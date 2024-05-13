Банк "Альянс" может быть выведен с рынка из-за неспособности погасить гарантии компании Коломойского – EU Reporter

Небольшой украинский банк "Альянс", который отказывается выполнять обязательства по гарантии, выданной одной из компаний Игоря Коломойского для расчета электроэнергии, полученной от Укрэнерго, может быть выведен с рынка Национальным банком. Об этом говорится в статье европейского издания EU Reporter.

Банк "Альянс" может быть выведен с рынка. Фото из открытых источников

Журналисты обратили внимание на схему, в которой привлечен банк, компания "Юнайтед Энерджи", связываемая с Игорем Коломойским, и государственная компания "Укрэнерго".

В начале полномасштабного вторжения в Украину "Юнайтед Энерджи" получила средства от перепродажи электроэнергии, не заплатив государству. Долг компании должен быть покрыт гарантом – банком "Альянс". Однако он также отказался выполнять свои обязательства. Журналисты отмечают, что сумма долга эквивалентна стоимости 14 000 дронов Mavic, 57 000 дронов FPV или 7000 снарядов калибра 155 мм для Вооруженных сил Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовало дело, согласно материалам которого банк не имел права выдавать гарантию более чем на 1,8 млрд грн. энерготрейдеру. Так что, когда компания Коломойского не рассчиталась за отпущенную электроэнергию, а банк отказался покрывать свои обязательства, это стало прямым убытком для государственного предприятия. Более того, сейчас он оспаривает валидность гарантии в судах.

"Невыполнение финансовым учреждением гарантийных обязательств может поставить вопрос о ее выводе с рынка. Ведь собственный капитал банка менее 1 миллиарда гривен, поэтому гарантийный платеж на сумму 1,13 миллиарда гривен может существенно повлиять на его финансовую стабильность. [...] Журналисты уже обратили внимание на то, что для банка третьего уровня очень негативно брать на себя обязательства на миллиарды гривен, превышающие его финансовые возможности. Более того, даже поверхностный взгляд на показатели баланса показывает, что Банк Альянс не имел права выдавать гарантии такого размера", – сказано в статье.

По состоянию на 1 сентября 2021 регулятивный капитал финансового учреждения составил 610 миллионов гривен. Это означает, что гарантия по договору с Юнайтед Энерджи не могла превышать 152 миллиона гривен (25 процентов регулятивного капитала). "Однако, учитывая соглашения между компанией и банком, сумма гарантии достигла почти 1,9 миллиарда гривен. Это в 12,5 раз больше, чем позволяет регуляторный лимит", — говорится в материале.

По мнению автора, это должно привлечь внимание регулятора (НБУ) в первую очередь. "По результатам проверки Банка Альянс в январе 2023 года стало известно, что банк намеренно подавал недостоверные финансовые отчеты НБУ. Снова возникает вопрос: где позиция НБУ?", — пишет журналист.

Он добавляет, что банк Альянс выпустил другие гарантии (по состоянию на сентябрь 2023 они превысили 7 миллиардов гривен) и принимает участие в ряде судебных дел, связанных с отказом удовлетворить требования кредиторов, в частности Министерства обороны, Национальной службы здоровья Украины, Оператора газотранспортной системы Украины, "Нефтегаз Трейдинг" и Администрации морских портов Украины. Кроме того, банк фигурирует в материалах уголовного производства № 42017000000000445 от 17 февраля 2017 года, что свидетельствует о том, что через банк в 2017-2018 годах руководство региональных газовых компаний Дмитрия Фирташа могло незаконно выводить средства, что привело к увеличению борга перед Нафтогазом.

"Итак, очевидно, что аннулирование гарантий во всех случаях не является лучшим способом позиционирования финансового учреждения на рынке. Если речь не идет о бизнес-модели. Но тогда Национальный банк — а также НАБУ — должны внимательнее присмотреться к этому, чтобы минимизировать риски для вкладчиков, а также для бизнеса, который до сих пор работает с финансовым учреждением", — говорится в статье.

Параллельно с процессами, касающимися банка, Укрэнерго пытается взыскать средства не только с финансового учреждения, но и с "Юнайтед Энерджи". Однако состоявшееся 8 мая судебное заседание снова не дало никаких результатов. Суд в очередной раз ушел на перерыв.