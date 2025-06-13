Пенсии прокуроров и судей в Украине: что с ними не так

Проблема пенсионного обеспечения в Украине – одна из острейших в социальной сфере. Пока миллионы пенсионеров вынуждены выживать на несколько тысяч гривен ежемесячно, другие – представители отдельных профессиональных групп – получают выплаты в десятки раз больше. Речь идет о так называемых спецпенсиях для судей, прокуроров и некоторых других категорий бывших чиновников. Эти выплаты вызывают все большее возмущение в обществе, ведь имеют черты социальной несправедливости и финансовой неэффективности.

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По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, только в 2025 году на компенсацию спецпенсий по решениям судей предусмотрено более 34,3 млрд. гривен. Это колоссальная сумма для Пенсионного фонда, которая могла бы пойти на повышение минимальных пенсий. "На сегодняшний день минимальная пенсия составляет 2361 грн, средняя — 6341 грн, а 36% пенсионеров получают менее 4 тыс. грн. грн. Это позор для европейской страны", – заявил Гетманцев с трибуны парламента.

Еще в октябре 2024 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение об упорядочении спецпенсий, которое уже ввел Президент. В парламентском комитете социальной политики готовится ко второму чтению законопроект №12278, предусматривающий отмену спецпенсий прокурорам. По словам Гетманцева, принятие этого закона – вопрос не только финансов, но и элементарной справедливости.

"Мы предлагаем и требуем от правительства пересмотра минимальных пенсий и повышения хотя бы до 4 тысяч грн за счет этих источников и детенизации", — добавил Гетманцев. По его словам, только детенизация рынка активных товаров могла бы обеспечить резерв для обеспечения достойной жизни пенсионеров.

От 35 тысяч до 88 тысяч: как работает система спецпенсий

Резонанс в обществе вызвало дело бывшего прокурора прокуратуры Харьковской области Ивана Сагуна, который через суд вернул выплаты пенсии в размере 88,2 тыс. грн в месяц. Ограничение пенсионных выплат прокурору до 35,2 тыс. грн, суд признал незаконным. Напомним, что с 1 января 2025 года Кабмин ввел специальные коэффициенты и начал урезать сверхвысокие спецпенсии: все, что превышало 10-кратную сумму от минимальной пенсии — 23,6 тысячи гривен, уменьшали по специальному коэффициенту. В решении Харьковского районного суда отмечено, что исполнительная власть вмешалась в полномочия органов прокуратуры, а также нарушила конституционные принципы распределения полномочий.

Несмотря на правительственные попытки ограничить сверхвысокие спецпенсии, судебная система фактически открыла лазейку для возобновления прежних выплат. Только за первые месяцы после введения коэффициентов суды приняли более 670 решений об отмене ограничений. И хотя это лишь незначительная часть от 24,6 тысячи украинцев, получающих пенсии более 23,6 тыс. грн, темпы отмены впечатляют. Суды не только оперативно удовлетворяют иски, но и принимают решение задним числом, позволяющим компенсировать пенсионерам недополученное.

Показателен также пример бывшего прокурора Александра Озерянского. После того, как ему сократили выплату с 72 до 33,6 тыс. грн, он через суд не только восстановил прежний размер пенсии, но и добился компенсации за предыдущие месяцы. Символично, что решение принял именно тот суд, в котором работает его жена – судья Светлана Озерянская. Кстати, именно из-за этого суда он и получил пенсию более 70 тысяч гривен, поскольку ПФУ подобные выплаты самостоятельно не назначает.

В общем, механизм работает следующим образом: ограничение вводит правительство, ПФУ их применяет, однако пенсионер обращается в суд, и через неделю-две возвращает свои десятки тысяч гривен. Активнее всего судятся военные пенсионеры, прокуроры и судьи — именно те категории, которым государство предоставляет максимальную социальную защиту. Обычные граждане, мобилизованные с 2022 года, остаются вне этой системы, несмотря на непосредственное участие в боевых действиях.

Таким образом, серия скандалов с прокурорскими пенсиями наглядно продемонстрировала, как несовершенна система регулирования пенсий для отдельных категорий должностных лиц. Вместо четко определенных и справедливых механизмов государство вынуждено тратить миллиарды гривен на пенсии, которые восстанавливаются через суд. И это при том, что большинство украинцев уходят на пенсию в 60 лет и получают 35–40% от средней зарплаты за жизнь.

Как возникла система спецпенсий и почему она до сих пор существует

Система спецпенсий начинается еще с 90-х годов, когда в законодательстве Украины закладывались особые условия для определенных категорий работников. Закон "О прокуратуре" предусматривает, что прокуроры могут выходить на пенсию после 25 лет трудового стажа, из которых не менее 15 — на прокурорских должностях. При этом пенсия должна составлять 60% заработной платы. Это вдвое больше, чем предусмотрено большинством граждан.

Такая же ситуация и с судьями. Их пенсионные гарантии прописаны в отдельных законах и часто не зависят от изменений в общем пенсионном законодательстве. Более того, судьи и прокуроры могут рассчитывать на автоматический перерасчет пенсий при повышении зарплат в органах, где они работали. Это создает парадокс, когда размер выплаты увеличивается без учета изменений в пенсионном фонде или в реальном состоянии бюджета страны.

Эти нормы оправдывают, что судьи и прокуроры работают в стрессовых условиях, подвергаются рискам и имеют повышенную ответственность. Но такая аргументация все чаще подвергается сомнению. "Не может в одном государстве человек получать 2300 и 100 тысяч. грн, причем их функционал во время работы не сильно отличается", – отмечает Гетманцев.

Нужна справедливая пенсионная реформа

Ключевой вызов сегодня – реформирование пенсионной системы в сторону справедливости и равенства. Отмена спецпенсий для прокуроров, как предлагается в законопроекте №12278, только первый шаг. В обществе все больше и больше запроса на равные правила для всех — без исключений и привилегий.

Нынешняя модель, в которой прокурор может в 35 лет уйти на пенсию и получать выплату, в десятки раз превышающую минимальную, не только морально сомнительна, но и экономически непосильна для государства. Особенно на фоне войны, социального напряжения и нехватки бюджетных средств на базовые нужды.

Законодательная база уже позволяет правительству пересматривать пенсии, в частности с помощью специальных коэффициентов. Но судебные решения часто упраздняют такие ограничения. Следовательно, реформа должна идти не только через изменение законов, но и через пересмотр принципов, согласно которым государство оценивает целесообразность тех или иных привилегий. Настоящая пенсионная справедливость возможна только тогда, когда каждый украинец будет чувствовать, что его труд и вклад в бюджет были стоимостно оценены.

Гарантии должны быть, но не феодальные привилегии, умножающие недоверие к государственным институтам. Именно поэтому вопрос спецпенсий не только финансовый, но и моральный. Его решение станет тестом на зрелость украинской политики в послевоенный период.