Самая надежная инвестиция в мире: почему цена золота бьет рекорды

В апреле 2025 года золото достигло исторических максимумов, преодолев отметку 3,500 долл. за тройскую унцию. В течение года это уже 28-й рекорд цены на драгоценный металл, который еще раз подтверждает его статус "тихой гавани" для инвесторов. На фоне глобальной политической и экономической нестабильности золото становится все чаще ключевым активом для сохранения стоимости.

Золото. Фото портал "Комментарии"

Что толкает цену золота вверх?

Основной причиной стремительного роста цен на золото является геополитическая нестабильность и кризис доверия к традиционным валютам, прежде всего доллара США. Последним громким событием стало обострение конфликта между президентом США Дональдом Трампом и главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом. Хотя угроза увольнения Пауэлла не реализовалась, именно поднятие такого вопроса вызвало волну недоверия к независимости ФРС, что ударило по позициям доллара.

Дополнительным фактором выступает экономическая политика США, в частности, торговая конфронтация с Китаем, что усиливает волатильность на рынках. В таких условиях инвесторы ищут безопасные активы и золото становится логичным выбором. Параллельно растет интерес со стороны центральных банков: по данным Goldman Sachs, они скупают более 50 тонн золота ежемесячно — на 22% больше, чем в прошлом году. Страны, например Китай, до сих пор держат лишь около 6% резервов в золоте, что указывает на потенциал дальнейших закупок. К этому прибавляется взрывной рост инвестиций в золотые ETF: китайские фонды всего за две недели апреля прибавили 29 тонн металла. А ранее являвшиеся в стороне розничные инвесторы теперь активно заходят на рынок, усиливая спрос. Такой спрос подпитывает рынок и формирует новую ценовую планку.

Фондовый рынок США, в частности Nasdaq 100, также продемонстрировал падение на 3% в тот же период. Это усилило эффект "тихой гавани", когда инвесторы переключаются из волатильных активов на защищенные — например золото. Особую роль сыграла политика администрации Трампа, а именно введение пошлин в рамках "Дня освобождения", дестабилизирующая рынки и усилившая спрос на защитные активы.

Технические аналитики фиксируют последовательное пробитие уровней сопротивления, формирующее "лестничный эффект": каждая новая вершина становится поддержкой, создавая благоприятную динамику для дальнейшего роста. Кроме того, золото выигрывает в условиях смешанных экономических сигналов – инфляция остается неопределенной, а прогнозы по росту мировой экономики колеблются.

Также золото выигрывает на фоне понижения ставок: оно не приносит пассивного дохода, но утрата других прибыльных инструментов увеличивает его привлекательность. Инвестиции в золотые ETF выросли до исторических максимумов, а физическое золото возвращается в портфеле как стратегический элемент защиты от инфляции и рецессии.

Прогнозы и перспективы: как высоко может взлететь золото?

Текущий рост цены золота заставляет аналитиков пересматривать свои прогнозы. По оценкам руководителя портфеля Victor Smorgon Group Кэмерон Джадда, цена 4,000 долл. за унцию уже не выглядит фантастической. Если тенденция увеличения закупок центральными банками и рост интереса к ETF сохранится, эта отметка может быть достигнута уже к концу 2025 года.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к концу 2025 года цена золота может достичь 3,700 долл. за унцию. В случае дальнейшего политического напряжения, девальвации доллара и нестабильности в глобальной экономике возможно повышение и до 3,900 долл. Прогноз базируется не только на текущих трендах, но и на структурном росте спроса со стороны центральных банков, дедолларизирующих свои резервы.

Еще одним значимым фактором остается усиление геополитического напряжения — в частности, конфликты на Ближнем Востоке и торговые споры между сверхдержавами. В таких условиях золото выступает не только инструментом инвестирования, но и страховым активом, основанным на долгосрочных стратегиях управления рисками. Аналитики также указывают на высокий интерес к золоту со стороны ритейл-инвесторов, начинающих активнее входить в рынок через ETF и цифровые платформы, что способствует дополнительному повышению спроса.

Дополнительным драйвером выступает "разрыв ожиданий": большинство моделей аналитиков до сих пор базируются на значительно более низких ценах, чем уже установленные на рынке. Как следствие, возможные корректировки моделей прибыльности и обновление ценовых ориентиров могут повлечь за собой новую волну закупок со стороны институциональных инвесторов.

Что следует учесть украинским инвесторам в золото?

В Украине интерес к инвестициям в золото остается умеренным. Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, отмечает, что покупка золота в Украине – это долгосрочная стратегия, а не способ быстрого заработка. Он подчеркивает, что при быстрой продаже слитка на вторичном рынке можно потерять 10–15% от первоначальной стоимости.

Спрос на золотые слитки в Украине в 2025 году снизился на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Это связано с ограниченными запасами золота в банках и широким спредом между ценами купли и продажи. Наибольшим спросом пользуются слитки весом 50–100 граммов, составляющие более 70% от общего объема продаж.

Для украинских инвесторов нынешний "золотой" бум открывает интересные возможности, но также нуждается в осторожном и стратегическом подходе. Во-первых, стоит учитывать валютный фактор: золото котируется в долларах США, и колебания курса гривны могут оказывать существенное влияние на конечную доходность. В периоды девальвации гривны золото становится двойной защитой как от валютных рисков, так и от глобальной нестабильности.

Вторым преимуществом является то, что украинские инвесторы имеют доступ к различным инструментам: от физического золота (слитки, монеты) до биржевых фондов (ETF) и акций международных золотодобывающих компаний. Последний вариант особенно актуален, поскольку позволяет получить дополнительную прибыль благодаря росту доходности самих производителей золота, которые сейчас имеют рекордно высокие маржи.

Однако важно избегать импульсивных решений. Рост золота – это уже поздняя фаза бычьего тренда, когда рынок становится эмоционально перегретым. Разумным шагом может стать постепенное формирование позиции или инвестирование через "долларовую среднюю" (dollar-cost averaging), распределяя вложения на несколько этапов.

Кроме того, инвесторам следует ориентироваться на долгосрочный горизонт. Золото — это не столько инструмент для спекуляций, сколько средство сохранения стоимости, особенно в условиях геополитической турбулентности, которая, к сожалению, остается актуальной для Украины.

Также целесообразно проконсультироваться с финансовым советником, чтобы учесть индивидуальный риск-профиль и оптимально выбрать способ вхождения в "золотой" актив.

Сейчас, учитывая глобальную экономическую и политическую нестабильность, золото подтверждает свой статус надежного актива для сохранения капитала. Его цена продолжает расти, поддерживаемая спросом со стороны центральных банков, инвесторов и снижением процентных ставок. Хотя в Украине инвестиции в золото имеют свои особенности и риски, для долгосрочных стратегий сохранения капитала этот металл остается привлекательным вариантом.