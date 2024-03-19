Рейтинг страховых компаний Украины по премиям и страховым выплатам

2023 год стал для страховых компаний Украины не только вторым годом после полномасштабного вторжения, что заставило их быстро адаптироваться и работать в условиях новой реальности, но и периодом подготовки к новым кардинальным изменениям, связанным со вступлением в действие с 1 января 2024 года. О страховании".

Рынок страхования в Украине (фото из открытых источников)

Однако, несмотря на сложности экономики военного времени, рынок страхования в Украине за январь-сентябрь 2023 продемонстрировал увеличение объема страховых премий на 14%. Общий размер валовых страховых премий по non-life за 9 месяцев 2023 года при этом увеличился до 30,6 млрд гривен, а обязательства украинских страховых компаний превысили отметку в 50 млрд гривен. За указанный период было заключено 73,3 млн. договоров страхования.

Ниже рассмотрим рейтинг страховых компаний в 2023 году, которые произвели наибольшие выплаты, согласно данным журнала Insurance TOP .

ТОП-10 страховых компаний по уровню выплат в 2023 году

1. ПЕРВАЯ с уровнем выплат в 75,81% занимает лидирующее положение в рейтинге, демонстрируя высокую надежность и ответственность перед клиентами.

2. КНЯЖА с показателем выплат в 66,38% расположилась на 2-м месте, подтверждая свою серьезность и профессионализм в сфере страхования.

3. ОРАНТА занимает 3-е место рейтинга с уровнем выплат 60,77%, что свидетельствует об их стабильности и надежности как страховой компании.

4. СТРАНА со своим показателем выплат в 59,00% входит в первую четверку лучших компаний, подчеркивая свою приверженность качественному обслуживанию клиентов.

5. ЕВРОИНС УКРАИНА занимает 5 место в рейтинге с уровнем выплат 56,03%, что делает ее одним из лидеров по надежности и профессионализму в области страхования.

6. PZU УКРАИНА с уровнем выплат в 55,77% занимает 6-ю позицию в рейтинге, уступая лишь 0,2% своим конкурентам .

7. ИНГО расположилась на 7 месте с показателем выплат в 54,02%, что подчеркивает их ответственный подход к страхованию.

8. 8 место в рейтинге занимает ТАС СГ с уровнем выплат 53,99%, почти ничем не уступая коллегам из ИНГО.

9. ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС входит в десятку лучших компаний с показателем выплат в 53,77%, подтверждая свою приверженность качественному обслуживанию клиентов.

10. КОЛОННЕЙД УКРАИНА занимает 10 место в рейтинге с уровнем выплат 53,76%, замыкая ТОП10 украинских компаний с крупнейшими страховыми выплатами в 2023 году.

Не менее важным показателем, по которому оценивают эффективность работы страховых компаний, является размер выплаченных премий.

В 2023 году украинские страховые компании получили 5,3 млрд. грн. премий от филиалов и 17,5 млрд. грн. от физических лиц.

ТОП-10 наиболее рисковых страховщиков по премиям за 9 месяцев 2023 года

Согласно данным информационного портала forinsurer.com , страховые компании в Украине за 9 месяцев 2023 года продемонстрировали значительные объемы страховых выплат и премий.

1. ARX занимает первое место с общими премиями в размере 2759944 тыс. грн и темпом роста 41,01%. Это свидетельствует об их значительном объеме страховых операций и динамичном развитии.

2. ТАС СГ находится на 2 месте рейтинга с премиями в размере 2 542 203 тыс. грн и высоким темпом роста 47,78%, что подчеркивает их успешную деятельность и стремление к увеличению объемов страхования.

3. УНИКА занимает 3 место с премиями в размере 2 380 917 тыс. грн и темпом роста 23,74%, что указывает на их стабильность и надежность на рынке страхования.

4. На 4 месте в рейтинге страховых компаний с крупнейшими премиями находится УСГ, выплативших за 9 месяцев 2023 года 2 242 893 тыс. грн, хотя и с небольшим отрицательным темпом роста -1,2%.

5. VUSО расположилась на 5-й позиции с премиями в размере 2 005 184 тыс. грн и высоким темпом роста 64,44%, что свидетельствует об их активной деятельности и стратегическом развитии.

6. ИНГО занимает 6 место с премиями в размере 1 993 392 тыс. грн, увеличив показатель на 64,98%, что указывает на успешное развитие компании и ее позицию на рынке.

7. АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЯ находится на 7-й строчке с премиями в размере 1 599 612 тыс. грн и приростом на 42,34%, что отражает ее стабильность и профессионализм.

8. КНЯЖА занимает 8 место рейтинга с премиями в размере 1 464 147 тыс. грн и высоким приростом на 68,92%, что делает компанию одним из лидеров по объему страховых операций.

9. UNIVERSALNA занимает 9 место с премиями в размере 1 462 487 тыс. грн и значительным приростом на 54,61%, что свидетельствует об успешной деятельности компании.

10. PZU УКРАИНА закрывает ТОП-10 с премиями в размере 1314354 тыс. грн и приростом на уровне 41,98%, подтверждая стабильность и надежность как страховой компании.

Общий объем страховых выплат и возмещений клиентам составил 11,1 млрд грн, из которых 6 млрд грн было выплачено физическим лицам. Уровень валовых выплат составил 35%, причем основная часть выплат пришлась на КАСКО и ОСАГО. Доля премий по автострахованию (КАСКО, ОСГПО и Зеленая карта) увеличилась до 50%, где Зеленая карта выделяется значительным ростом как по объему премий, так и по выплатам.

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по объему выплат за 9 месяцев 2023 года

1. УСГ занимает лидирующее положение среди рисковых страховщиков с общими выплатами в размере 1 065 724 тыс. грн, показав прирост на 95,17%. Это свидетельствует об их значительной активности и ответственном подходе к страхованию.

2. УНИКА занимает 2 место с выплатами в размере 999 389 тыс. грн, наблюдается небольшой прирост на 1,92%, что подчеркивает их стабильность и надежность.

3. ARX расположилась на 3 месте с выплатами в размере 988 538 тыс. грн и приростом на 27,44%, демонстрируя уверенный рост и профессионализм.

4. ТАС СГ занимает 4 место с выплатами в размере 933 208 тыс. грн и приростом на 38,12%, что подтверждает их эффективное управление рисками.

5. ИНГО занимает 5 место с выплатами в размере 822 570 тыс. грн и высоким приростом на 68,37%, что свидетельствует об их динамичном развитии и успешной работе.

6. АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЯ занимает 6 место с выплатами в размере 688 815 тыс. грн и приростом на 32,03%, что отражает их стабильность и надежность.

7. VUSО расположилась на 7 позиции с выплатами в размере 679 941 тыс. грн и приростом на 61,88%, демонстрируя высокий уровень профессионализма.

8. PZU УКРАИНА занимает 8 место с выплатами в размере 484 816 тыс. грн и приростом на 13,24%, что подчеркивает их стабильность и надежность как страховой компании.

9. UNIVERSALNA занимает 9-е место с выплатами в размере 473 260 тыс. грн. и высоким приростом на 96,71%, что свидетельствует о достаточно успешном прошлом году для компании.

10. КНЯЖА закрывает ТОП-10 с выплатами в размере 438 383 тыс. грн и приростом на 53,61%, что делает ее одним из лидеров надежности и эффективности в области страхования.

Важно отметить, что в перестрахование страховщиками было передано 3,6 млрд грн, включая сумму в 2,9 млрд грн перестраховщикам-нерезидентам.

В целом страховой рынок Украины в 2024 году продолжает динамично развиваться, готовясь к полной интеграции с Европейским Союзом, активно внедряя законодательные нормативы и новые механизмы работы с клиентами.