает это не слишком успешно. Так, выручка компании упала с 10,4 млрд грн в 2022-м до 8,5 млрд грн. в 2023-м.

ООО "НПК "Техимпекс" — судебные баталии, рейдерство и проблемы в будущем

Предприятие, появившееся на свет в 2003-м году, стало одним из лидеров военного производства Украины во время войны – 6,2 млрд грн выручки за 2023-й год. Компания занимается производством, ремонтом и модернизацией бронетехники, производством боевых модулей для нее, а также стрелковым оружием в виде гранатометов и пулеметов, в том числе крупнокалиберных.

Как для одного из лидеров оружейного рынка о владельцах "Техимпекса" известно на удивление мало – по 50% компании принадлежат жителю Луганска Дмитрию Фулитке и киевлянину Игорю Береставенко.

Это тем более странно, что всего 4 года назад вокруг нее кипели нешуточные страсти и даже рейдерские захваты. Так, во всяком случае писали СМИ в августе 2020 года, когда "Техимпекс" обвинил в попытке захвата своего производства в Киевской области Евгения Ващилина, выходца из ГП "Укринмаш" — одного из государственных спецэкспортеров оружия. Кроме того, отец Евгения, Виктор Ващилин в 1990-х возглавлял влиятельную структуру — Государственную службу экспортного контроля, через которую проходят все контракты на экспорт оружия и, якобы, стоял у истоков "Техимпекса".

В то же время сам Евгений Ващилин убежден, что это у него украли "Техимпекс" его партнеры Кравченко Ю.М., и Терехов И.М и постоянно перерегистрируют компанию на подставных лиц. Судебные баталии вокруг предприятия продолжаются до сих пор, а в апреле решением суда все 100% акций "Техимпекса", принадлежащие ООО "Софт маркет солюшн", которым и владеют Дмитрий Фулитка и Игорь Береставенко, арестованы.

Учитывая, что выручка "Техимпекса" с 450 млн грн. в 2021-м году выросла до 6,2 млрд грн. в 2023-м, контроль над предприятием стал еще более лакомым, и стоит ожидать ужесточения судебных баталий.

ГП "Житомирский бронетанковый завод" — наследие Гладковского — банкрот, но с миллиардными доходами

Продукция государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" оказалась очень востребованной в условиях войны – на нем ведутся работы по ремонту и восстановлению БТР, БМП, танков и прочей колесной и гусеничной техники.

В какой-то степени война спасла завод, который до того был известен как "участник" схем сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, продававшего запчасти предприятиям ВПК Украины с высокими наценками. Но уже в 2020 году началось развитие завода – с 45 млн грн оборота 2019 года он вырос до 1,15 млрд грн., правда год спустя снова провал – 464 млн грн. А по итогам 2022 и 2023 годов выручка составила 1,9 и 4,6 млрд грн соответственно.

При этом любопытно, что официально предприятие находится в состоянии банкротства, инициированное его собственником – государством, в лице АО "Украинская оборонная промышленность".

ГАХК "Артем" — новое название, старые уголовные дела

АО "Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения" — под таким названием теперь известен бывший холдинг "Артем", производящий снаряды, ракеты, авионику в том числе для БПЛА и многое другое.

В свое время предприятие оказалось в эпицентре скандала — некий американский бизнесмен обещал поставить оборудование для производства снарядов. "Пролоббировав" контракт с помощью ряда госчиновников, предприниматель получил 8,3 млн дол (225 млн грн) предоплаты, но оборудования так и не поставил. А в остальном дела компании, на 100% принадлежащей государству, идут успешно – выручка с 592 млн грн в 2021-м году выросла до 4,1 млрд грн. в 2023-м и это явно не предел.

ООО "ПИК "Девиро" — темная лошадка бизнеса на БПЛА

Украино-российская война без преувеличения изменила днк современных боевых действий, в которых огромную роль стали играть БПЛА. Неслучайно в 2023 году Минобороны насчитал более 200 фирм, занимающихся их производством в Украине.

Самая финансово успешная в этом перечне – ООО "Производственно-инновационная компания "Девиро" с выручкой за 2023-й год почти в 3 млрд грн, при том что в 2021-м это были 80 млн.

Начало истории компании, если верить ее сайту, — 2014 год, но само ООО было зарегистрировано в 2015-м, и изначально специализировалось на производстве гражданских БПЛА. Однако, в военное время их с равным успехом можно использовать и для войны.

Секрет такого "скачка" в доходах компании вероятно один – война, но нельзя сказать, чтобы у них не было высоких связей. Так, около истоков создания "Девиро" в 2014-м году стоял тогдашний нардеп, командир полка МВД спецназначения "Днепр-1" Юрий Береза. Во всяком случае до лета 2020 года одним из владельцев компании была его дочь Екатерина Назаренко.

Впрочем, в настоящий момент у компании 5 владельцев, которым принадлежит от 11,44 до 22,14% акций. Так, Денис Чередниченко (владеет 22,14%) служил в "Днепре-1" аэроразведчиком и может считаться экспертом, Елена Заболотная, вероятно, жена работающего в компании инженера Виктора Заболотного, также стоявшего у истоков создания ООО.

Основными покупателями БПЛА у "Девиро" являются крупнейшие украинские волонтерские фонды.

ГП "Завод имени Малышева" — продукция для ВСУ, несмотря на банкротство

Государственное предприятие "Завод имени Малышева" — фигурант дела о покупке негодных артстволов по повышенным ценам также, как и Житомирский бронетанковый завод, находится в процедуре банкротства.

Так, если в 2021-м предприятие выручило 1,2 млрд грн., то в 2023-м этот показатель вырос до 2,96 млрд грн. Правда, в 2022-м завод ожидал подлинный провал – всего 443 млн грн, что неудивительно, ведь предприятие не было релоцировано, а большую часть года Харьков был под обстрелом. Власти называли завод одним из наиболее пострадавших от обстрелов.

Также точно неизвестно, какая часть продукции идет для ВСУ, ведь завод также производит и продукцию транспортного машиностроения, вроде двигателей и локомотивов.

ООО "Скринтек" — просто волшебство

Еще одна компания, специализирующаяся на производстве БПЛА, совершила настоящее чудо, перед которым бледнеют достижения "Украинской бронетехники", имея доход менее 1,5 млн грн в 2021-м году, 2023-й предприятие закончило с выручкой в 2 млрд 934 млн грн.

В чем секрет успеха владельца 60% фирмы – Павла Елизарова, сложно сказать. Уроженец Молдовы живет в Украине с 1990-х, занимается бизнесом, занимал пост замминистра транспорта и связи, работал в Укравтодоре. Также был совладельцем ООО "Савик Шустер студия", баллотировался в народные депутаты, правда неудачно. В целом спектр его интересов широк, в оружейном бизнесе ему принадлежит еще одна компания – ООО "Лазар индастриз".

ООО "Киевский бронетанковый завод" — доходы выросли в 8 раз

Несмотря на свой статус ООО, это еще одно госпредприятие в собственности АО "Украинская оборонная промышленность". Как и Житомирский завод Киевский бронетанковый использовался в схемах Гладковского-младшего.

С начала российского вторжения доходы предприятия выросли в 8 раз – с 334 млн грн. до 2,5 млрд грн. Впрочем, кое-какие сомнительные операции за предприятием тянутся и сейчас.

К примеру, по версии ГБР и столичной прокуратуры некая частная фирма "Промэнерго" оказывала услуги целому ряду предприятий ВПК Украины по ремонту двигателей наземной техники, однако на деле путем закупки запчастей у подставных фирм просто выводила полученные на ремонт деньги. Среди предприятий, чью причастность к схеме проверяет следствие, числится и Киевский бронетанковый завод.

ГП "Харьковский бронетанковый завод" — государство и Гладковский

Замыкает ТОП-10 самых доходных предприятий ВПК ГП "Харьковский бронетанковый завод", являющийся "близнецом" остальных бронетанковых заводов. Тут все то же государство в лице "Украинской оборонной промышленности", участие Гладковского-младшего, рост в 6 раз доходов с началом войны – с 445 млн грн в 2021-м до 2 млрд 513 млн грн. в 2023-м. И это все в условиях процедуры ликвидации юридического лица предприятия.

Очевидно, успехи украинских производителей оружия, а главное, высокий спрос на него в Украине побудил французских предпринимателей открыть свои заводы в нашей стране. Таковых, по словам министра обороны Франции Себастьян Лекорню, как минимум три.