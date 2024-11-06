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Биткоин обновил исторический максимум: помогли выборы в США

Победа Дональда Трампа на выборах в США повлияла на курс биткоина.

сегодня, 11:40
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Автор:
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Slava Kot

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд на фоне предварительных результатов выборов в США, по которым Дональд Трамп станет новым президентом. По данным криптобиржи Binance, курс биткоина вырос на 9,31% и достиг нового рекорда – 74,352 доллара.

Биткоин обновил исторический максимум: помогли выборы в США

Курс биткоина. Фото: freepik.com, pngwing.com

Курс биткоина демонстровал положительную динамику в преддверии выборов в США. Одним из важных факторов роста стал открытый интерес Дональда Трампа к криптовалютам. Республиканский кандидат активно поддерживает криптобизнес, что неоднократно звучало в его предвыборных речах.

В мае команда Трампа начала принимать криптовалютные пожертвования на кампанию, показывая республиканцев как сторонников инноваций в финансовой сфере. Кроме того, Трамп за день до выборов заявлял, что использует биткоин для уплаты госдолга США.

На фоне таких заявлений биткоин побил исторический максимум, по данным криптобиржи Binance, один биткоин стоит 74,352 доллара. Предыдущий максимум криптовалюты был зафиксирован 14 марта 2024 года, когда биткоин поднялся до 73,777 доллара.

Недавно Трамп поздравил криптосообщество с 16-летием публикации первого технического документа, описывающего концепцию биткоина. Кроме того, консультантом Трампа по криптовалюту стал Дэвид Бейли, основатель и главный редактор авторитетного издания Bitcoin Magazine. Это издание активно освещает инновации в криптосекторе, и его поддержка способствует дальнейшей популяризации биткоина в кампании Трампа.

Аналитики прогнозируют, что интерес политиков к криптовалютам будет стимулировать рост биткоина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировые лидеры отреагировали на победу Трампа на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о том, кто может прятаться за именем Сатоши Накамото — анонимного создателя биткоина.



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