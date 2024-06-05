Ахметов единственный среди украинцев вошел в рейтинг самых богатых людей мира

По версии агентства Bloomberg рейтинг самых богатых людей мира возглавил основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос. По данным агентства, состояние Безоса по состоянию на сегодняшний день составляет 205 миллиардов долларов. С начала года оно выросло на 27,9 млрд. долларов.

Ринат Ахметов

Второе место в рейтинге занимает французский бизнесмен Бернар Арно, владеющий контрольным пакетом в компании LVMH. Его состояние составляет 203 млрд долларов.

Замыкает тройку богачей основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивают в 202 млрд долларов.

Согласно данным рейтинга, в первую десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Meta Марк Цукерберг (169 млрд долларов), соучредитель компании Google Ларри Пейдж (156 млрд долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (152 млрд долларов), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ( 148 млрд долларов), экс-президент Alphabet Сергей Брин (147 млрд долларов), основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (138 млрд долларов), а также американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет (133 млрд долларов).

Согласно данным агентства, единственным украинцем в списке является Ринат Ахметов. Бизнесмен занимает 451 место. Его состояние оценивается в 6,44 млрд долларов. По данным Bloomberg, с начала года оно увеличилось на 598 миллионов долларов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине подняли тариф на электроэнергию. В Минэнерго подчеркнули, что повышение тарифа на электроэнергию является сложным, но необходимым шагом, ведь в нынешних условиях у государства нет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Кроме того, там отметили, что нужны деньги на то, чтобы восстановить объекты, разрушенные Россией.

При этом эксперты подчеркивают , если исходить из логики, что сейчас повреждены принадлежащие ДТЭК станции и государство будет тратить средства на то, чтобы их восстанавливать, то они должны быть в государственной собственности.



