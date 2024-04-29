Маркетплейсы: условия торговли для украинского бизнеса на крупнейших онлайн-площадках

Не секрет, что современный рынок переполнен всевозможными предложениями, и важно не просто заявить о себе, но и эффективно добиться своего покупателя. Именно здесь на сцену выходят маркетплейсы – эти большие онлайн-площадки, открывающие множество возможностей для развития бизнеса. В нашем обзоре мы рассмотрим 6 крупнейших маркетплейсов в Украине и их условия для предпринимателей, актуальные в 2024 году.



Условия торговли для бизнеса на маркетплейсах. Фото из открытых источников

Rozetka

Rozetka – лидер украинского e-commerce с месячной аудиторией более 30 млн. посетителей. Платформа предлагает возможность продаж для разных продавцов, с требованием предоставления специальных документов для определенных категорий товаров. Вот как можно начать продажу на Rozetka:

• Подать заявку на сотрудничество.

Подать заявку на сотрудничество. • Заключить договор, имея статус ФЛП 2-3 группы или юридического лица.

Заключить договор, имея статус ФЛП 2-3 группы или юридического лица. • Создать XML-фид товаров в соответствии с требованиями Rozetka.

Создать XML-фид товаров в соответствии с требованиями Rozetka. • Пройти модерацию товаров на платформе.

Хорошоп позволяет автоматизировать процесс генерации фидов. Стоимость участия на Rozetka составляет:

• Стандартный ежемесячный взнос: 120 грн.

Стандартный ежемесячный взнос: 120 грн. • Комиссия по продаже: индивидуальный процент, условия которого уточняются после подачи заявки.

Для продвижения товаров на Rozetka доступны следующие опции рекламы: контекстная, таргетированная, баннерная.

Дополнительные требования маркетплейса:

• Название и логотип для интернет-магазина на Rozetka.

Название и логотип для интернет-магазина на Rozetka. • Стоимость товаров на Rozetka не должна превышать цену в собственном интернет-магазине.

Стоимость товаров на Rozetka не должна превышать цену в собственном интернет-магазине. • Необходимо следить за счетом и своевременно пополнять баланс при отрицательном сальдо.

Необходимо следить за счетом и своевременно пополнять баланс при отрицательном сальдо. • Понимание покупателями особенностей покупки товаров от разных продавцов может потребовать дополнительных пояснений.

Понимание покупателями особенностей покупки товаров от разных продавцов может потребовать дополнительных пояснений. • Сервис фулфилмента Rozetka для хранения и доставки товаров мерчанта.

Prom.ua

Prom.ua является важным игроком на украинском рынке электронной коммерции, с более чем 100 млн. товарами и ежемесячной аудиторией в 40 млн. визитов. Эта платформа предоставляет продавцам собственные веб-сайты и привлекает покупателей через общий каталог товаров. Начало работы предусматривает регистрацию на площадке, добавление информации о товарах и услугах, указание условий доставки и оплаты, оформление интернет-магазина и подписание договора для юридических лиц.

Стоимость услуг Prom.ua варьируется в зависимости от пакета:

• Prom 1000: до 1000 товаров и 2000 грн на рекламу ProSale за 5900 грн/год;

Prom 1000: до 1000 товаров и 2000 грн на рекламу ProSale за 5900 грн/год; • Prom 6000: до 6000 товаров и 3200 грн. на рекламу за 7700 грн./год;

Prom 6000: до 6000 товаров и 3200 грн. на рекламу за 7700 грн./год; • Prom 10000: до 10 000 товаров и 4800 грн. на рекламу за 11500 грн./год;

Prom 10000: до 10 000 товаров и 4800 грн. на рекламу за 11500 грн./год; • Prom 20000: до 20 000 товаров и 11 000 грн на рекламу за 24 000 грн/год.

Для повышения продаж доступна внутренняя реклама ProSale с оплатой за клик (CPC) или за оформление заказа (CPA). Однако использование Prom.ua имеет свои особенности, такие как сложность административной панели, высокая конкуренция, проблемы с модерацией негативных отзывов, и требование к балансу ProSale для отображения товаров в каталоге.

OLX

OLX – это универсальная платформа объявлений, позволяющая пользователям предлагать на продажу свои товары или услуги. Считая OLX не обычным маркетплейсом, его большая популярность все равно принуждает предпринимателей созидать в нем возможный канал для сбыта продукции. По данным SimilarWeb, ежемесячная аудитория сайта составляет около 60 миллионов просмотров, что делает OLX одной из самых посещаемых онлайн-платформ в Украине для коммерции.

OLX предоставляет возможность бизнесменам открыть собственный онлайн магазин на своем сайте, предлагая дополнительные преимущества. Процесс реализации товаров на OLX включает следующие этапы:

1. Регистрация на веб-сайте.

Регистрация на веб-сайте. 2. Выбор категории товаров и пакета объявлений.

Выбор категории товаров и пакета объявлений. 3. Создание страницы для бизнеса.

Создание страницы для бизнеса. 4. Размещение объявлений.

Стоимость услуг OLX определяется исходя из выбора категории товаров или услуг, выбранного плана и количества объявлений. Как пример, стоимость за 50 объявлений в категории "аксессуары" будет следующей:

• План "Старт" стоит 849 гривен за страницу бизнеса и статистику за 60 дней.

План "Старт" стоит 849 гривен за страницу бизнеса и статистику за 60 дней. • План "Премиум" включает в себя обновленную страницу за 1239 гривен, 3 поднятия каждого объявления в топ, персонализированный дизайн и статистику за 90 дней.

План "Премиум" включает в себя обновленную страницу за 1239 гривен, 3 поднятия каждого объявления в топ, персонализированный дизайн и статистику за 90 дней. • План "Мега" предлагает обновленную страницу за 1379 гривен, 3 поднятия в топ, персонализированный дизайн, статистику за 90 дней и возможность размещения в разных категориях.

Особенности OLX:

• Сайт утверждает, что половина украинских интернет-пользователей посещает OLX как минимум раз в месяц.

Сайт утверждает, что половина украинских интернет-пользователей посещает OLX как минимум раз в месяц. • Страница для бизнеса будет удалена, если в течение 30 дней после последней оплаты не была произведена новая.

Страница для бизнеса будет удалена, если в течение 30 дней после последней оплаты не была произведена новая. • Купленный пакет объявлений действует только для одной конкретной категории, кроме плана "Мега".

Алло

АЛЛО использует свой онлайн-магазин в качестве платформы для партнерства с мерчантами. По данным SimilarWeb, сайт компании ежемесячно привлекает около 7 миллионов посетителей. Это дает продавцам возможность воспользоваться известным брендом для продвижения своих товаров в общем каталоге, где они представлены наряду с продукцией самой компании.

Как продавать товары на АЛЛО:

1. Выполнить регистрацию на сайте.

Выполнить регистрацию на сайте. 2. Выбрать категорию товаров и интересующий вас пакет объявлений.

Выбрать категорию товаров и интересующий вас пакет объявлений. 3. Создайте страницу для вашего бизнеса.

Создайте страницу для вашего бизнеса. 4. Выложить объявление о продаже.

АЛЛО предлагает мерчантам купить пакеты объявлений, стоимость которых зависит от категории товара, выбранного тарифа и количества объявлений. К примеру, для 50 предложений в категории аксессуаров цены будут следующими:

• Тариф "Старт" стоит 849 грн. за страницу бизнеса и статистику за 60 дней.

Тариф "Старт" стоит 849 грн. за страницу бизнеса и статистику за 60 дней. • Тариф "Премиум" установлен в 1239 грн за обновленную страницу бизнеса, 3 поднятия каждого объявления в топ, индивидуальный дизайн страницы и статистику за 90 дней.

Тариф "Премиум" установлен в 1239 грн за обновленную страницу бизнеса, 3 поднятия каждого объявления в топ, индивидуальный дизайн страницы и статистику за 90 дней. • Тариф "Мега" предложен за 1379 грн, включает в себя обновленную страницу бизнеса, 3 поднятия в топ для каждого объявления, индивидуальный дизайн страницы, статистику за 90 дней и возможность размещения товаров в разных категориях.

Особенности платформы АЛЛО:

• Платформа отмечает, что ее посещает каждый второй интернет-пользователь в Украине как минимум один раз в месяц.

Платформа отмечает, что ее посещает каждый второй интернет-пользователь в Украине как минимум один раз в месяц. • Бизнес-страница удаляется если с момента последней оплаты прошло более 30 дней.

Бизнес-страница удаляется если с момента последней оплаты прошло более 30 дней. • Выбранный пакет объявлений действует только для одной категории товаров, кроме тарифа "Мега".

Эпицентр

Эпицентр Маркетплейс, основанный осенью 2020 года, быстро сделал себе имя на рынке электронной коммерции Украины. Уже через год работы оборот площадки достиг 33 млн грн, а ассортимент расширился до 700 тыс. товаров. С ежемесячной аудиторией в 20 млн посещений площадка предлагает продавцам высокий трафик при низкой конкуренции. Товары мерчантов размещаются рядом с предложениями Эпицентра, на единственном домене.

Как начать продажи на Эпицентре:

1. Зарегистрироваться и обсудить условия с менеджером.

Зарегистрироваться и обсудить условия с менеджером. 2. Подписать договор как ФЛП 2-3 группы или юридическое лицо.

Подписать договор как ФЛП 2-3 группы или юридическое лицо. 3. Подготовить и пройти модерацию списка товаров.

Подготовить и пройти модерацию списка товаров. 4. Восполнить баланс.

Стоимость услуг:

• Стартовый взнос: 1100 грн (1000 грн на комиссии, 100 грн – абонплата).

Стартовый взнос: 1100 грн (1000 грн на комиссии, 100 грн – абонплата). • Комиссия: от 10% до 20% в зависимости от категории.

Эпицентр не предлагает специальные инструменты для внутреннего продвижения, но использует контекстную и товарную рекламу. Ранжирование товаров зависит от популярности и процента отказов от заказов.

Особенности площадки:

• Продажи по схеме дропшиппинга запрещены.

Продажи по схеме дропшиппинга запрещены. • Строгая модерация товаров и продавцов.

Строгая модерация товаров и продавцов. • Продажа товаров, которые уже есть в ассортименте Эпицентра, запрещена.

Продажа товаров, которые уже есть в ассортименте Эпицентра, запрещена. • Отсутствуют инструменты для внутреннего продвижения.

Bigl.ua

Bigl.ua, принадлежащий экосистеме Prom, является маркетплейсом, который привлекает ежемесячно до 10 млн посетителей. Регистрируясь на Prom, продавцы автоматически получают доступ к Bigl.ua для размещения своих товаров. Важным критерием для продавцов является наличие не менее 80% положительных отзывов и не более 15% отмененных заказов. Служба контроля качества отслеживает соответствие товаров стандартам и может изымать из каталога несоответствующие позиции.

Как начать продажи на Bigl.ua:

• Зарегистрироваться на Bigl или Prom.

Зарегистрироваться на Bigl или Prom. • Импорт информации о товарах.

Импорт информации о товарах. • Подключить ProSale для выставления товаров на Bigl.

Подключить ProSale для выставления товаров на Bigl. • Пройти проверку качества.

Пройти проверку качества. • Оплатить и активировать рекламу.

Работа на Bigl.ua не предусматривает отдельной оплаты и осуществляется через оплаченный профиль на Prom. Мерчанты должны активировать ProSale для рекламы своих товаров.

Особенности Bigl.ua:

• Необходимость прохождения модерации к началу продаж.

Необходимость прохождения модерации к началу продаж. • Проблемы с модерацией негативных комментариев.

Проблемы с модерацией негативных комментариев. • Страхование покупок до 5000 грн для увеличения доверия со стороны покупателей.

Пока рынок электронной торговли в Украине развивается стремительно, и те, кто успеют воспользоваться его преимуществами сейчас, смогут значительно опередить конкурентов и закрепить свое положение в онлайн-пространстве.