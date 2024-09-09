БЭБ закупит почти 50 кондиционеров: сколько средств потратят

Бюро экономической безопасности Украины объявило тендер на закупку кондиционеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



Согласно тендерной документации заказчик планирует приобрести кондиционеры, среди прочего, со следующими характеристиками:

Тип: настенный, сплит-система.

Площадь подлежащего охлаждению/обогреву: не менее 25 кв.м;

Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не менее 2650/2850;

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не более 720/740.

Таких кондиционеров планируется приобрести 16 шт.

Тип: настенный, сплит-система.

Площадь охлаждения/обогрева: не менее 25 кв.м.

Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не менее 2700/3000.

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не более 700/710.

Таких кондиционеров планируется приобрести 2 шт.

Тип: настенный, сплит-система.

Площадь охлаждения/обогрева: не менее 35 кв.м.

Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не менее 3500/3500.

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не более 980/950.

Таких кондиционеров планируется приобрести 16 шт.

Тип: настенный, сплит-система.

Площадь охлаждения/обогрева: не менее 45 кв.м.

Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не менее 4600/5200.

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт, не более 1430/1380.

Таких кондиционеров планируется приобрести 13 шт.

В общей сложности планируют приобрести 47 кондиционеров, ожидаемая общая стоимость закупки – 1 130 922,80 грн. Источник финансирования закупки – Государственный бюджет Украины.

Срок гарантии на товар должен составлять не менее 12 месяцев. Срок поставки товаров установлен до 31 октября 2024 года.

Местом поставки товаров указано: г. Киев, проспект Воздушных сил, 39/1.

Дата обнародования тендера – 8 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 16 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется также 16 сентября 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заказала объединенная штурмовая бригада "Лють" на 15,5 млн грн.

