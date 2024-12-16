Цена биткоина бьет все рекорды из-за заявлений Трампа

В понедельник 16 декабря биткоин вырос до рекордной отметки более 106 000 долларов после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил создать стратегический резерв биткоинов в США, подобный стратегическому резерву нефти, что вызвало энтузиазм криптовалютных быков.

Биткойн растет на фоне заявлений Дональда Трампа о резерве криптовалюты

Биткоин, крупнейшая и известная криптовалюта в мире, достигла максимума в 106 533 доллара США, а последний раз торговалась на 3,2% до 104 462 долларов США.

"Мы здесь на территории голубого неба", — сказал Тони Сикамор, аналитик IG. "Следующая цифра, которую будет искать рынок, — это 110 000 долларов".

Настроения инвесторов также поднялись благодаря включению MicroStrategy (MSTR.O), открывающей новую вкладку в технологически тяжелый индекс Nasdaq 100, что, вероятно, приведет к увеличению поступлений для фирмы по программному обеспечению, ставшей покупателем биткоинов.

Биткоин и криптовалюта стали в центре внимания, поскольку инвесторы делают ставку, что новая администрация Трампа введет более благоприятную регуляторную среду, повышая настроения вокруг альтернативной валюты. Bitcoin вырос на 192% за год.

"Мы собираемся сделать что-то замечательное с криптовалютой, потому что мы не хотим, чтобы Китай или кто-то другой – не только Китай, но и другие принимают это – и мы хотим быть во главе", – сказал Трамп CNBC.

На вопрос, планирует ли он создать крипторезерв, похожий на запасы нефти, Трамп ответил: "Да, я так думаю".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит.