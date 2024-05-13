Украинский рынок M&A: восстановление и новые горизонты в 2024 году

Когда речь идет о динамике современного бизнеса, трудно переоценить роль рынка слияний и поглощений или M&A (Mergers and Acquisitions). Это уникальный экосистемный процесс, позволяющий компаниям объединяться или поглощать друг друга с целью роста, увеличения конкурентоспособности и оптимизации ресурсов. Не исключение и Украина, где рынок M&A динамично развивается несмотря на полномасштабную войну.



Прогнозы рынка слияний и поглощений в Украине. Фото из открытых источников

Объемы и динамика рынка M&A

В 2023 году украинский рынок слияний и поглощений (M&A) испытал заметную активизацию, демонстрируя рост до $1,4 млрд. В частности, ИТ-сектор испытал наибольшее оживление, получив более $250 млн из этой суммы. Это произошло на фоне общемировых тенденций, когда технологические компании стали объектами интереса крупных корпораций и инвестиционных фондов. В то же время количество сделок M&A значительно возросло, достигнув 87 по сравнению с 54 в 2022 году.

Положительная динамика на рынке M&A наблюдается не только в количестве сделок, но и их стоимости. По данным последних отчетов, 2023 продемонстрировал увеличение объемов транзакций до $130 млрд. по сравнению с $111,1 млрд. в предыдущем году. Такое развитие свидетельствует о растущей конкуренции и желании малых компаний капитализировать свой бизнес, уступая место на рынке крупным игрокам.

По данным анализа международной аудит-консалтинговой корпорации KPMG, украинский M&A рынок продемонстрировал рост объема активности почти на 70% по сравнению с 2022 годом. Средняя стоимость транзакций также выросла с $26 млн до $44,6 млн, что свидетельствует о значительном прогрессе по сравнению с предыдущими годами.

"С точки зрения количества и качества сделок, 2023 стал рекордным для индустрии," — заявил аналитик компании KPMG.

Согласно аналитическому отчету AIN.Capital, рост рынка M&A до $1,4 млрд в 2023 году значительно превысил предыдущие показатели.

ИТ-сектор: центр роста

У Украины более 350 000 ИТ-специалистов, и эта цифра продолжает расти. Несмотря на вызовы последних лет, ИТ-отрасль остается одной из наиболее динамичных и перспективных сфер экономики страны.

Сектор ИТ стал одним из локомотивов экономического роста Украины, где не только количество специалистов, но и объемы соглашений M&A отмечают положительную динамику.

Этот прогресс подчеркивается сообщениями о привлечении инвестиций и крупных транзакций, среди которых инвестиционный раунд в $70 млн для edtech-платформы Preply, ставшей одним из знаковых соглашений года.

Развитие украинского ИТ-сектора усиливается не только внутренними усилиями, но и международными инвестициями, что открывает новые возможности для украинских технологических компаний в мировом масштабе.

На сегодняшний день типы соглашений по финансированию ИТ-компаний в Украине демонстрируют смещение в сторону грантовых средств и венчурных инвестиций на ранних стадиях. Это говорит об активизации поиска "быстрых денег" и увеличении интереса к продуктовым стартапам. Также важно отметить преимущество "Small ball" сделок, что свидетельствует о нацеливании на меньшие, но стратегически важные транзакции.

Международные инвесторы, такие как Euvic Group, продемонстрировали свою активность на украинском рынке, сделав ставку на потенциал местных ИТ-компаний. Эти действия подтверждают интерес иностранных партнеров к украинскому сегменту, несмотря на сложные условия.

Однако нельзя игнорировать динамику миграции специалистов из частных ИТ-компаний в оборонную промышленность, что может повлиять на развитие отрасли в краткосрочной перспективе.

Оборонная промышленность: новый вектор развития

В 2023 году значительный интерес был уделен оборонным технологиям, в частности, развитию программного обеспечения для управления дронами. Влияние войны способствовало переориентации технологических компаний на производство оборонного направления, открывая новые возможности для развития сектора.

Оборонная промышленность Украины в 2023 году стала одной из ключевых точек роста экономики, в частности, в секторе высоких технологий. По данным Wilson Center, украинская оборонная отрасль изготовила вооружение и оборудование на сумму $3 миллиарда, что прибавило 1,5% к росту ВВП страны. Эта информация подчеркивает значимость сектора не только в контексте безопасности и обороны, но и во вкладе в экономический рост.

"Инвестиции в технологии оборонного сектора в Украине привлекательны, но требуют большей страховки рисков," – отмечается в докладе Wilson Center.

Кроме того, Европейский Союз признал стратегическую важность интеграции Украины в западную оборонную промышленность. В июне 2023 года был сделан важный шаг: государственное предприятие "Укроборонпром" трансформировалось в акционерную компанию "Украинская оборонная промышленность" (UDI). Это решение способствует более эффективной интеграции с международными партнерами и привлечению инвестиций.

"Трансформация "Укроборонпрома" в UDI является ключевым шагом на пути интеграции Украины в западную оборонную промышленную базу", — комментирует Carnegie Endowment.

Согласно отчету The New York Times, министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в марте 2023 года отметил, что сектор нуждается в обновлении и модернизации. Несмотря на определенные сложности, количество оборонных компаний в Украине выросло в четыре раза, что свидетельствует об активном росте и развитии индустрии.

"В 2023 году украинское государство приобрело вооружение отечественного производства примерно на $1 миллиард, и число компаний в секторе обороны выросло в четыре раза", — пишет Le Monde.

Положительные изменения в оборонной промышленности стимулируют не только внутреннюю, но и внешнюю экономическую активность. Стратегические шаги правительства и активная интеграция с международными партнерами открывают новые перспективы для развития этого сектора, приобретающего все большее значение в современном мире.

Выводы и прогнозы

По результатам анализа и исследований крупных рыночных игроков и аналитических платформ, украинский рынок M&A, особенно в сфере ИТ, продемонстрировал заметный рост в 2023 году. Прогнозы на 2024 год также выглядят оптимистично, невзирая на некоторые вызовы, перед которыми стоит страна.

"Украинские соглашения M&A удвоили общую стоимость между 2022 и 2023 годами, превысив уровни, которые в последний раз наблюдались в 2020 году", — отмечает исследование от KPMG Global

Также, по данным Mergewave Capital, в 2024 году предполагается увеличение количества сделок M&A из-за трудностей, испытавших многие ИТ-компании в 2023 году.

Согласно Международному юридическому рейтингу IFLR наиболее активными секторами с точки зрения M&A транзакций остаются аграрный сектор, ИТ и связь, энергетика и инфраструктура.

По мнению экспертов Chambers Global Practice Guides, в 2024 году украинский рынок M&A вряд ли достигнет показателей стоимости и объема сделок 2021 года. В то же время можно предположить, что сосредоточение на стратегических инвестициях в сферах с высоким потенциалом, таких как технологии и возобновляемая энергетика, может существенно усилить позиции Украины на рынке M&A.

По словам аналитиков из SK.ua, учитывая 2024 год, Украина столкнется с огромными вызовами, но сектор M&A готов поддержать траекторию роста и потенциального расширения.

В настоящее время украинский рынок слияний и поглощений остается важным инструментом стратегического развития для многих компаний. Ожидается, что в 2024 году будет заключено еще больше M&A-соглашений, поскольку компании, которые испытали трудности в 2023 году, будут искать возможности для капитализации и развития.