Цена биткоина впервые перевалила отметку 100 000 долларов: при чем здесь Трамп

В среду цена одного биткоина впервые достигла 100 000 долларов, поскольку спрос на цифровую валюту продолжал расти после выборов, на которых победили криптовалютные кандидаты во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, пишет NBC News.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

С 5 ноября цена биткоина выросла более чем на 45%. С начала года цены выросли более чем вдвое.

Шестизначная цифра является последней прибыльной вехой для цифровой валюты, возникшей 15 лет назад из краткого документа, написанного неизвестным автором.

Но криптовалюты остаются противоречивыми: многие из них, включая сам биткоин, способствовали росту киберпреступлений и мошенничества, которые, по словам ФБР, повлекли потери потребителей на миллиарды долларов в прошлом году.

Это побудило нынешние федеральные регуляторы скептически отнестись ко многим усилиям по криптовалюте.

В связи с выборами сторонники биткойнов надеются, что в Вашингтоне закрепится новая прокриптовая точка зрения, которая положит конец строгому регулированию и применению цифровых токенов, а также откроет инвестирование в биткойн для традиционных финансовых учреждений и сделает их более доступными, чтобы выгодно майнить биткоины за счет увеличения производства энергии.

Трамп, когда-то криптоскептик, выразил заинтересованность в создании "стратегического резерва" биткоинов США по образцу резерва золота и нефти. Во время своей третьей президентской кампании он появился на биткоин-конференции в Нэшвилле, штат Теннесси, чтобы похвалить криптосообщество за его инновации и пообещал сделать США криптостолицей мира, если его изберут.

Эксперты говорят, что колебание цен на биткоин остается печально нестабильным, и это вряд ли изменится независимо от того, кто будет на должности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Неизвестный поставил на победу Трампа 18 миллионов долларов: сколько он выиграл

Опрос "Трамп против Харрис" на Polymarket получил ставки на 3,2 миллиарда долларов. Объем голосов за Трампа составил 1,3 миллиарда долларов, в то время как ставки на Харрис составляют 823 миллиона долларов. Об этом сообщает CCN.

Участники Polymarket получают 1 доллар за акцию, если выиграют в результате. Фаворитом на победу на Polymarket был Дональд Трамп. Президентские выборы в США в 2024 году стали крупнейшим двигателем капитала к платформе криптовалютных ставок Polymarket, привлекая абсурдные 3,2 миллиарда долларов США в объемах ставок. Безусловно, Трамп привлек самых богатых спонсоров криптовалюты. Верхний держатель "Да" для Трампа, неизвестный с ником "zxgngl" владеет огромным количеством 29 473 066 акций. По данным Polymarket, установка этой позиции стоила 17,9 миллионов долларов США, что принесет прибыль чуть менее 12 миллионов долларов. Этот трейдер также мог бы потерять около 18 миллионов долларов.