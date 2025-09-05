Долларовые облигации и подарки за 10 млн грн: кто такой зампредседателя НБУ Дмитрий Олейник

В то время как Национальный банк Украины пытается спасти украинцев от наплыва фальшивых купюр, внутри него спокойно себя чувствует один из многочисленных заместителей (а их аж 6 человек), председателя НБУ Пышного. Речь идет о 39-летнем Дмитрии Олейнике, трудящимся в Нацбанке с октября 2022 года.

Дмитрий Олейник. Фото портал "Комментарии"

“Комментарии” решили разобраться, как живется одному из замов главы Нацбанка, и оказалось, что мужчине есть что скрывать.

В финансовой сфере 20 лет, автор лимитов на переводы для украинцев

Официальная биография Дмитрия Олейника — не вызывает вопросов. Хмельницкий национальный университет, специальность “экономическая кибернетика” и аспирантура там же. Затем аспирантура ГУНУ “Академия финансового управления”, в которой он учится с 2020-го, что говорит о постоянной работе над повышением навыков и страсти к познанию нового.

На сайте Нацбанка утверждается, что Дмитрий Олейник работает в финансовой системе Украины с 2005 года, а первым местом его работы стал “УкрСиббанк”, находящегося ныне в бегах олигарха Александра Ярославского. Потом на протяжении 6 лет, до 2013-го, он работал в украинских и международных банках, а следующие 4 года провел в международной компании ПАО "Прайсуотерхаускуперс" (PwC), оказывающей консалтинговые услуги банкам в Центральной и Восточной Европы. Также компания помогала государственным учреждениям Украины. В 2019-м после работы в “Ощадбанке”, перешел в Минфин и занял должность директора Департамента финансовой политики.

Последним местом работы Дмитрия Олейника перед НБУ стал Офис президента Украины, в котором с мая 2021 года он трудился генеральным директором директората по вопросам экономической политики.

Последнее обстоятельство при его назначении в НБУ в октябре 2022 года, было воспринято как усиление позиций ОПУ в Национальном банке Украины.

Надо сказать, что примерно до мая 2024 года личность Дмитрия Олейника была мало известна украинцам, пока он не стал “фронтменом” идеи ограничения банковских переводов для клиентов банков до 100 тысяч гривен в месяц, что подавалось как борьба с отмыванием денег. Последнее, кстати, по данным сайта НБУ является прямой ответственностью зампреда, курирующего, например, Департамент финмониторинга НБУ и отдел мониторинга связанных с банками лиц.

Но уже осенью 2024-го, после введения лимитов на переводы, Дмитрий Олейник привлек к себе всеобщее внимание.

Дмитрий Олейник — “долларовый патриот” и гривневый миллионер

Журналисты обратили внимание на миллионное состояние зампреда НБУ и его “патриотизм”.

Так, в своей электронной декларации за 2023 год Дмитрий Олейник отчитался об одной квартире площадью в 131 кв.м., купленной в 2019 году за 10,3 млн грн, автомобиль MAZDA стоимостью 820 тыс. грн. Также в его активы вошли 2170 гривневых гособлигаций Украины стоимостью 1000 грн каждая и Bitcoin Cash на сумму 3757 грн.

Собственные доходы Дмитрия Олейника тогда составили 11,7 млн грн., из которых 6 млн 335 тыс. банкир получил в виде зарплаты и 4 млн 853 тыс. грн от погашенных государственных облигаций. Еще 7,9 млн грн заработала супруга Дмитрия Олейника – Ольга, причем почти все они – 7 млн 736 тыс. грн пришлись на фриланс от “Дубаи медиа сити”. Вероятно, речь идет о свободной экономической зоне столицы ОАЭ, занимающейся недвижимостью.

Также Дмитрий Олейник имел 173 844 долл. наличными в банках, 17 404 евро и 965 тыс. грн. Ольга Олейник владела примерно 220 тыс. долл., 46 тыс. евро, 417 тыс. грн и еще 20 тыс. дирхамов ОАЭ, что эквивалентно примерно 220 тыс. грн.

При этом с марта по июль 2023-го Дмитрий Олейник осуществил операций покупки-продажи гособлигаций на сумму 6 млн 694 тыс. грн. При этом как подсчитали журналисты, в своих декларациях об изменении имущественного положения в 2024 году зампред главы НБУ сообщил о покупке ценных бумаг на сумму 8 млн 379 тыс. 486 грн. Также подарил неизвестное количество облигаций неизвестному лицу на сумму в 4 млн 916 тыс. 533 грн и получил 288 936 грн за погашение облигаций.

В интернете также можно найти информацию, что фактически все покупки облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые проводил Дмитрий Олейник в 2024 году, якобы приобретались путем покупки ценных бумаг в долларах. Так, 14 ноября 2024 года он купил 9 облигаций каждую по цене 41,3 тыс. грн, что эквивалентно 1000 долл. в день покупки по курсу НБУ. Впрочем, как сообщали "Комментарии", как раз в начале 2025 года украинские долларовые ОВГЗ оказались одними из наиболее прибыльных активов на развивающихся рынках, так что данное вложение говорит о профессионализме заместителя председателя Национального банка Украины.

Настораживало в поведении зампреда НБУ Дмитрия Олейника другое.

Откуда у Дмитрия Олейника деньги на квартиру и какая цель развода с женой

Покупка-продажа ОВГЗ и игра на бирже, является одним из самых популярных способов украинских чиновников легализовать свои доходы, якобы им в этом помогают удачные инвестиции в фондовый и финансовый рынки.

Дмитрий Олейник очень прилично нарастил свое состояние в сравнении с довоенными временами. Так, подавая декларацию за 2018 год как кандидат на должность главы Департамента “Ощадбанка” он указал личный доход в 2 млн 12 тыс. грн и 780 тыс. грн от неуказанного места работы жены Ольги. Также на банковском счете он держал 5 млн 465 тыс. грн.

Итого совокупные активы супружеской четы Олейник на начало 2019 года составляли 8 млн. 257 тыс. грн, однако сам замглавы НБУ указывает, что в мае 2019-го он купил ту самую квартиру площадью 131 квадратный метр за 10,3 млн грн. То есть за недвижимость банкир отдал больше совокупных активов своей семьи.

Впрочем, не будем спешить, покупка жилья осуществилась в декабре 2019-го, когда чета Олейник имела все доходы за год, и надо сказать доходы немалые. Так, Дмитрий заработал 2 млн 423 тыс. грн, а Ольга – 820 тыс. грн. Несложно посчитать, что получившиеся 3,2 млн грн вместе с 8,2 млн грн в декларации 2018-го года в теории дают необходимые на покупку деньги, даже с избытком – 11,4 млн грн, но есть проблема.

В декларации за 2019 год Дмитрий Олейник указывает 100 тыс. долл. (тогда эквивалент примерно 2,75 млн грн.) и 156 399 грн у себя, и 64 172 долл. у супруги Ольги. Получается, что после покупки квартиры за 10,3 млн грн у четы Олейник должны были остаться 1,1 млн грн, и это без учета расходов на жизнь в 2019 году. Однако на деле только Дмитрий Олейник задекларировал в долларах и нацвалюте порядка 2,9 млн грн. Такая вот занимательная арифметика. А вопрос “откуда тогда еще директор генерального департамента по управлению рисками “Ощадбанка” мог получить такие средства?” в Национальном агентстве по противодействию коррупции даже не поставили.

Вероятно, чтобы прикрыть свой рост благосостояния и такие “арифметические дыры” Дмитрий Олейник начал заниматься различными схемами. Так, он активно стал торговать ОВГЗ – в 2024 году Олейник указал 13 операций по купле-продаже и дарению ОВГЗ, а также ценные бумаги:

3321 облигации номинальной ценой в 1000 грн каждая;

25 бумаг по 43 080 гривен;

6 по 43 871;

2 по 44 979 грн;

2 по 43 346;

2 по 44 704 грн;

3 по 46 154;

17 по 41 220 грн;

3 по 41 219 грн;

9 по 41 341;

2 по 43 950;

3 по 43 901;

2 по 43 815;

2 по 43 737;

1 по 41 920 грн.

Как несложно посчитать, Дмитрий Олейник заявил о владении 49 облигациями по цене в 1000 долл. и 3321 облигациями по цене 1000 грн. При этом по этим облигациям банкир получил доход в 1 млн 3 тыс. 809 грн как погашение ОВГЗ и 633 853 грн.

Всего же за 2024 год Дмитрий Олейников заработал 7 млн 924 тыс. грн, из которых больше всего – 5 млн 892 тыс. грн пришлись на его зарплату замглавы НБУ. Также в его активе 39 161 долл., 5040 евро и 646 713 грн.

Обращают на себя внимание два факта:

1) подарок на 10,3 млн грн в не денежной форме сыну банкира – Артему;

2) отсутствие в декларации жены Дмитрия Олейника – Ольги.

Говоря о подарке в 10,3 млн грн сыну Артему, можно утверждать, что речь идет о той самой купленной в 2019 году квартире, на которую чета Олейника накопить могла, но так, чтобы после этого у нее остались еще несколько миллионов – уже нет. Возможно причиной подарка стало желание переписать эту квартиру на сына, чтобы избежать неудобных вопросов о деньгах на ее покупку, которых у НАПК похоже так и не появилось.

Впрочем, объяснение может быть и другим – как видно по отсутствию в декларации Ольги Олейник, замглавы НБУ мог с ней просто развестись, и желая обеспечить сына, родившегося после 2020 года, переписал на него жилье.

Что касается развода, то по версии одного из ТГ-каналов, “развод” с женой может быть на самом деле фиктивным. Так, если Ольга Олейник перестала быть женой замглавы НБУ и живет отдельно от него, он имеет полное право не декларировать ее имущество, доходы и активы. Действительно, в декларации за 2024 год Дмитрий Олейник указывает, что Ольга арендует квартиру в Вене, то есть указывать ее имущественное положение он уже не обязан.

Версии о благосостоянии Дмитрия Олейника

Итак, заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник явно живет не по средствам, хотя и пытается прикрыть это с помощью популярной у чиновников схемы с покупкой ОВГЗ и игрой на бирже. Но тогда возникает закономерный вопрос – откуда, собственно, у банкира деньги, которые позволяют ему жить припеваючи?

И тут пришло время вспомнить о той роли, которую Дмитрий Олейник играет в НБУ. Сайт Нацрегулятора дает четкий перечень структур Национального банка, которые курирует банкир:

Департамент интегрированного надзора за банками;

Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг;

Департамент инспектирования;

Департамент лицензирования;

Департамент финансового мониторинга;

Отдел мониторинга связанных с банками лиц.

Проще говоря, в НБУ Дмитрий Олейник отвечает за финансовый мониторинг банков, и если какое-то банковское учреждение или финансовая компания захочет, чтобы ее деятельность привлекала как можно меньше внимания, без Дмитрия Игоревича не обойтись.

Так, в интернете можно найти информацию, что ООО “Финансовая компания “Либерти Финанс”, часть “Кит GROUP”, давно наладило схему по обмену криптовалюты и перевода наличных средств. Происходит это якобы, при поддержке главы Департамента финмониторинга НБУ Анны Липской, которая является прямой подчиненной Дмитрия Олейника, а ранее работала с ним в международной компании ПАО "PricewaterhouseCoopers" (PwC). В 2023 году Анна Липская перешла на работу в НБУ.

Надо сказать, что Департамент финмониторинга НБУ ведет анализ деятельности лицензированного участника рынка валютообмена ООО “ФК “Либерти-Финанс”. В Нацбанке заявляют, что компания осуществляет деятельность, на которую не имеет лицензии – переводит наличные деньги, но решение по фирме не принято. В НБУ пока внесли ООО “ФК “Либерти-Финанс” в перечень компаний и сервисов, услугами которых пользоваться не рекомендуется, но и только.

Также существует версия, что служба мониторинга НБУ закрывает глаза на схемы по выводу долларов из Украины под видом закупки БПЛА на нужды Сил обороны Украины, которых никто никогда не видел. "Комментарии" подробно рассказывали об этой схеме, в которой участвует гражданин Румынии, связанный с РФ, а на него могут быть записаны до 200 фирм в Украине.

Наконец, можно смело утверждать, что с финансовым мониторингом в Украине дела обстоят явно не лучшим образом, так по данным кандидата экономических наук Александра Гаврилюка, в Украине происходит явное падение эффективности этой работы. Если в 2021 году подозрительных финансовых операций вскрыли на сумму в 135 млрд грн, то в 2024 году всего на 53 млрд, то есть с учетом военной инфляции падение как минимум в 5-6 раз.

Разумеется, нельзя утверждать, что эти цифры вина службы финансового мониторинга НБУ – структур, занимающихся борьбой с отмыванием средств в Украине немало, но тенденция налицо. Тем более, что это падение начало отмечаться с 2022-го, как раз в этом году за финансовый мониторинг в НБУ стал отвечать Дмитрий Олейник, что делает такое “совпадение” довольно подозрительным.



