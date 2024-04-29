Маркетплейсы: условия торговли для украинского бизнеса на крупнейших онлайн-площадках

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Slava Kot
Не секрет, что современный рынок переполнен всевозможными предложениями, и важно не просто заявить о себе, но и эффективно добиться своего покупателя. Именно здесь на сцену выходят маркетплейсы – эти большие онлайн-площадки, открывающие множество возможностей для развития бизнеса. В нашем обзоре мы рассмотрим 6 крупнейших маркетплейсов в Украине и их условия для предпринимателей, актуальные в 2024 году.
Условия торговли для бизнеса на маркетплейсах. Фото из открытых источников
Rozetka – лидер украинского e-commerce с месячной аудиторией более 30 млн. посетителей. Платформа предлагает возможность продаж для разных продавцов, с требованием предоставления специальных документов для определенных категорий товаров. Вот как можно начать продажу на Rozetka:
Хорошоп позволяет автоматизировать процесс генерации фидов. Стоимость участия на Rozetka составляет:
Для продвижения товаров на Rozetka доступны следующие опции рекламы: контекстная, таргетированная, баннерная.
Дополнительные требования маркетплейса:
Prom.ua является важным игроком на украинском рынке электронной коммерции, с более чем 100 млн. товарами и ежемесячной аудиторией в 40 млн. визитов. Эта платформа предоставляет продавцам собственные веб-сайты и привлекает покупателей через общий каталог товаров. Начало работы предусматривает регистрацию на площадке, добавление информации о товарах и услугах, указание условий доставки и оплаты, оформление интернет-магазина и подписание договора для юридических лиц.
Стоимость услуг Prom.ua варьируется в зависимости от пакета:
Для повышения продаж доступна внутренняя реклама ProSale с оплатой за клик (CPC) или за оформление заказа (CPA). Однако использование Prom.ua имеет свои особенности, такие как сложность административной панели, высокая конкуренция, проблемы с модерацией негативных отзывов, и требование к балансу ProSale для отображения товаров в каталоге.
OLX – это универсальная платформа объявлений, позволяющая пользователям предлагать на продажу свои товары или услуги. Считая OLX не обычным маркетплейсом, его большая популярность все равно принуждает предпринимателей созидать в нем возможный канал для сбыта продукции. По данным SimilarWeb, ежемесячная аудитория сайта составляет около 60 миллионов просмотров, что делает OLX одной из самых посещаемых онлайн-платформ в Украине для коммерции.
OLX предоставляет возможность бизнесменам открыть собственный онлайн магазин на своем сайте, предлагая дополнительные преимущества. Процесс реализации товаров на OLX включает следующие этапы:
Стоимость услуг OLX определяется исходя из выбора категории товаров или услуг, выбранного плана и количества объявлений. Как пример, стоимость за 50 объявлений в категории "аксессуары" будет следующей:
Особенности OLX:
АЛЛО использует свой онлайн-магазин в качестве платформы для партнерства с мерчантами. По данным SimilarWeb, сайт компании ежемесячно привлекает около 7 миллионов посетителей. Это дает продавцам возможность воспользоваться известным брендом для продвижения своих товаров в общем каталоге, где они представлены наряду с продукцией самой компании.
Как продавать товары на АЛЛО:
АЛЛО предлагает мерчантам купить пакеты объявлений, стоимость которых зависит от категории товара, выбранного тарифа и количества объявлений. К примеру, для 50 предложений в категории аксессуаров цены будут следующими:
Особенности платформы АЛЛО:
Эпицентр Маркетплейс, основанный осенью 2020 года, быстро сделал себе имя на рынке электронной коммерции Украины. Уже через год работы оборот площадки достиг 33 млн грн, а ассортимент расширился до 700 тыс. товаров. С ежемесячной аудиторией в 20 млн посещений площадка предлагает продавцам высокий трафик при низкой конкуренции. Товары мерчантов размещаются рядом с предложениями Эпицентра, на единственном домене.
Как начать продажи на Эпицентре:
Стоимость услуг:
Эпицентр не предлагает специальные инструменты для внутреннего продвижения, но использует контекстную и товарную рекламу. Ранжирование товаров зависит от популярности и процента отказов от заказов.
Особенности площадки:
Bigl.ua, принадлежащий экосистеме Prom, является маркетплейсом, который привлекает ежемесячно до 10 млн посетителей. Регистрируясь на Prom, продавцы автоматически получают доступ к Bigl.ua для размещения своих товаров. Важным критерием для продавцов является наличие не менее 80% положительных отзывов и не более 15% отмененных заказов. Служба контроля качества отслеживает соответствие товаров стандартам и может изымать из каталога несоответствующие позиции.
Как начать продажи на Bigl.ua:
Работа на Bigl.ua не предусматривает отдельной оплаты и осуществляется через оплаченный профиль на Prom. Мерчанты должны активировать ProSale для рекламы своих товаров.
Особенности Bigl.ua:
Пока рынок электронной торговли в Украине развивается стремительно, и те, кто успеют воспользоваться его преимуществами сейчас, смогут значительно опередить конкурентов и закрепить свое положение в онлайн-пространстве.
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