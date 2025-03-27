Биткоиновые миллиардеры в Украине: кто они и что о них известно



















Еще до российского вторжения Украина входила в ТОП-5 по объему транзакций с криптовалютой. И, учитывая действия президента США Дональда Трампа, а также планы по возможному налогообложению крипты в Украине, интересно знать, кто входит в пятерку самых богатых ее обладателей.

Фото портал "Комментарии"

Портал “Комментарии” узнал, кто является самыми крупными владельцами биткоина в Украине. И как оказалось, все они в той или иной мере связаны с властью. Впрочем, это объясняется тем, что последние вынуждены декларировать свои доходы и активы, а значит, указывать и принадлежащую им криптовалюту.

№5 Сергей Хома: больше 4000 биткоинов на сотни миллионов долларов и невыплаченные небольшие долги.

Сергей Викторович Хома, 44-летний юрист из Хмельницкого, попал в ТОП-5 владельцев крипты благодаря электронной декларации за 2020-й год, которую он подал как присяжный Хмельницкого горрайонного суда. В этом документе юрист указал, что владеет 21 видом криптовалюты, а "жемчужиной" этой коллекции являются 4147 биткоинов, приобретенных им еще в октябре 2010-го.

При сегодняшней цене около 87 тысяч долларов за один "биток" они стоят порядка 360 млн долл. или около 15 млрд грн.

Но судя по тому небольшому объему информации известной о Сергее Хоме, возникает много вопросов к юристу. Конечно, на первый взгляд все выглядит понятным – он кажется вполне преуспевающим человеком, учитівая, что зарегистрирован как ФЛП, а также, по данным OpenDataBot, является владельцем и совладельцем более чем 20 коммерческих структур. Однако к его бизнесу возникает очень много вопросов.

Так, львиная доля фирм Сергея Хомы связана с правом и оказанием юридических услуг, что логично для адвоката, но вот разброс этих фирм как минимум любопытен. Уставные фонды его компаний колеблются от 1000 до 470 млн грн. и ни по одной из них нет никаких финансовых показателей. Фактически, они как будто бы есть, но как ведут свою деятельность – непонятно.

Официальный доход юриста в 2020-м году составил всего 4 млн 643 тыс. грн, из которых 3,48 млн пришлись на доходы от ФЛП и 1 млн 162 тыс. грн на компенсацию по итогам ДТП.

Кстати, судя по данным в реестрах аналитического портала YouControl, сам Сергей Хома далеко не всегда соблюдает правила дорожного движения и его не раз штрафовали, а в марте, кстати, сам стал виновником одной аварии, правда дело хотя и открыто, но заседаний в суде пока не было.

В целом Сергей Хома стал фигурантом 15 исполнительных производств начиная с 2016 года и 7 из них так до сих пор и не закрыты, а одно даже находится на принудительном взыскании в пользу КП "Коммунальники".









Задолженность бизнеса Сергея Хомы также не редкость, причем иногда она принимает просто “анекдотичный” характер. Так, в январе 2020 года Фонд госимущества в Хмельницкой области через суд разрывал договор аренды с ООО "Велична кава" гривневого миллиардера за долг по аренде в 618 грн. Следует отметить, что ООО "Коммерческое объединение "Центральный универсальный магазин" имеет заявленный уставной фонд в 470 млн грн, а стоимость всех биткоинов адвоката и бизнесмена – около 15 млрд грн.

Как так получается, что гривневый миллиардер из Хмельницкого не платит мелкие, в сравнении с его состоянием, долги – непонятно. Заметим также, что Сергей Хома дважды баллотировался в депутаты Хмельницкого горсовета в 2015 и 2020-м годах, сперва от "Народного руха Украины", затем от ликвидированной ОПЗЖ, и оба раза неудачно.

№4 нардеп Анатолий Урбанский – куда исчезли биткоины на 15,5 млрд грн.

Народный депутат из Одессы Анатолий Урбанский фигура куда более заметная, чем малоизвестный провинциальный юрист Сергей Хома. При этом вразумительного ответа на вопрос откуда у него биткоины, и, самое важное – где они сейчас, ни биография, ни декларации Урбанского не дают.

Нардеп указал свою крипту в декларации о доходах за 2020-й год, тогда он задекларировал 4256 биткоинов. По нынешним ценам они стоят 370 млн долл. или около 15,5 млрд грн. Политик объяснил, купил их еще в 2014 году. При этом поделился, что не ожидал такого роста и не знает, что с ними делать.

В 2014 году биткоин стоил в среднем около 800 долл., то есть покупка вероятно обошлась будущему политику в 3,2 млн долл. В гривнах это от 26 млн грн в начале года, до примерно 50 млн грн в его конце.

Если ознакомиться с его декларацией, к примеру, за 2020 год, то станет ясно, что такая покупка была бы владельцу биткоинов не по карману. В 2020 году он указал около 3,1 млн грн дохода и порядка 19,8 млн грн. Следовательно, даже через 6 лет его официальные доходы были значительно меньше того количества средств, которые он потратил на покупку биткоинов в 2014-м. К тому же в 2019-м году нардеп задекларировал кредит, взятый в "Ощадбанке" в размере 1,5 млн грн. Возможно именно за эти деньги его жена купила два автомобиля.

Официальный доход, как указано в его биографии, будущий политик получал, работая менеджером в различных судоремонтных предприятиях. А уже в 2015 году он занялся профессиональной политикой. Урбанский стал депутатом, а позже и главой Одесского облсовета. На последнем посту он попадал в скандалы, правда без последствий. Следовательно, трудовой стаж не свидетельствует о миллионных доходах, которые можно потратить скорее на прихоть, чем необходимость.

Возможно доход он получал от семейного офшорного бизнеса. СМИ писали о создании Анатолием с его братом Александром офшорных компаний — Jameson Global Limited с Британских Виргинских Островов. Также были сообщения о якобы темном бизнесе их отца Игоря Урбанского. Отца связывают с судоремонтом и торговлей оружием, однако эта информация не доказана. Как и не доказано официальное получение более 3 млн долл.

Второй вопрос, который не менее интересный, чем доходы — это куда исчезли биткоины. В своей последней электронной декларации за 2023 год Анатолий Урбанский уже не указал биткоины, хотя в декларации за 2021 такой пункт, хоть и без указания количества, еще фигурирует.

Таким образом, нардеп либо решил умолчать о крипте в декларации за 2023-й, либо он ее продал в 2022 году. Если же политик решил не декларировать криптовалюту, то сейчас он владеет примерно 15,5 млрд грн в этой валюте.

№3 Экс-нардеп Дмитрий Голубов, подозреваемый в киберпреступлениях, с биткоинами на 16 млрд грн, которых нет.

Любовь украинских нардепов к биткоинам подтверждает экс-народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко — Дмитрий Голубов, также из Одессы. Еще до своего избрания в 2014 году он стал всемирно известным, как вероятный организатор преступной группировки хакеров, созданной вокруг сайта Carderplanet.com. Якобы через него координировалась деятельность карточных мошенников, которые обворовывали кредитные карты и банки всего мира.

Во всяком случае, такой была версия ФБР и Минфина США, считавших именно Голубова одним из организаторов схемы. Но несмотря на нахождение в СИЗО и более 4 лет судебных разбирательств, будущий политик был признан невиновным.

В своей декларации за 2016-й год Дмитрий Голубов указал 4376 биткоинов, купленных в 2012 году за 402 тыс. грн. В 2017 году они стоили 76 млн грн, сегодня это 370 млн долл. или около 16 млрд грн.

Заметим, как и в случае с Анатолием Урбанским, в последующих декларациях Голубова "крипта" исчезла. Впоследствии он утверждал, что якобы передал их на благотворительность, правда, когда и как это случилось – неизвестно. Во всяком случае в своих декларациях с 2017 года политик биткоины не указывал. При этом в середине декабря 2017 года в интервью местному сайту "Думская" не упоминал, что биткоины продал или передал, то есть избавиться от них он мог в последние 2 недели 2017 года. Или же эти биткоины у него по-прежнему есть и тогда они могут стоить порядка 16 млрд грн, а может и того больше, и этому даже есть косвенное доказательство.

№2 Иван Бойченко, депутат горсовета Одессы, подозреваемый во взяточничестве с биткоинами на 21 млрд грн.

"Серебро" в рейтинге самых крупных владельцев биткоина также принадлежит выходцу из Одесского региона – уроженцу Измаила, ранее депутату Одесского областного, а ныне городского совета Ивану Бойченко. В его криптокошельке 5750 биткоинов, которые он указал в своей электронной декларации за 2019 год. По сегодняшним ценам это 500 млн долл. или около 21 млрд грн.

Заметим, что, как и у предыдущих участников рейтинга, уже в декларации за следующий год эти биткоины пропали.

Так, в декларации не указана дата приобретения крипты, но если учесть, что в более ранних декларациях депутат с 2015 года ее не указывал, то приобрести биткоины он мог тоже в 2019 году. Средняя цена “битка” в тот год составляла около 6-7 тыс. долл., то есть покупка 5750 биткоинов это не менее 3 млн долл.

Заметим, что официально по декларациям депутата в 2018-2019 годах зарабатывала только его жена Наталья. Ее бизнес принес в семью 700 тыс. грн в 2019 году и 325 тыс. грн наличными она хранила в 2018-м. То есть на покупку 5750 биткоинов депутату бы явно не хватило, к тому же 30 декабря 2019 года депутат взял в долг у некоего Павла Бранешти 10 тыс. долл..

Иными словами, откуда взялись деньги у Ивана Бойченко – загадка, но есть одна "подсказка".

Так, в 2017 году местные СМИ сообщили о задержании прокурора Измаильской местной прокуратуры и депутата облсовета от "Видродження" Ивана Бойченко. Речь шла о взятке в 40 тыс. долл.. Заметим, что никакого решения по делу 7-летней давности до сих пор нет, а Высший Антикоррупционный суд осенью не назначил дополнительные экспертизы по этому делу.

Заметим, что менее чем через месяц после задержания в 2017 году Иван Бойченко был исключен из "Видродження". Но в 2020-м он стал депутатом Одесского горсовета от партии "За майбутне". И судя по социальным сетям политика он явно пребывает в оппозиции к нынешней власти.

№1 Дмитрий Палпатин – криптомиллиардер с 2017 года, а может "фунт" Дмитрия Голубова с 28 млрд грн в "битке"

Одесса оказалась регионом сосредоточения украинских криптомиллиардеров, так как самый богатый из них Дмитрий Палпатин, стал также 4-м одесситом из ТОП-5, причем свой миллиард в крипте он получил еще в 2017 году. В декларации депутата Одесского горсовета именно за этот год указаны 7711 биткоинов на тогдашние 3 млрд 41 млн грн, сегодня это 670 млн долл. или 28 млрд грн.

По традиции других политиков после той декларации все биткоины депутата пропали из его последующих деклараций.

Как и в случае других криптобогачей-политиков, непонятно происхождение средств на покупку этих биткоинов. Так, датой их покупки назван ноябрь 2012 года, месяцем ранее другой участник нашей ТОП-5 Дмитрий Голубов по его словам купил свои 4376 биткоинов за 402 тыс. грн, то есть 7711 "битков" Дмитрия Палпатина могли стоить ему около 700 тыс. грн. Однако весь доход депутата скажем за 2016 год составил всего 111 854 грн, что в 7 раз меньше, чем было ему нужно на покупку критовалюты 4 годами ранее.

Впрочем, как пишут одесские СМИ, в городе считают, что 7711 биткоинов Дмитрия Палпатина принадлежат ему лишь номинально, а их настоящим владельцем является №3 нашего рейтинга, экс-нардеп от БПП, которого подозревали в киберпреступлениях, Дмитрий Голубов.

Действительно, в Одессе прекрасно известно, что Дмитрий Голубов и Дмитрий Палпатин стояли у истоков "Интернет партии Украины". Эта партия в свое время активно эпатировала в Одессе и в ее перфомансах активно использовались персонажи "Звездных войн" Дарт Вейдер и император Палпатин. Собственно, в роли последнего был будущий депутат-"однофамилец" императора, носивший до этого фамилию Фисинчук и сменивший ее на "императорскую" перед выборами в ВР, неудачных для него.

СМИ не раз писали о связи Дмитрия Палпатина и Дмитрия Голубова с еще одним одесситом – народным депутатом Алексеем Гончаренко, что особенно ярко проявилось в ходе противостояния с тогдашним главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили. Тогда Дмитрий Палпатин повторил жест ныне покойного экс-нардепа Олега Барны, но если депутат ВР вынес из трибуны премьер-министра Арсения Яценюка, то "император" — замгубернатора Александра Боровика.

Если слухи о принадлежности биткоинов Дмитрия Палпатина его тезке Голубову правда, тогда последнего можно считать потенциально самым богатым владельцем крипты в Украине с 11 086 биткоинов на общую сумму в 44 млрд грн.

Заметим, что совокупное состояние ТОП-5 украинских криптобогачей может составить порядка 95,5 млрд грн, которые к тому же невозможно не то, что обложить налогом, но даже собственно проконтролировать и понять, откуда деньги на их покупку. Собственно, об их наличии стало известно только потому, что их владельцы были связаны с властью и потому вынуждены подать декларации, но как только их миллиарды стали известны обществу, тут же оперативно скрыли данные о них.