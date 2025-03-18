Национальный кэшбек: почему государственная программа не принесла ожидаемых результатов

Национальная программа кэшбека, запущенная в 2024 году, призванная стимулировать экономику и поддержать украинских граждан, не оправдала ожиданий. Несмотря на большие надежды и заявленные амбиции, ее результаты оставляют желать лучшего. Почему программа поддержки потерпела провал, и какие выводы должно сделать украинское правительство, пойдет речь в нашем материале.

Национальный кешбэк

Задержки выплат как основная проблема

Одной из ключевых причин нелестных результатов программы стали задержки в выплатах. По официальной информации Минэкономики, украинцы смогли накопить 714 миллионов гривен за период с декабря по январь, но получили свои деньги только 7 марта. Это произошло потому, что платежи находились в статусе "в обработке" с 18 февраля, и только через три недели они стали доступны гражданам.

Такие задержки оказали существенное влияние на эффективность программы. Как отмечает председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, "средства, которые обещали выплатить еще в третьей декаде февраля, стали доступны гражданам лишь через несколько недель". Это означает, что граждане не могли использовать их вовремя для поддержания потребительского спроса, что в свою очередь уменьшило ожидаемый эффект для экономики.

Низкие выплаты: 105 гривен в месяц

Еще одна важная проблема, помешавшая успешности программы, – это низкий размер выплат. В общем, деньги получили 3,4 миллиона человек, и если поделить всю сумму между получателями, получается, что каждый получил всего 105 гривен в месяц. Эта сумма слишком незначительна, чтобы действительно стимулировать потребительский спрос или поддержать малообеспеченных граждан. Для сравнения даже базовые расходы на мобильную связь часто превышают эту сумму, не говоря уже о других необходимых товарах и услугах.

Как отметил Гетманцев, "такой результат явно не отвечает заявленным целям программы и не стал серьезной поддержкой для развития экономики".

Разногласия в данных и неэффективность программы

Еще одним свидетельством проблемности программы стали разногласия в финансовых расчетах. По информации Минэкономики, в декабре украинцы накопили 436 миллионов гривен, а в январе – 414 миллионов. В сумме это дает 850 миллионов гривен. Однако фактически выплаченная сумма оказалась гораздо меньше. Гетманцев считает, что "разница между начисленными и выплаченными суммами вызывает дополнительные вопросы".

Всего за период с сентября 2024 по январь 2025 года гражданам было выплачено лишь 1,1 миллиарда гривен, хотя планировалось выделить 3 миллиарда. Это означает, что программа фактически профинансировала только треть запланированного объема, что является крайне низким показателем для масштабной государственной инициативы.

Низкий интерес производителей к программе

Не только граждане, но и бизнес проявили меньший интерес к программе, чем ожидалось. В середине ноября 2024 года в ней участвовало 1586 производителей, предлагавших 324 тысячи товаров. По состоянию на 7 марта 2025 г. эти показатели выросли лишь до 1756 производителей и 369 тысяч товаров. Хотя прирост есть, он не отвечает ожиданиям и не указывает на существенный рост доверия к инициативе.

Единые победители: максимальный кэшбек получили единицы

Несмотря на все недостатки программы, некоторые участники смогли извлечь выгоду. По словам Гетманцева, 1208 украинцев потратили более 30 тысяч гривен на товары отечественного производства и получили максимальный кэшбек в 3 тысячи гривен. Однако он отмечает, что эти результаты не могут быть достаточным достижением для программы, которая обещала значительную поддержку для большинства потребителей.

На что украинские тратили полученные средства от программ поддержки?

Параллельно с "Национальным кэшбеком", целью которого было поддержать украинских производителей, государство в конце 2024 года также запустило программу прямых выплат населению "Зимняя поддержка". Минэкономики обнародовало в марте общую статистику использования средств украинскими гражданами по этим двум программам.

Итак, больше всего денег из "Национального кэшбека" и "Зимней еподдержки" украинцы потратили на оплату коммунальных услуг – 3,8 миллиарда гривен, что составляет 56% общей суммы. На мобильную связь ушло 1,4 миллиарда гривен, на заведения питания – 386 миллионов, на лекарства украинцы потратили 189 миллионов гривен, а на компьютерные сети и информационные услуги – 187 миллионов гривен. Благотворительность также заняла ведущее место среди расходов украинцев – 177 миллионов гривен. Книги и печатная продукция получили 147 миллионов гривен, железнодорожные перевозки – 90 миллионов, кинотеатры – 47 миллионов, а почтовые услуги – 42 миллиона гривен. Меньше денег украинцы потратили на кабельное и спутниковое телевидение – всего 29 миллионов гривен.

В Минэкономики отметили, что эти деньги остаются в экономике, способствуют созданию рабочих мест и наполняют бюджет через налоги. Однако это не изменяет того факта, что данные программы не принесли ожидаемого эффекта.

Итоги: почему государственные программы поддержки не эффективны?

Несмотря на громкие заявления и масштабный запуск, "Национальный Кэшбэк" не смог стать эффективным экономическим стимулом. Основные причины этого – задержки выплат, слишком низкие суммы компенсаций, разногласия в финансовых расчетах и слабый интерес со стороны бизнеса.

Напомним, что средства на финансирование всего этого аттракциона популизма, включая тысячу, ушли из невыполненных Министерством экономики программ гуманитарного разминирования и помощи аграриям. Все эти заявления о поддержке национального производителя выглядят особенно некстати на фоне того, как чиновники подняли военный сбор. Это повышение, по сути, забрало гораздо больше дохода у официально трудоустроенных людей.

Украинские производители сейчас имеют кучу разных проблем, не связанных с низким уровнем потребления. Государственные подачки на этот уровень потребления не повлияют. К тому же отечественный производитель платит за электроэнергию по меньшей мере в 2-2,5 раза больше населения. Он вынужден учитывать очередные налоговые инициативы, повышение военного сбора, откаты некоторым "неблаготворительным" персонам из разных государственных агентств.

Что касается "тысячи", все еще более прозаично – это неиспользованные средства Фонда безработицы. Прямо сейчас в Украине бизнес задыхается от нескольких проблем: нехватки квалифицированных кадров и рост налоговой нагрузки. Государственные инициативы должны быть направлены на создание человеческого капитала, а не на краткосрочное потребление. А деньги, которые могли бы пойти на образование, медицину и инновации, направили на недальновидные выплаты.

Если правительство планирует запускать подобные инициативы в будущем, ему следует обратить внимание на оперативность выплат, реальную покупательную способность полученных средств и прозрачность финансовых операций. Без этого программы финансовой поддержки будут оставаться только декларативными мерами без существенного влияния на экономику страны.