От роскоши к повседневности: как за 33 года независимости изменилась стоимость мобильной связи в Украине

С момента провозглашения независимости в 1991 году мобильная связь прошла путь от элитной услуги, доступной только богатым, до неотъемлемой части жизни миллионов украинцев. Сегодня трудно представить день без смартфона в кармане, но в начале 1990-х даже короткий разговор по мобильному мог стоить половину месячной зарплаты. Как изменились цены? Что повлияло на их падение, а впоследствии – на постепенный рост? И действительно ли украинские тарифы остаются одними из самых низких в мире? "Комментарии" попытались разобраться, учитывая все цифры, факты и мнения экспертов.

Фото: портал "Комментарии"

Начало эпохи: мобильный как символ статуса

Мобильная связь в независимой Украине стартовала 1 июля 1993 года. Именно тогда раздался первый звонок в сети оператора Украинская мобильная связь (теперь известная как Водафон Украина). Тогда сеть работала в стандарте NMT-450 и насчитывала всего 6 базовых станций – 5 в Киеве и одну в Борисполе. Подключение стоило около $ 850, абонентская плата достигала $150–200 в месяц, минута исходящего звонка обходилась в $1, а входящего – в $0,5. Многие абоненты получали счета до $1000 в месяц. Для сравнения: средняя зарплата в июле 1993 составляла всего $36. То есть на полный разговор хватало чуть больше получаса в месяц, если не есть и не пить. До конца года в стране было всего 2800 абонентов.

"Первые аппараты стоили около 3000 долларов", — вспоминает совладелец компании Biopharma Константин Ефименко. Основатель сети Foxtrot Валерий Маковецкий добавляет: "Моя первая мобильная Nokia весила более 2 кг. Устройство нужно было носить за ручку, а расходы на связь доходили до $500 в месяц".

В 1994 году появился еще один игрок – акционерное общество "Киевстар". Конкуренция начала постепенно давить на цены. В 1998 году, по словам одного из основателей "Киевстар" Игоря Литовченко, стоимость телефона упала до $350, подключение – до 140, а абонентская плата – до $60. Средняя зарплата тогда составляла около 28 долларов, поэтому связь оставалась роскошью. Именно в это время появились тарифы с предоплатой: в феврале 1998 Голден Телеком запустил UNI, а в 1999 — Sim-Sim от Украинской мобильной связи и Ace&Base от "Киевстар". Посекундная тарификация (первой ввела "Киевстар" с 30-й секунды) и отмена платы за входящие звонки в 2000–2003 годах (после принятия соответствующего закона) сделали услугу более доступной.

Конкуренция, технологии и тарифные войны: цены стремительно падают

С появлением стандарта GSM в 1997 году (его запустили и "Киевстар" и Украинская мобильная связь) рынок начал стремительно развиваться. К 2004 году количество абонентов достигло 12 миллионов, а в 2006 превысило население страны. Появление виртуальных операторов – Jeans, djuice, МОБИ – и молодежных брендов еще больше разожгло конкуренцию. "Конкуренция повлекла за собой падение цен на услуги", - отмечает основатель сети Allo Дмитрий Деревицкий. Операторы отменяли плату за звонки внутри сети, вводили безлимитные предложения и снижали цены на данные.

В 2000-х появился мобильный интернет: сначала на скорости 9,6 кбит/с (тарификация поминутно), затем GPRS и EDGE. В 2015-2016 годах запустили третье поколение (UMTS), а в 2018 - четвертое (LTE). Тарифные войны 2017 стали пиком доступности: lifecell предлагал 20 ГБ интернета плюс 100 минут на другие сети и безлимит внутри за 50 гривен в месяц. Цены на гигабайты падали, а объем пакетов рос. По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, рынок стал одним из самых конкурентных в Европе.

Современность: рост тарифов из-за войны и инфляции

Полномасштабное вторжение в 2022 году кардинально изменило ситуацию. Операторам пришлось инвестировать в энергонезависимость: генераторы, восстановление поврежденной инфраструктуры, закупку частот. В 2024-2026 годах тарифы выросли. В феврале-марте 2026-го все три основных оператора – "Киевстар", Водефон Украина и lifecell – подняли цены на 40–100 гривен. Средняя стоимость пакета с 20–40 ГБ Интернета теперь составляет 7–8,5 евро в месяц. Средний доход оператора с одного абонента (ARPU) в 2025 году: у "Киевстар" – 158–162 гривны, у Водефон Украина – около 140 гривен, у lifecell – 138 гривен. В общей сложности – 140–160 гривен в месяц.

Эксперт по вопросам коммуникаций Александр Глущенко объясняет : "Украинские операторы существенно подняли цены на свои услуги из-за роста расходов. Этому способствовали закупки генераторов для обеспечения энергонезависимости в условиях отключений света, удорожание энергоресурсов, курсовая разница, уровень инфляции, повышение налогов, восстановление уничтоженной инфраструктуры и покупка частот на аукционах". По его словам, из-за войны уменьшились доходы населения, поэтому в отношении этого показателя услуги связи в Украине существенно подорожали по сравнению со странами Евросоюза. В то же время, Глущенко подчеркивает: "Если сравнивать соотношение цена/качество, то связь в Украине на достойном уровне. Представители украинских операторов связи могут читать лекции европейским коллегам, как организовать связь во время войны".

Сравнение с другими странами: дешево, но в отношении доходов – не всегда

По данным британской компании Cable.co.uk (по состоянию на 2025–2026 годы), Украина занимает 16 место в мире по стоимости 1 ГБ мобильного интернета — $0,27. Для сравнения: в Израиле – 0,02 доллара, в Италии и Фиджи – по 0,09 доллара, в Германии – свыше $2, в Швейцарии – свыше $7. Средняя стоимость пакета с 20–40 ГБ в Украине – 7–8,5 евро. В Германии аналогичные услуги стоят 30-40 евро, во Франции — около 20 евро, в Польше — 10-12 евро.

Международный союз электросвязи (ITU) отмечает, что абсолютные цены в Украине — одни из самых низких в Европе. Однако относительно валового национального дохода на душу населения показатель достигает 1,36 – один из самых высоких в Европе (уступает только Албании). Это значит, что украинцы тратят на связь ощутимую долю доходов.

Сравнение стоимости 1 ГБ мобильного интернета и средней цены пакета (на 2025–2026 годы)

Страна Стоимость 1 ГБ ( $ ) Средняя стоимость пакета 20–40 ГБ (евро/месяц) Израиль 0,02 - Италия 0,09 - Украина 0,27 7–8,5 Польша - 10–12 Франция - около 20 Германия свыше 2 30–40 Швейцария свыше 7 -

Источник: Cable.co.uk и данные операторов и ITU. Цены скруглены и отражают средние рыночные предложения.

Почему цены меняются и что будет дальше

Главными драйверами снижения цен на рынке мобильной связи стали конкуренция трех крупных операторов, государственное регулирование (отмена платы за входящие, снижение интерконнекта) и технологический прогресс. С 1993 по 2017 год стоимость минуты звонка упала в десятки раз, а гигабайты стали массовыми. Война заставила операторов повысить тарифы, но качество связи остается высоким: покрытие четвертого поколения охватывает более 90% населения, а скорость загрузки в среднем – 42,68 Мбит/с (81-е место в мире по Speedtest).

Александр Глущенко прогнозирует: "Мобильные операторы вряд ли и дальше будут существенно повышать цены. Есть ожидание, что мобильные операторы существенно не будут поднимать стоимость тарифов. Если учитывать соотношение стоимости услуг в отношении доходов населения, то все последующие увеличения будут приводить к уменьшению спроса на услуги операторов, отказов от второй сим-карты, требований перевести на более дешевый тарифный план или изменение поставщика услуг через сервис переноса номеров".

За 33 года независимости мобильная связь превратилась из атрибута элиты в доступную услугу, которая спасает жизнь во время отключений и обстрелов. Цены уже не те, что в 1990-х, но и не самые высокие в Европе. Главное – чтобы конкуренция и регулирование продолжали работать в пользу абонентов. Ведь качественная и доступная связь – это не роскошь, а необходимость в современном мире.