Национальный кэшбек: почему государственная программа не принесла ожидаемых результатов

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Недилько Ксения
Национальная программа кэшбека, запущенная в 2024 году, призванная стимулировать экономику и поддержать украинских граждан, не оправдала ожиданий. Несмотря на большие надежды и заявленные амбиции, ее результаты оставляют желать лучшего. Почему программа поддержки потерпела провал, и какие выводы должно сделать украинское правительство, пойдет речь в нашем материале.
Национальный кешбэк
Одной из ключевых причин нелестных результатов программы стали задержки в выплатах. По официальной информации Минэкономики, украинцы смогли накопить 714 миллионов гривен за период с декабря по январь, но получили свои деньги только 7 марта. Это произошло потому, что платежи находились в статусе "в обработке" с 18 февраля, и только через три недели они стали доступны гражданам.
Такие задержки оказали существенное влияние на эффективность программы. Как отмечает председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, "средства, которые обещали выплатить еще в третьей декаде февраля, стали доступны гражданам лишь через несколько недель". Это означает, что граждане не могли использовать их вовремя для поддержания потребительского спроса, что в свою очередь уменьшило ожидаемый эффект для экономики.
Еще одна важная проблема, помешавшая успешности программы, – это низкий размер выплат. В общем, деньги получили 3,4 миллиона человек, и если поделить всю сумму между получателями, получается, что каждый получил всего 105 гривен в месяц. Эта сумма слишком незначительна, чтобы действительно стимулировать потребительский спрос или поддержать малообеспеченных граждан. Для сравнения даже базовые расходы на мобильную связь часто превышают эту сумму, не говоря уже о других необходимых товарах и услугах.
Как отметил Гетманцев, "такой результат явно не отвечает заявленным целям программы и не стал серьезной поддержкой для развития экономики".
Еще одним свидетельством проблемности программы стали разногласия в финансовых расчетах. По информации Минэкономики, в декабре украинцы накопили 436 миллионов гривен, а в январе – 414 миллионов. В сумме это дает 850 миллионов гривен. Однако фактически выплаченная сумма оказалась гораздо меньше. Гетманцев считает, что "разница между начисленными и выплаченными суммами вызывает дополнительные вопросы".
Всего за период с сентября 2024 по январь 2025 года гражданам было выплачено лишь 1,1 миллиарда гривен, хотя планировалось выделить 3 миллиарда. Это означает, что программа фактически профинансировала только треть запланированного объема, что является крайне низким показателем для масштабной государственной инициативы.
Не только граждане, но и бизнес проявили меньший интерес к программе, чем ожидалось. В середине ноября 2024 года в ней участвовало 1586 производителей, предлагавших 324 тысячи товаров. По состоянию на 7 марта 2025 г. эти показатели выросли лишь до 1756 производителей и 369 тысяч товаров. Хотя прирост есть, он не отвечает ожиданиям и не указывает на существенный рост доверия к инициативе.
Несмотря на все недостатки программы, некоторые участники смогли извлечь выгоду. По словам Гетманцева, 1208 украинцев потратили более 30 тысяч гривен на товары отечественного производства и получили максимальный кэшбек в 3 тысячи гривен. Однако он отмечает, что эти результаты не могут быть достаточным достижением для программы, которая обещала значительную поддержку для большинства потребителей.
Параллельно с "Национальным кэшбеком", целью которого было поддержать украинских производителей, государство в конце 2024 года также запустило программу прямых выплат населению "Зимняя поддержка". Минэкономики обнародовало в марте общую статистику использования средств украинскими гражданами по этим двум программам.
Итак, больше всего денег из "Национального кэшбека" и "Зимней еподдержки" украинцы потратили на оплату коммунальных услуг – 3,8 миллиарда гривен, что составляет 56% общей суммы. На мобильную связь ушло 1,4 миллиарда гривен, на заведения питания – 386 миллионов, на лекарства украинцы потратили 189 миллионов гривен, а на компьютерные сети и информационные услуги – 187 миллионов гривен. Благотворительность также заняла ведущее место среди расходов украинцев – 177 миллионов гривен. Книги и печатная продукция получили 147 миллионов гривен, железнодорожные перевозки – 90 миллионов, кинотеатры – 47 миллионов, а почтовые услуги – 42 миллиона гривен. Меньше денег украинцы потратили на кабельное и спутниковое телевидение – всего 29 миллионов гривен.
В Минэкономики отметили, что эти деньги остаются в экономике, способствуют созданию рабочих мест и наполняют бюджет через налоги. Однако это не изменяет того факта, что данные программы не принесли ожидаемого эффекта.
Несмотря на громкие заявления и масштабный запуск, "Национальный Кэшбэк" не смог стать эффективным экономическим стимулом. Основные причины этого – задержки выплат, слишком низкие суммы компенсаций, разногласия в финансовых расчетах и слабый интерес со стороны бизнеса.
Напомним, что средства на финансирование всего этого аттракциона популизма, включая тысячу, ушли из невыполненных Министерством экономики программ гуманитарного разминирования и помощи аграриям. Все эти заявления о поддержке национального производителя выглядят особенно некстати на фоне того, как чиновники подняли военный сбор. Это повышение, по сути, забрало гораздо больше дохода у официально трудоустроенных людей.
Украинские производители сейчас имеют кучу разных проблем, не связанных с низким уровнем потребления. Государственные подачки на этот уровень потребления не повлияют. К тому же отечественный производитель платит за электроэнергию по меньшей мере в 2-2,5 раза больше населения. Он вынужден учитывать очередные налоговые инициативы, повышение военного сбора, откаты некоторым "неблаготворительным" персонам из разных государственных агентств.
Что касается "тысячи", все еще более прозаично – это неиспользованные средства Фонда безработицы. Прямо сейчас в Украине бизнес задыхается от нескольких проблем: нехватки квалифицированных кадров и рост налоговой нагрузки. Государственные инициативы должны быть направлены на создание человеческого капитала, а не на краткосрочное потребление. А деньги, которые могли бы пойти на образование, медицину и инновации, направили на недальновидные выплаты.
Если правительство планирует запускать подобные инициативы в будущем, ему следует обратить внимание на оперативность выплат, реальную покупательную способность полученных средств и прозрачность финансовых операций. Без этого программы финансовой поддержки будут оставаться только декларативными мерами без существенного влияния на экономику страны.
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