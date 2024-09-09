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БЭБ закупит почти 50 кондиционеров: сколько средств потратят

По условиям тендера кондиционеры в БЭБ должны получить до 31 октября 2024 года

сегодня, 18:01
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Кречмаровская Наталия

Бюро экономической безопасности Украины объявило тендер на закупку кондиционеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.

БЭБ закупит почти 50 кондиционеров: сколько средств потратят

Согласно тендерной документации заказчик планирует приобрести кондиционеры, среди прочего, со следующими характеристиками:

  • Тип: настенный, сплит-система.

  • Площадь подлежащего охлаждению/обогреву: не менее 25 кв.м;

  • Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не менее 2650/2850;

  • Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не более 720/740.

Таких кондиционеров планируется приобрести 16 шт.

  • Тип: настенный, сплит-система.

  • Площадь охлаждения/обогрева: не менее 25 кв.м.

  • Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не менее 2700/3000.

  • Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не более 700/710.

Таких кондиционеров планируется приобрести 2 шт.

  • Тип: настенный, сплит-система.

  • Площадь охлаждения/обогрева: не менее 35 кв.м.

  • Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не менее 3500/3500.

  • Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не более 980/950.

Таких кондиционеров планируется приобрести 16 шт.

  • Тип: настенный, сплит-система.

  • Площадь охлаждения/обогрева: не менее 45 кв.м.

  • Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не менее 4600/5200.

  • Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не более 1430/1380.

Таких кондиционеров планируется приобрести 13 шт.

В общей сложности планируют приобрести 47 кондиционеров, ожидаемая общая стоимость закупки – 1 130 922,80 грн. Источник финансирования закупки – Государственный бюджет Украины.

Срок гарантии на товар должен составлять не менее 12 месяцев. Срок поставки товаров установлен до 31 октября 2024 года.

Местом поставки товаров указано: г. Киев, проспект Воздушных сил, 39/1.

Дата обнародования тендера – 8 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 16 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется также 16 сентября 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заказала объединенная штурмовая бригада "Лють" на 15,5 млн грн.



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