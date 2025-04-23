«Дорогие» чиновники: сколько денег во время войны тратят на содержание "бумагомарателей"

Украинские чиновники обходятся бюджету с каждым годом все дороже и дороже. И это при том, что во время войны рядовые украинцы стараются сэкономить буквально на всем, еще и умудряются донатить на армию и заниматься волонтерством. "Комментарии" решили разобраться, сколько же зарабатывают украинские чиновники, как этого удалось добиться и насколько дороже госслужащие стали обходиться налогоплательщикам.

Чиновники во время войны богатеют

Где больше всего платят чиновникам

Весной 2024 года в Министерстве финансов Украины сообщили об изменении подходов к начислению оплаты труда чиновникам. В числе этих нововведений — изменение структуры начислений зарплаты, в которой основную роль занял размер должностного оклада и перестали выплачиваться надбавки до 700% от размера оклада.

Тогда же Минфин впервые сообщил о средней заработной плате госслужащих (работников центральных органов власти, облгосадминистраций и судов), которая за январь 2024 года составила 38 тысяч гривен в месяц для сотрудников центральных органов государственной власти. Для сравнения, по итогам февраля 2025-го она выросла до 51 400 гривен или примерно на 35%.













Что же касается госслужащих конкретного органа власти, то больше всего повезло чиновникам Национального агентства по противодействию коррупции, которые с января 2024 по февраль 2025-го поднялись с 10 сразу на 2-е место по уровню средней зарплаты (с 46,8 до 79,4 тыс. грн. или почти на 70%). Больше же всех зарабатывали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – в среднем 90,1 тыс. грн.

Впрочем, к такому улучшению своей заработной платы смогли доработать не все госслужащие – по данным все того же Минфина, если на 1 января 2022 года на госслужбе находились 175,8 тыс. человек, то к 1 января 2025 их осталось примерно 160 тысяч.

К сожалению, сведений о средней заработной плате украинских чиновников до 2024 года нет, но есть данные о доходах отдельных представителей топ-госслужащих.

Рост расходов на зарплаты в 12 раз для Минобороны

В связи с российским вторжением в Украину чуть более 2 лет электронные декларации украинских чиновников были скрыты от общественности, так что лишь весной 2024-го выяснилось, кто же из украинских министров зарабатывал больше всех.

Так, по итогам 2022 года рекордсменом оказался тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заработавший 1 млн 114 тыс. грн. за неполные 9 месяцев своей работы в Минобороны или около 120 тысяч гривен в месяц. Декларации о доходах за 2021-й год экс-министр так и не подал, но его предшественник Андрей Таран возглавляя Минобороны в 2021-м году полных 10 месяцев, получил 1 млн 30 тыс. грн. зарплаты или примерно 103 тысячи гривен в месяц. Наконец, нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров за 2024-й год отчитался о зарплате в 1 млн 623 тыс. грн. или примерно 135 тысяч гривен в месяц.

Как несложно посчитать, за время войны месячная зарплата министра обороны выросла примерно на 32% — со 103 до 135 тысяч гривен.













Заметим, что по данным СМИ, именно зарплата главы оборонного ведомства является самой высокой в Кабмине, что во время войны вероятно, объяснимо. Удивительно, что по итогам 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по размеру своей зарплаты оказался лишь на 15-м месте в правительстве со среднемесячной зарплатой в 75 тысяч гривен. Для сравнения, в 2021-м году Денис Шмыгаль зарабатывал в месяц около 70 тысяч, а в 2024-м примерно 96 700 гривен.

Однако если зарплата главы Минобороны за время российского вторжения выросла примерно на треть, то оплата труда сотрудников ведомства поставила настоящий рекорд. Так, по данным издания "Слово и дело" расходы только на оплату труда сотрудников Минобороны выросли с 2021 года почти в 12 раз – с 58,1 млрд грн. до 696,5 млрд. запланированных на нынешний год. Впрочем, такой прирост объясняется тем, что в эту графу вероятно просто попали военнослужащие ВСУ, которым выплачивается заработная плата именно от Минобороны.

При этом Министерство финансов не указало ни средней зарплаты сотрудников МО, ни численности ведомства, вероятно, эти данные являются секретными, как и сведения, например, о Министерстве внутренних дел.

В то же время в некотором роде "родственное" для МО ведомство – Министерство по делам ветеранов, с 2021 года нарастило свои расходы на зарплату почти втрое, с 70 до 200 млн. грн. плана на 2025-й год. Заметим, что по данным Минфина, аппарат ведомства с января 2024 по февраль 2025 года вырос со 173 до 185 человек, а средняя зарплата в 2,5 раза – с 20 до 49,5 тыс. грн.

Всего по подсчетам "Слово и дело" на зарплату сотрудникам 28 государственных ведомств в 2021-м году госбюджет тратил примерно 215 млрд грн., в 2025-м на них запланированы 1 трлн. 111,7 млрд грн. То есть рост расходов составляет примерно 5,2 раза.

Чиновники стали жить лучше, чем украинцы, в несколько раз

Рост расходов на выплату заработной платы чиновникам в 5 раз, конечно, впечатляет, но на фоне других показателей может и вовсе ввергнуть в ступор. Так, расходы на зарплату госслужащим выросли примерно на 520%, при этом минимальная зарплата за время войны выросла всего на 23% — с 6500 гривен до 8000 гривен, то есть рост расходов на зарплаты чиновникам в 22 раза опережает рост минимальной оплаты труда.

Вот еще несколько данных для сравнения:

- в 2021-м году все расходы госбюджета Украины составили немногим больше расходов на зарплаты чиновникам в 2025-м — 1,32 трлн. грн. против 1 трлн 111 млрд на текущий год;

- все расходы госбюджета с 2021 по 2025-й выросли примерно в 3 раза – с 1,32 трлн грн. до 3,93 трлн грн. против роста зарплат чиновников 5 раз;

- средняя зарплата в Украине по данным ПФУ с января 2022 года по январь 2025-го выросла почти на 33% — с 14 055 гривен до 18 660 гривен;

- курс доллара к гривне НБУ с февраля 2022 по апрель 2025-го года вырос на 46% — с 28,3 грн. до 41,4 грн.

- расходы госбюджета 2021 года на зарплаты чиновникам в 215 млрд грн. при тогдашнем курсе в 28,3 гривен дают расходы в 7,6 млрд. дол., а в 2025-м году 1,111 трлн грн. с курсом в 41,4 грн. дат 26,8 млрд дол. или рост в 3,5 раза;

- официальные показатели инфляции в Украине с начала войны составили – 26,6% в 2022-м, 5,1% в 2023-м и 12% в 2024-м, что совокупно дает 43,7% номинальной инфляции за 3 года, что более чем в 10 раз меньше роста расходов на зарплаты чиновникам.

Но что все эти цифры означают на уровне заработной платы человека? Предположим, в январе 2022 года вы получаете ровно среднюю зарплату по данным ПФУ – 14 055 гривен, как она изменится с учетом официальной инфляции:

- с учетом инфляции в 26,6% для сохранения своего прежнего уровня доходов (14 055 гривен в январе 2022-го) в январе 2023 года понадобится средняя зарплата в 17 794 гривны;

- при инфляции в 5,1% по итогам 2024-го, средняя зарплата в январе 2024-го должна будет составить 18 701 гривну;

- при инфляции в 12% в 2024-м, на 1 января 2025-го средняя зарплата нужна в 20 945 гривен.













Напомним, по данным ПФУ средняя зарплата в Украине в феврале 2025 года составляет всего 18 660 гривен, чуть-чуть не дотягивая до уровня 2024-го.

Насколько лучше государство стало заботиться о чиновниках и позаботилось о росте их реальных доходов, дают данные Минфина – как указывалось выше, в ведомство отчиталось о росте средней зарплаты госслужащих с 38 тысяч гривен в январе 2024-го до 51 400 гривен в феврале 2025-го. При официальной инфляции в прошлом году на уровне 12%, для ее компенсации необходимо увеличить зарплату до 42 560 гривен, при росте же до 51 400 гривен, 8940 гривен оказались приростом чистого благосостояния чиновников.

Не чиновниками едиными – миллионные зарплаты госпредприятий

Финансирование государственных предприятий в 2022–2025 годах не осуществлялось по единой статье расходов. Вместо этого средства распределялись через целевые бюджетные программы, предусмотренные соответствующими разделами бюджета. В частности:

• часть средств направлялась через специальный фонд госбюджета;

• другая часть — через отраслевые министерства (Мининфраструктуры, Минэнерго, Минстратегпром и др.);

• отдельные госпредприятия получали средства на капитальные расходы, субсидии или компенсации убытков, связанных с войной.

Кроме государственных предприятий критической инфраструктуры — железнодорожного транспорта и энергетики, которые были среди крупнейших получателей государственной поддержки с начала полномасштабной войны, за последние три года наибольшее увеличение финансирования получили государственные предприятия Украины в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК).

В 2022 году расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения составили около 8 млрд грн (примерно $273 млн). В 2024 году эти расходы выросли до 55,8 млрд грн (примерно $1,33 млрд), что в 7 раз больше, чем в 2022 году. В 2025 году финансирование Минстратегпрома, ответственного за модернизацию оборонно-промышленного комплекса, увеличилось до 55,1 млрд грн (около $1,25 млрд), что на 15,3 млрд грн больше по сравнению с 2024 годом.

Относительно зарплат руководителей госпредприятиями, то тут есть на что посмотреть и чему удивиться. Так, по данным СМИ теперь уже бывший глава НАК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий зарабатывал в 2024 году до своего увольнения около 1,264 млн грн., заметим, что в 2019-м году как заместитель главы НАКа он зарабатывал в 4 раза меньше – порядка 315 тысяч гривен ежемесячно.

На втором месте идет руководитель государственного предприятия "Оператор газотранспортной системы Украины", чья среднемесячная зарплата за 2024-й год составила 1 млн 225 тыс. грн.

"Бронзу" в списке самых высокооплачиваемых топ-менеджеров госпредприятий получил гендиректор Конструкторского бюро "Луч", разработчика и производителя ракеты "Нептун" и противотанковых ракет. Он в 2024-м году получал в месяц в среднем 1 млн 82 тыс. грн.

Речь идет о многолетнем (с 2003 года) руководителе предприятия Олеге Коростелеве, чья зарплата в довоенном 2021-м году по данным его декларации составляла около 906 тысяч гривен ежемесячно. То есть за время войны руководителя стратегического предприятия ВПК, производителя ракетного оружия, выросла примерно на 20%.

Зарплаты членам наблюдательных советов – еще одна статья расходов

Кроме выплаты миллионных зарплат руководителям, государственные предприятия тратят значительные средства на оплату труда членов наблюдательных советов.

Так, как выяснил портал "Комментарии", члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украина" в 2024 году получили более 22 млн грн. По состоянию на февраль 2025 года в состав наблюдательного совета "Нафтогаза" входило 7 членов, однако в 2024 году зарплату получали 5 членов НС.

"В совокупный доход членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украина" включается не только вознаграждение за проделанную работу согласно актам предоставленных услуг, а также еще и дополнительные компенсационные выплаты в денежной и неденежной формах, предусмотренные условиями заключенных с ними контрактов", — уточнили в компании.

Государственное предприятие АО "Оператор рынка" в 2024 году потратило на зарплаты членов НС более 5,6 млн грн. В состав наблюдательного совета общества по состоянию на февраль 2025 входило 5 членов и все они получали заработную плату.

"Суммы выплат указаны до удержания всех налогов и сборов (обязательных платежей), определенных законодательством. Дополнительное вознаграждение членам наблюдательного совета Акционерного общества "Оператор рынка" в период действия правового режима военного положения не выплачивается", — пояснили расходы в компании.

В ГП "Полиграфический комбинат "Украина" в 2024 году начислили более 5 млн грн заработной платы трем членам наблюдательного совета. Фактически на февраль 2025 года в составе НС было 5 членов.

В государственном учреждении "Фонд энергоэффективности" в 2024 году уплатили годовое вознаграждение (до налогообложения) трем членам Наблюдательного совета в общей сумме 2 674 607,94 грн. При этом кто именно получал зарплату, в учреждении не указали.

В АО “Прозорро.Продажи” в 2024 году потратили на зарплаты членов НС более 2 млн грн. Заработную плату получали 4 члена НС из 5.

Одним словом, госслужащие во время войны живут лучше, комфортно и безопасно. В то время, как военные на фронте жертвуют буквально всем, чтобы сохранить страну, а по факту – армию чиновников с их аппетитами, которые только растут.



