Удастся ли удержать НБУ курс гривны: мнения экспертов

В 2024 году украинская экономика оказалась на развилке испытаний и надежд, и одним из ключевых вопросов, стоящих перед всеми, это способность Национального банка Украины удержать курс гривны стабильным. В условиях глобальной неопределенности, внешних вызовов и внутренних изменений, мнения экспертов разделились. Некоторые видят в стратегии НБУ потенциал для обеспечения курсовой стабильности, другие прогнозируют возможные колебания. В нашей статье собраны мнения ведущих финансовых аналитиков и экономистов, чтобы оценить, насколько реалистичны ожидания курса гривны в 2024 году и какие факторы будут влиять на валютный рынок Украины.

Каким будет курс гривны в конце 2024 года. Фото из открытых источников

Курсовые качели: гривна на пути к стабилизации или новому падению

Украинская экономика переживает непростые времена, особенно в сфере валютного регулирования. В течение апреля текущего года мы стали свидетелями роста стоимости доллара по отношению к гривне на 1,2-1,7%, а с начала осени прошлого года — почти на 8%. Эти изменения в курсе валют явились испытанием как для обычных граждан, так и для бизнеса.

Официальный курс Национального банка Украины держался на уровне ниже психологической отметки в 40 гривен за доллар, однако в наличных обменниках ситуация была другой – здесь "зеленый" периодически превышал этот порог. Такие колебания валютного курса имеют глубокие причины и далеко идущие последствия.

Традиционно весенняя посевная кампания служила фактором, укрепляющим курс национальной валюты через продажу валюты аграриями для обеспечения сельскохозяйственных нужд. Но в этом году сезонность почти не повлияла на курс гривны — частично из-за того, что потребность в импорте (особенно удобрений и горючего) также возросла, что нивелировало влияние сезонных продаж валюты.

На обесценение гривны в апреле повлияли и другие факторы. Несмотря на рекордные поступления международной помощи, которые Украина получила в марте (свыше 9 миллиардов долларов), что повысило золотовалютные резервы до исторического максимума в 43,8 миллиарда долларов, национальная валюта обесценилась.

Начало года было непростым для государственных финансов, ведь средства от международных партнеров поступали не так активно, как ожидалось. Это вынудило правительство ввести режим жесткой экономии, приостанавливая финансирование менее приоритетных расходов. Получив обещанное финансирование, правительство смягчило экономический режим, возобновив финансирование дополнительных сфер.

Подобные колебания на валютном рынке не являются чем-то новым для Украины; такая ситуация часто наблюдается в конце каждого года, когда государственные учреждения пытаются использовать весь бюджет до конца года, избегая "сгорания" неиспользованных средств.

Учитывая вышеизложенное, очевидно, что стабилизация курса гривны остается приоритетной задачей для Национального банка. Только время покажет, как валютные послабления повлияют на гривну и экономику страны в будущем.

Как изменится курс гривны к концу 2024 года: мнения экспертов

Расширение возможностей валютного рынка в Украине открывает новые перспективы экономического роста, но также ставит перед Национальным банком вызовы в поддержке курсовой стабильности. Аналитики финансового рынка, учитывая новые инициативы НБУ, ожидают увеличения потребности в валютных интервенциях со стороны регулятора.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий выразил мнение, что Нацбанк готов к таким действиям и их последствиям.

"НБУ очевидно готовится к новым шагам, которые увеличат потребность в валютных интервенциях, но также чувствуют уверенность в своих действиях для поддержания курсовой стабильности", — отметил эксперт.

Национальный банк в своем обновленном макроэкономическом прогнозе уже учел введение валютного регулирования для бизнеса. Это согласно расчетам НБУ приведет к уменьшению золотовалютных резервов на 5,5 млрд дол. Тем не менее объем этих резервов в 2024 году даже превысит предыдущие ожидания.

НБУ повысил прогноз уровня золотовалютных резервов на конец 2024 года с 40,7 млрд долл. до 42,3 млрд дол. Оптимизм регулятора основан на восстановлении ритмичности поступления международной помощи, в частности конфирмации получения 7,8 млрд долл. от США и других средств в рамках программы Ukraine Facility.

"Достаточность резервов является положительным сигналом для валютного рынка, который в значительной степени зависит от интервенций НБУ для обеспечения спроса на иностранную валюту", — анализирует ситуацию глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. По его словам, динамика официального курса валют отражает действия НБУ на рынке и планируемая валютная либерализация не изменит эту ситуацию.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий также предусматривает, что курс доллара может претерпеть изменения ближе к концу года.

В Нацбанке с уважением относятся к рыночным ожиданиям и намекают, что, несмотря на ослабление ограничений для бизнеса, резкой девальвации гривны не стоит ожидать.

"Учитывая сформированность необходимых предпосылок и тщательный анализ Национальным банком каждого отдельного мероприятия, соответствующие изменения не должны создать дополнительных угроз макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка", — отмечают в регуляторе, придавая уверенность в будущем украинском валютном рынке.

Национальный банк Украины внимательно следит за курсом валют в стране и во второй половине 2024 года ожидается, что курс доллара стабилизируется на уровне 40-41 гривны за доллар. Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса считает, что нынешнее обесценивание гривны является контролируемым и осознанным шагом со стороны регулятора.

"Все, что происходит с гривной, происходит по желанию Национального банка. Курс контролируемый, хоть и ходит немного вправо-влево. Нацбанк, видимо, на второе полугодие выведет гривну в диапазон 40-41 и будет держать там... Никто уже не будет снижать курс до 39", — заявил Фурса.

Отмечается также, что из-за общего укрепления доллара, в частности по отношению к евро, следует не ожидать значительного укрепления гривны. Фурса подчеркивает, что плавное ослабление национальной валюты выгодно как Минфину Украины, так и МВФ, поэтому Нацбанк направляет гривну в указанный диапазон. "Определенное ослабление гривны вполне логично. Этого хочет Минфин, потому что в бюджете курс предусмотрен, этого хочет МВФ. Поэтому Нацбанк очень плавно отводит гривну в этот диапазон", – резюмировал эксперт.

На сайте Министерства экономики обнародован консенсус-прогноз экспертов и чиновников, предусматривающий, что среднее значение курса доллара в 2024 году составит 40,33 грн. Однако до конца года ожидается рост до 41,67 грн. за доллар. В прогнозе учтены мнения двух групп экспертов — одни с оптимизмом смотрят в будущее, исходя из предположения о скором окончании войны, в то время как другие ожидают, что военный конфликт будет продолжаться дольше.

Первая группа прогнозирует, что к концу 2024 года курс доллара может достигнуть 45,7 грн исходя из среднего курса в 42,6 грн в течение года. Другая группа считает, что средний курс будет вокруг 42,70 грн., с последующим ростом до 44,80 грн. до конца года.

Анализируя мнения экспертов и прогнозы относительно курса гривны в 2024 году, можно сделать вывод, что ситуация остается непредсказуемой, но небезнадежной. Национальный банк Украины имеет в своем арсенале инструменты и стратегии для стабилизации курса, однако эффективность их применения будет в значительной степени зависеть от внешних экономических условий и внутриполитического курса страны. Впрочем, несмотря на вызовы, консенсус среди аналитиков свидетельствует об осторожном оптимизме по поводу способности НБУ удержать курс гривны в относительно стабильных рамках.