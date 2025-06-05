Криптовалютный рынок: какие компании и инвесторы контролируют основные активы в 2025 году

В 2025 году рынок криптовалют продолжает демонстрировать динамический рост, в частности, благодаря активному участию частных компаний и инвесторов. Эти субъекты не только инвестируют в цифровые активы, но и формируют новые финансовые стратегии, влияющие на глобальную экономику. В нашем материале рассмотрим, кто владеет самыми большими криптоактивами в мире и какие тенденции будут характерны для крипторынка в ближайшее время.

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Частные компании

В июне 2025 года биржа Binance сохраняет лидерство по объему криптовалютных активов среди частных компаний, обладая более 550 тысячами BTC (более $44 млрд) Основные резервы хранятся на холодных кошельках, используемых в качестве операционных и страховочных фондов для биржевой деятельности. Компания также владеет значительными объемами Ethereum, USDT и BNB.

Bitfinex, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, в 2025 году задекларировала более 190 тысяч BTC стоимостью более $13 млрд, сосредоточенных преимущественно в корпоративном резерве. Компания использует этот актив для поддержания ликвидности биржи и в качестве страхового пула для клиентов. Основная часть активов хранится в мультиподписных кошельках.

Компания MicroStrategy, несмотря на свой публичный статус на бирже NASDAQ, юридически действует как частная материнская структура, через которую аккумулирует более 214 тысяч BTC, что к середине 2025 года оценивается более чем в $14,5 млрд. Криптовалюта находится на балансе компании как стратегический резерв. Этот портфель был сформирован из-за регулярных закупок с 2020 года.

Block.one остается одним из крупнейших частных владельцев биткоина, удерживая около 140,000 BTC. Эта компания, известная своим участием в разработке платформы EOS.IO, активно инвестирует в криптовалюту как часть своей долгосрочной стратегии.

Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, объявил о владении более 100 000 BTC, оцениваемым более чем в $10 млрд, а также более 50 тоннами золота, стоимостью более $6 млрд. Эти активы используются для обеспечения стабильности стейблкоина и диверсификации резервов.

Fidelity Investments активно расширяет свое присутствие в криптосфере через подраздел Fidelity Digital Assets. Компания предлагает инвесторам доступ к биткоину и эфиру через биржевые фонды FBTC и FETH. Хотя точные объемы криптоактивов не раскрываются, Fidelity является одним из ведущих институциональных игроков в этой области.

Gemini Trust Company братьев Винклвоссов владеет криптоактивами более чем на $5,5 млрд, в том числе более 110 тысячами BTC и ETH в холодном хранении. Основные активы используются для обеспечения стабильности биржи и сервисов хранения. В 2025 году Gemini также расширила инвестиции в стэйблкоины и DeFi-токены.

Криптобиржа Kraken хранит на своих кошельках более 60 тысяч BTC и эквивалентные суммы в Ethereum, Litecoin и Solana. В 2025 году компания вышла на рынок Латинской Америки, что привело к росту операционного резерва. Большинство активов Kraken используют для обеспечения ликвидности маржинальной торговли.

Криптобиржа OKX в 2025 году демонстрирует стабильные резервы в размере более 45 тысяч BTC и эквивалент в топовых альтокинах, общим объемом свыше $3,2 млрд. Резервы компании периодически верифицируются независимыми аудиторами. Собственный токен OKB продолжает занимать ключевое место в балансе компании.

Китайская компания KuCoin владеет более 40 тысячами BTC и значительными объемами в Ethereum, XRP и USDT. Компания активно развивает OTC-сегмент, требующий хранения больших объемов ликвидных активов. Часть резервов используется для внутренних программ лояльности и бонусов.

Базирующаяся в Сингапуре платформа Crypto.com держит более 30 тысяч BTC и более $2,5 млрд в цифровых активах, включая CRO-токены. В 2025 году компания объявила о создании нового резервного фонда безопасности. Активы используются для покрытия рисков на бирже и кастодиальных сервисах.

Blockchain.com имеет резервы более чем в 28 тысячах BTC и активы в Ethereum и стейблкоинах на сумму свыше $1,9 млрд. Компания использует собственный кошелек в качестве основного сервиса для розничных клиентов, поэтому держит большие ликвидные запасы. В 2025 году она начала пилотную программу по интеграции CBDC-кошельков.

Ledger, ведущий производитель аппаратных кошельков, аккумулирует более 20 тысяч BTC и дополнительных активов в Ethereum, Polygon и Arbitrum. Часть этих активов используется для R&D, а также в качестве фонда обеспечения для корпоративных клиентов Ledger Enterprise. В 2025 году компания также вошла в рынок кастодиальных сервисов.

Частные инвесторы

Частные инвесторы также играют значительную роль в криптовалютном пространстве, формируя тенденции и влияя на рынок через свои инвестиционные решения. Ниже представлены ТОП 10 крупнейших частных инвесторов в криптовалюте в 2025 году.

Чанпен Чжао, основатель Binance, в 2025 году владеет более 90 тысячами BTC, что оценивается в $6,3 млрд. Эти активы хранятся на отдельных холодных кошельках, независимых от биржи. Кроме того, он удерживает долю в BNB более чем на $3 млрд.

Майкл Сейлор, исполнительный глава MicroStrategy, персонально владеет 17 732 BTC, приобретенными в 2020-2023 годах. В 2025 году этот портфель оценивается более чем в $1,2 млрд. Актив хранится на собственном аппаратном кошельке, за пределами корпоративного баланса.

Брайан Армстронг, CEO Coinbase, хранит более 15 тысяч BTC и криптоактивы на общую сумму свыше $1,1 млрд, включая ETH, SOL и BASE. Он использует распределенную модель хранения с мультиподписными решениями. В 2025 году он также вложил более $150 млн в Web3-стартапы.

Тайлер и Кэмерон Винклвоссы совместно владеют криптоактивами более чем на $2,5 млрд, включая около 70 тысяч BTC и крупный портфель ETH. Часть активов хранится через Gemini Custody. В 2025 году братья также сохраняют интерес к NFT-платформам и музыкальным проектам на блокчейне.

Тим Дрейпер, венчурный капиталист, владеет более 30 тысячами BTC, приобретенными еще в 2014 году с аукциона правительства США. В 2025 году активы оцениваются более чем в $2 млрд. Он продолжает публично поддерживать биткоин как главное средство сохранения стоимости.

Балажи Сринивасан, бывший CTO Coinbase, владеет криптоактивами более чем на $500 млн, в том числе в BTC, ETH и LINK. В 2025 году он инвестирует в стартапы децентрализованной идентификации. Его портфель в большинстве своем закрыт, но аналитики оценивают около 8 тысяч BTC.

Эрик Финман, один из самых молодых криптоммиллионеров, хранит более 400 BTC, приобретенных в 2011–2012 годах. В 2025 году он владеет активами на сумму свыше $30 млн, включая новые токены AI-сегмента. Его инвестиционная деятельность ориентирована на стартапы в сфере образовательных блокчейн-платформ.

Барри Силберт, основатель Digital Currency Group, имеет личный криптопортфель, оцениваемый в $1,3 млрд. Часть активов хранится через дочерние структуры. В 2025 году он концентрируется на рекапитализации и перезапуске Grayscale.

Роджер Вер, один из первых инвесторов Bitcoin, хранит более 10 тысяч BTC, а также значительное количество Bitcoin Cash. Его криптопортфель в 2025 году оценивается более чем в $750 млн. Часть активов переведена в азиатские кастодиальные сервисы.

Энтони Помплиано, аналитик и инвестор, владеет более чем 3 тысячами BTC и цифровыми активами на общую сумму около $250 млн. Его инвестиции включают стейк в нескольких криптобиржах и DeFi-платформах. В 2025 году он также руководит фондом институционального капитала в крипторынке.

Тенденции рынка криптовалют в 2025 году

Согласно данным цифрового издания Cointelegraph, почти половина крупных криптовалютных инвесторов ожидает, что рынок достигнет пика во второй половине 2025 года. Кроме того, по данным криптовалютной биржи Kraken, 73% криптовалютных инвесторов в США планируют продлить инвестиции в криптовалюты в 2025 году. Это свидетельствует о растущем доверии к криптовалют как к инвестиционному активу.

Технологический прогресс также способствует росту криптовалютного рынка. В частности, токенизация реальных активов, таких как недвижимость и товары, позволяет инвесторам получать доступ к традиционным рынкам через блокчейн. По данным криптовалютной биржи KuCoin, ожидается, что к концу 2025 года рынок токенизированных активов достигнет $3.4 триллиона.

Кроме того, растет популярность децентрализованных финансов (DeFi). По прогнозам, рынок DeFi может достигнуть $100 миллиардов в 2025 году, что свидетельствует о растущей интеграции децентрализованных финансовых услуг в традиционную экономику.

Регуляторная среда также меняется. В США администрация президента Дональда Трампа объявила о намерении сделать страну мировым центром криптовалюта. Это включает в себя благоприятные регуляторные инициативы и поддержку инноваций в сфере цифровых активов.

В частности, компания Trump Media & Technology Group объявила о планах привлечь $2.5 миллиарда для инвестирования в биткоин, что свидетельствует об изменении отношения к криптовалютам на самом высоком уровне.

Этот новый ландшафт требует от участников рынка гибкости, инновационности и готовности адаптироваться в условиях быстрых изменений. Частные компании и инвесторы, которые смогут эффективно использовать открывающиеся возможности, будут иметь значительное преимущество в новой эпохе цифровых финансов.