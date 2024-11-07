Банковскую тайну для пользователей "Национального кэшбека" отменили: как украинцы оказались в ловушке

В Украине реализуют программу "Национальный кэшбек", в рамках которой украинцы будут получать 10% компенсации за покупку товаров украинского производства. Подробнее об условиях программы портал "Комментарии" писал здесь.

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Однако, открыв соответствующую карточку, не все обратили внимание на договор, который нужно было подписать, ведь фактически все они типичны. На важные отличия обратил внимание интернет-адвокат и блогер Константин Корсун.

Он отметил, что, подписывая соответствующий договор, конечно не читая, доверчивый гражданин фактически отказывается от банковской тайны, позволяя передавать эту информацию третьим лицам (пункт 8.7). Причем, это касается всех счетов в этом банке, а не только отдельного счета для начисления кэшбека. А также касается еще всех будущих счетов.

Пункт 18.2 настоящего договора позволяет банку в одностороннем порядке изменять "существенные условия договора" – то есть практически полностью переписывать договор в свою пользу. И банк может предупредить клиента о таких изменениях даже просто сообщением в мессенджере (и не определено в каком именно). При этом согласие клиента не нужно – они автоматически начнут действовать через 30 дней после отправки банком месседжу. До сих пор пользуется клиент тем мессенджером тоже не существенно для банка.

А если вдруг клиент прочитал изменения в договор и не согласен с ними – может только расторгнуть договор, причем в письменной форме и в отделении банка. И что важно: до подачи заявления на расторжение договора "клиент обязуется осуществить полное погашение денежных обязательств по этому договору" – то есть вернуть все, что получил раньше, возможно с процентами", – отметил адвокат.

Кроме того, пункт 28.4 предоставляет банку право передавать персональные данные клиента-кэшбекера "третьим лицам". Каким именно лицам и что они дальше будут с теми персональными данными делать – не определено. Клиент сразу соглашается на все, на весь период действия договора – на 20 лет (пункт 25 договора).

А значит, банк может в течение 20 лет продавать эти персональные данные кому угодно.

По словам адвоката, в течение 20 лет не будет работать понятие "банковская тайна", банк сможет как угодно менять условия без согласия клиента, продавать кому попало персональные данные по всем счетам клиента.

“Если же гражданин все это подписал, а затем прочитал это сообщение, ужаснулся, почувствовал себя обманутым и решил закрыть такой карточный счет – это трудно, практически невозможно. Кое-кто уже пытался – не получается. Если найдется такой "нелох" — то снова только расторгать договор, в письменном виде, в отделении банка и с возмещением всего, что получил", — подытожил адвокат.

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