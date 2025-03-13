Мошеннические схемы: как злоумышленники выманивают миллиарды гривен у доверчивых украинцев

В последнее время финансовое мошенничество в Украине приобрело угрожающие масштабы. Особенно активно злоумышленники используют ситуацию полномасштабной войны, когда эмоциональное состояние граждан уязвимо, а социальные сети становятся источником информации для преступников. Они спекулируют на болезненных темах, таких как военнопленные и пропавшие без вести, чтобы выманить средства у доверчивых граждан.

Как мошенники выманивают деньги

По данным Киберполиции Украины, за 2024 год количество зафиксированных случаев мошенничества выросло на 47% по сравнению с 2023-м. Только за прошлый год украинцы потеряли сотни миллионов гривен из-за мошеннических схем.

Почему мошенники охотятся на родных военнопленных и пропавших без вести

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил о новой волне мошенничества, направленного на родных военных, попавших в плен или пропавших без вести. По данным Центра стратегических коммуникаций, злоумышленники активно ищут контакты этих людей в социальных сетях и предлагают им помощь в обмен на большие суммы денег.

"Это одна из самых циничных форм мошенничества, ведь злоумышленники пользуются безысходностью и отчаянием людей", — отмечают в штабе. Мошенники нередко выдают себя за должностных лиц украинских спецслужб или международных гуманитарных организаций, занимающихся освобождением пленных.

По оценкам экспертов, только за последние 2 года мошенники выманили у украинцев около 1,5-1,7 миллиарда гривен. Однако эта цифра может быть значительно больше, поскольку многие потерпевшие не обращаются к правоохранителям из-за чувства вины или страха мести.

Самые распространенные мошеннические схемы

Одной из наиболее распространенных схем является "внесение в список обмена". Мошенники убеждают родственников пленных, что за определенную сумму могут ускорить процесс освобождения. Они используют фальшивые документы и списки, якобы подтверждающие их правдивость. "У нас был случай, когда мошенники выманили 200 тысяч гривен, пообещав, что отец семьи окажется среди обмененных. Человек уплатил, а после этого контакты исчезли", — рассказывает представитель штаба.

Другой популярный метод – "ваш родной в госпитале". Жертве звонит по телефону "врач" или "боевой побратим", утверждающий, что пропавший без вести жив, но нуждается в дорогостоящем лечении. Обычно мошенники играют на эмоциях, создавая чувство срочности: "Если не заплатите сегодня, мы не сможем продолжить лечение".

Также злоумышленники используют старую схему вымогательства несуществующих долгов. Они звонят родным военных, заявляя, что их близкий одолжил деньги перед войной и теперь необходимо вернуть долг. "Это шантаж, который может сопровождаться угрозами", — объясняет представитель правоохранительных органов. Согласно официальной статистике, почти 12% всех мошенничеств в 2024 году приходилось именно на подобные сценарии.

Отдельно следует выделить мошенников, выдающих себя за прорицателей, гадалок, экстрасенсов. Образовался целый "бизнесовый клан", паразитирующий на горе семей пропавших без вести военных. Родные обращаются к ним, потому что готовы на все, только бы узнать, что произошло с их близким человеком.

Мошенники могут как раз получать средства, так и устанавливать длительный контакт с жертвой с целью регулярного получения денег. Жертвам могут длительное время предоставлять ложную информацию о судьбе пропавшего без вести или пленника, условиях содержания в плену, а также продавать услуги "заклинания защиты" или "энергетической поддержки" пленника или пропавшего без вести.

Некоторые прорицатели сами находят своих жертв в соцсетях. Как это работает? Сначала они предлагают ответить на один вопрос бесплатно, а затем постепенно раскручивают родных на деньги.

Финансовые махинации и технологические мошенничества

Не только родственники военных становятся жертвами мошенничества. Массово используются и технологические денежные махинации. По словам заместителя председателя правления "Глобус Банка" Анны Довгальской, более 83% мошенничеств связаны с интернет-схемами.

Среди новых способов обмана – фальшивые звонки якобы от службы безопасности банка. Злоумышленники убеждают клиентов сообщить данные карты или перевести деньги на "безопасный счет". "Методы мошенников стали настолько изящными, что даже опытные пользователи могут попасть в ловушку", — отмечает Довгальская.

Одной из самых распространенных мошеннических схем является нехватка товара после предоплаты на интернет-площадках. Покупатели переводят средства на товар, однако после этого продавец исчезает, не отправив покупку. По данным Киберполиции, только в 2023 году было зафиксировано более 12 тысяч таких случаев, а общий ущерб составил более 400 миллионов гривен.

Шахараи также стараются идти в ногу со временем, поэтому этой зимой появился новый вид мошенничества на фоне запуска программы "Зимняя поддержка". Злоумышленники массово рассылали SMS-сообщения с фальшивыми ссылками на получение государственной помощи. Переходя по таким ссылкам, жертвы вводили личные данные и номера банковских карт, что позволяло мошенникам похищать денежные средства. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что из-за таких схем украинцы потеряли десятки тысяч гривен.

Отдельную категорию мошенничества составляют лжеблаготворительные собрания. Злоумышленники создают фальшивые страницы фондов, имитируя помощь ВСУ или пострадавшим от войны. Некоторые используют имена известных политиков для повышения доверия. "Недавно мы разоблачили схему, где аферисты собирали деньги от имени известного международного фонда. В результате пострадали более 500 человек", — рассказывает эксперт.

Киберполиция Украины сообщает, что за 2024 год было зафиксировано более 14 тысяч случаев киберпреступности, из которых 60% касались именно финансовых махинаций.

Как уберечься от мошенников

Специалисты рекомендуют всегда проверять информацию, прежде чем переводить деньги. Если речь идет о пленном родственнике, следует обращаться только к официальным структурам – Координационному штабу или международным организациям.

Относительно финансовых схем важно не передавать данные карты никому, даже если звонок якобы от банка. Официальные учреждения не просят клиентов разглашать пароли или коды CVC. Также следует избегать поспешных решений и тщательно проверять информацию о благотворительных фондах, связываясь с ними напрямую.

По словам представителей НБУ, почти 90% успешных атак мошенников происходит из-за человеческого фактора – спешки, доверчивости или недостаточной осведомленности о современных методах мошенничества.

В условиях войны и экономической нестабильности мошенники не перестанут искать новые способы выманивания средств. Однако, сохраняя критическое мышление и соблюдая правила безопасности, можно снизить риски и обезопасить себя и своих близких.