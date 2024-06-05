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Бизнес заявил, что правительство своим решением заставляет предприятия закрываться

Не все предприятия смогут импортировать электроэнергию, поэтому вынуждены будут закрываться. Именно поэтому правительство призывают хотя бы частично изменить свое постановление, гарантирующее предприятиям работу без отключения света

сегодня, 18:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Инициатива Кабмина по неприменению графиков отключений к предприятиям, импортирующим 80% от своего потребления электроэнергии, может иметь серьезные последствия для их работы, приводя к многочисленным проблемам и потере конкурентоспособности, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

Бизнес заявил, что правительство своим решением заставляет предприятия закрываться

Закрытие бизнеса

По его словам, предприятия, которые не смогут импортировать электроэнергию, не будут защищены от принудительных отключений, что окажет негативное влияние на производственные процессы. Кроме того, импорт электроэнергии может быть дороже, чем внутренние поставки, что увеличит издержки бизнеса и негативно повлияет на их конкурентоспособность и финансовую стабильность.

В связи с этим позицией УСПП является необходимость подготовки программы привлечения инвестиций для модернизации энергетической инфраструктуры совместно с правительством, энергогенерирующими компаниями, бизнес-ассоциациями, экспертами и профильными институтами. Это должно положительно отразиться на энергетическом секторе Украины в долгосрочной перспективе, отметил Кинах.

Напомним, что Кабмин принял изменения в постановление, обязывающее промышленные предприятия импортировать 80% электроэнергии для своих нужд, тогда как Укрэнерго гарантирует поставки еще 20%. Однако бизнес резко выступил против этой инициативы, поскольку цена за доставку электроэнергии через границу существенно возрастет и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Это может привести к оттоку валюты и снижению доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. Бизнес готов рассмотреть повышение доли импорта до 50%, но не больше, поскольку у Украины пока нет возможности импортировать больше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что действия правительства неизбежно приведут к инфляции, закрытию предприятий и росту безработицы.




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Источник: https://minprom.ua/news/312664.html
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